Slušaj vest

Iskreno prijateljstvo često ne izgleda onako kako ga zamišljamo. Nije presudno koliko dugo nekoga poznajete, koliko ste puta zajedno pili kafu ili koliko fotografija imate iz zajedničkih izlazaka. Prema razmišljanjima srpskog psihijatra i filozofa Vladeta Jerotić, prava bliskost se otkriva u mnogo jednostavnijem, ali i zahtevnijem trenutku – kada dobijete kritiku.

U tom trenutku, tvrdi Jerotić, prestaju sve maske i vidi se suština odnosa.

Kritika kao ogledalo odnosa

Jerotić je smatrao da se kvalitet prijateljstva ne meri prijatnim druženjima, već načinom na koji osoba reaguje kada čuje neprijatnu istinu.

Ako vam neko blizak kaže da ste pogrešili, način na koji ćete to prihvatiti pokazuje mnogo više od samog odnosa. Ključno pitanje je da li ste spremni da čujete nešto što vam ne prija, ali vam može pomoći da se promenite.

Upravo tu, prema njegovom mišljenju, počinje razlika između iskrenog prijatelja i površnog poznanika.

Prijateljstvo se ne meri prijatnim druženjem Foto: Profimedia

Zašto je iskreno prijateljstvo retko

Većina ljudi izbegava otvorenu kritiku iz straha da ne naruši odnos. Zato se neprijatne istine često prećutkuju, a odnosi ostaju na površini.

Jerotić je ukazivao na to da nas upravo ta tišina može udaljiti više nego iskrena reč. Pravi prijatelj, kako je objašnjavao, nije onaj koji uvek potvrđuje sve što radimo, već onaj koji ima hrabrosti da kaže kada grešimo.

Iako to može zvučati strogo, suština je u tome da se kroz takve situacije gradi dublje poverenje.

Jednostavan “test” prijateljstva

Prema ovom pristupu, postoji vrlo jasan trenutak koji otkriva prirodu odnosa. Kada vam neko kaže da ste pogrešili, vaša reakcija postaje ključna.

Ako možete da zastanete, razmislite i prihvatite mogućnost da je druga osoba u pravu, odnos ima potencijal za iskrenu bliskost. Ako, međutim, reagujete ljutnjom i prekidom kontakta, to često pokazuje da odnos nije bio dovoljno stabilan.

Jerotić je taj trenutak opisivao kao kratku, ali vrlo jasnu proveru iskrenosti.

Snaga priznanja: “U pravu si”

Posebno je naglašavao značaj sposobnosti da se prihvati kritika bez ega. Reč “hvala” u takvom trenutku, kako je govorio, ima veliku težinu.

Ona ne znači slabost, već spremnost da se raste i uči. Ljudi koji mogu da priznaju grešku, prema ovom shvatanju, grade odnose koji traju duže i imaju više poverenja.

Devojke prilaze momcima u kafiću prve Foto: Shutterstock

Nasuprot tome, odbacivanje svake kritike često vodi površnim i kratkotrajnim odnosima.

Kako primeniti ovu ideju u svakodnevnim odnosima

Suština nije u tome da stalno kritikujemo ljude oko sebe, već da naučimo kako da komuniciramo iskreno i bez povrede.

Ako primetite da bliska osoba pravi grešku koja joj šteti, važno je da to kažete smireno i bez osuđivanja. Istovremeno, jednako je važno znati i primiti takvu poruku bez automatske odbrane.

Takva razmena, iako ponekad neprijatna, često vodi ka jačim i zdravijim odnosima.

Jerotićevo shvatanje prijateljstva svodi se na jednostavnu, ali zahtevnu ideju: iskren odnos se ne gradi samo na lepim trenucima, već na spremnosti da se čuje i prihvati istina, čak i kada nije prijatna.

U tom smislu, prijateljstvo nije samo podrška u lakim danima, već i sposobnost da zajedno rastete kroz neprijatne, ali važne razgovore.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Vladeta Jerotić o uspehu braka