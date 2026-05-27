Jedna devojka koja se odrekle života u domovini radi novog početka u Grčkoj, iskreno je progovorila o „prednostima i manama” života u inostranstvu.

Džes, koja ima 29 godina, oglasila se na TikToku iz svog novog doma, gde je počela isticanjem vremena kao „očiglednog” faktora u njenoj odluci da napusti Škotsku.

Foto: jesss0422/tiktok

„Sunce... ko ne želi da provede veći deo godine živeći po lepom vremenu?”, upitala je.

Džes kaže da joj vrućina omogućava da poseti obližnju plažu „svakog bogovetnog dana”. Nastavila je:

„Buđenje svako jutro sa saznanjem da će biti toplo je čista desetka, osim tokom ludog toplotnog talasa. To što imamo sunce tokom 80% godine znači da mogu da operem i osušim svu svoju odeću u istom danu – okačim je na balkon i suva je u roku od sat vremena, spremna za sledeću turu”, detaljnije je objasnila Džes, otkrivajući uticaj koji to ima na svakodnevne kućne poslove.

Takođe je otkrila da svake večeri sa balkona svog doma može da posmatra „prelep zalazak sunca”.
U nastavku je pohvalila osećaj „zajedništva” koji donosi život u Grčkoj, ističući proslave i događaje u njenom selu koji „okupljaju sve ljude”. „Oni slave i plešu na ulici, svi su srećni, svi piju i pevaju i pridaju tome ogroman značaj... tako je lepo prisustvovati tome”, pohvalila je Džes.

Kada je reč o hrani, u međuvremenu, Džes je otkrila da je njena „najnovija opsesija” jedno lokalno jelo, svinjski suvlaki.
„Volela bih da samo kažem grčka hrana uopšte, ali pošto imam celijakiju, mnogo mi je teže da probam sve”, objasnila je. Zbog toga je Džes napomenula da je „uvek u potrazi” za restoranima i kafićima koji nude bezglutenska jela.

„Nažalost, nema ih u mojoj blizini, pa kada sam u Atini, dajem sve od sebe da odem na ta mesta i probam njihovu hranu”, rekla je.

