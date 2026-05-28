Godine 1982. Rut Beker - jedna od poslednjih preživelih sa broda RMS Titanik, opisala je kako je gledala brod koji se lomi dok tone. Njen iskaz je u to vreme bio doveden u sumnju, ali je doživela da vidi potvrdu svog svedočenja kada je olupina 1985. godine pronađena u dva dela. Viralni video na društvenoj mreži TikTok korisnika @history.on.loop, sa više od 1.7 miliona pregleda, prikazuje dve slike Rut Beker dok opisuje poslednje trenutke Titanika.

"Godine 1982. preživela sa Titanika Rut Beker davala je intervju u kojem je izjavila da se brod prepolovio. Blagajnik Istorijskog društva Titanika joj je zapravo oduzeo mikrofon i rekao da je pogrešila. Tri godine kasnije pronašli su olupinu slomljenu na dva dela," navedeno je u videu.

Rut Beker - jedna od preživelih s Titanika, tvrdi da se brod prepolovio na pola

Ova priča je izazvala snažne reakcije, pri čemu su gledaoci kritikovali zvaničnike zbog sumnje u iskaz očevica, dok su drugi navodili da ona zaslužuje javno izvinjenje. Ali, da li ga je ikada dobila?

Iskustvo Rut Beker na Titaniku

Rut Elizabet Beker rođena je u Indiji 1899. godine u porodici američkih misionara. Početkom 1912. godine, njen mlađi brat Ričard se razboleo, pa je, po savetu lekara, njena majka Neli povela Rut, Ričarda i njihovu sestru Marion nazad u SAD na lečenje, kako bi on imao veće šanse da preživi. Rutinog oca su ostavili u Indiji.

Porodica se ukrcala na Titanik u Sautemptonu 10. aprila 1912. godine kao putnici druge klase. Rut se prisećala da je njena majka sumnjala u putovanje i pitala člana posade o bezbednosti broda. U noći potonuća, stjuard je rekao Neli, koja je primetila da je brod prestao da se kreće usred okeana, da se dogodila "mala nesreća", ali da će to popraviti i ubrzo nastaviti put, prisetila se Bekerova u intervjuu sačuvanom u Arhivi Titanika.

Rut Beker - jedna od preživelih s Titanika, u detinjstvu

Neli Beker nije bila ubeđena. Okupila je decu i krenula ka gornjim palubama. Bilo je hladno, pa je poslala Rut nazad po ćebad, ali dok se Rut vratila, njeno dvoje braće i sestara već su bili ubačeni u čamac za spasavanje broj 11. Kada je posada rekla da je čamac pun, Rut se kasnije prisetila kako je njena majka vrisnula: "Molim vas, pustite me u taj čamac! To su moja deca!" Pustili su Neli unutra, ali je Rut ostala na brodu. Neli joj je odozdo vikala da uđe u drugi čamac. Rut je prišla članu posade koji je punio sledeći čamac.

"Pitala sam ga mogu li ući u čamac, on je rekao: "Naravno". Podigao me je i ubacio unutra. Očigledno sam bila poslednja ubačena u taj čamac jer su ga odmah počeli spuštati," prisetila se Rut i dodala da je iz čamca za spasavanje gledala kako Titanik tone.

"Titanik je tonuo veoma polako. Ti ljudi su stajali tamo na palubama, uz ogradu, nadajući se, pretpostavljam, da će neko doći da ih spase. Ali konačno je potonuo, i svi ljudi koji su stajali na palubama uz ogradu su skočili. Skakali su, vrištali i dozivali pomoć... Još uvek ih čujem kako skaču sa palube i vrište i dozivaju pomoć, a brod je konačno otišao pod vodu. Ništa nije ostalo," prisetila se.

Ona i ostali preživeli veslali su od jedan do pola pet ujutru, kada su ugledali svetla spasilačkog broda Karpatija. Rut je bila toliko utrnula od hladnoće da nije mogla da se drži za spasilačku ljuljašku, pa su je vezali i izvukli gore. Na brodu se ponovo spojila sa majkom i braćom i sestrama. Rut je kasnije diplomirala na koledžu Vuster, postala učiteljica, udala se i odgajila troje dece. Decenijama je odbijala da govori o svom vremenu na Titaniku. Čak ni njena deca nisu znala da je bila na brodu. Tek nakon odlaska u penziju i selidbe u Santa Barbaru 1971. godine, počela je da se otvara.

Debata o potonuću Titanika

Godine 1982. Bekerova je govorila na konvenciji Istorijskog društva Titanika i opisala kako se brod prepolovio pre nego što je nestao pod vodom. Prema natpisu na TikTok videu, jedan od zvaničnika društva joj je oduzeo mikrofon i rekao publici da je pogrešila, mada ne postoji video snimak ovog incidenta. Međutim, drugi preživeli su svakako bili odbacivani tokom decenija nakon tvrdnji da se Titanik podelio na dva dela.

Uobičajeno mišljenje je bilo da je Titanik potonuo u jednom komadu. To je uglavnom bilo zbog svedočenja drugog oficira Čarlsa Laitolera, kojem se verovalo više nego rečima drugih preživelih. Laitoler je bio najviši oficir koji je preživeo katastrofu, a putnici su davali oprečne izveštaje zbog haosa i mraka te noći. Zatim je, u septembru 1985. godine, okeanograf Robert Balardlocirao Titanik na dnu Severnog Atlantika. Kada je njegova ekipa pronašla olupinu, ona je zaista bila u dva dela, baš kako su preživeli opisivali.

Iako Bekerova nije mogla dobiti izvinjenje za incident koji nije verodostojno dokumentovan, doživela je da vidi potvrdu svog svedočenja. Umrla je 6. jula 1990. u 90. godini. Njen pepeo je rasut u more iznad mesta gde leži Titanik.

