Muškarac kojem je dijagnostikovan rak štitne žlezdeu trećem stadijumu kaže da su se njegovi glavni simptomi prvi put pojavili dok je konzumirao gazirana pića.

Džon Bek, tridesetrogodišnjak, primio je teške vesti u leto 2021. godine, dve godine nakon što je počeo neprestano da štuca - što ga je na kraju dovelo do toga da jedva jede, spava i funkcioniše. Objasnio je da je prvo primetio da se štucavica javlja svaki put kada bi konzumirao napitke koje je jedan lekar ranije nazvao "tečnom smrću".

Džon Bek - dobio rak štitne žlezde od gaziranih pića Foto: Printscreen/Instagram/sidequestjohn

Džon, koji je iz Kalifornije, rekao je da je štucanje počelo da uzima maha nakon što bi pio gazirana pića. Kardiovaskularni hirurg dr Džeremi London ranije je apelovao na ljude da ih izbegavaju, jer imaju visok sadržaj šećera i često sadrže štetne hemikalije koje ne donose ništa dobro zdravlju.

Borba sa nesnosnim štucanjem

Džon je ispričao da je ubrzo i hrana počela da izaziva štucanje i objasnio da je svakodnevno suočavanje sa tim postalo nepodnošljivo.

"Postajalo je progresivno sve agresivnije. Na kraju bih samo sedeo sat vremena i štucao, štucao i štucao. Dođe do tačke u kojoj ste toliko isfrustrirani da jednostavno odlučite da nećete ništa jesti," rekao je on za Daily Mail.

Pokušao je svaki narodni lek - poput držanja daha i pijenja vode naopako, kako bi se otarasio štucanja, ali bez uspeha. Prema podacima NHS-a (National Health Service - Nacionalna zdravstvena služba), često ne postoji očigledan razlog za štucanje, mada poznati okidači uključuju stres, hranu, piće i snažne emocije poput uzbuđenja.

"U retkim slučajevima, štucanje koje traje duže od 48 sati može biti posledica zdravstvenog stanja ili leka koji uzimate", dodaju stručnjaci.

Štucanje predstavlja nekontrolisane, ponavljajuće spazme ili nagle pokrete dijafragme - mišića koji nam pomaže da dišemo i razdvaja grudni koš od stomaka. Kada se on zgrči, glasne žice se naglo zatvaraju, što stvara karakterističan zvuk.

Put do prave dijagnoze

Džon je konačno razgovarao o ovom iscrpljujućem simptomu sa svojim lekarom krajem 2020. godine, ali je priznao da mu je bilo prilično neprijatno da zakaže pregled jer je imao osećaj kao da mu se podsmevaju. Rečeno mu je da je štucanje verovatno posledica problema u gornjem delu digestivnog sistema i preporučeno mu je da proba antacide. Ovi lekovi neutrališu kiselinu u želucu kako bi ublažili loše varenje i gorušicu, ali Džon je uvideo da mu oni nimalo ne pomažu.

Nekoliko meseci kasnije posetio je drugog lekara jer se stanje pogoršalo, pa je otežano gutao i jeo. Ovaj lekar opšte prakse mu je rekao da je izvor verovatno gastrointestinalni problem. Tek je treći lekar odlučio da sprovede dublje istraživanje, naloživši testove i skeniranja. Tada je obavešten da je štucanje zapravo simptom raka štitne žlezde u trećem stadijumu, koji je počeo da se širi. Tumori mogu pritiskati nerve i okolna tkiva blizu dijafragme, što izaziva štucanje.

Oporavak i preventivne poruke

Džon se prisetio i drugih simptoma koje je prvobitno ignorisao, uključujući umor, "maglu" u glavi, nelagodnost u grlu i variranje telesne težine. Kasnije je podvrgnut dvema operacijama radi uklanjanja štitne žlezde i provere širenja bolesti, nakon čega je usledila terapija zračenjem. Danas ide na godišnje kontrole i, što je najvažnije, više nema problema sa štucanjem.

"Svoje telo poznajete bolje od bilo koga drugog. Ne ignorišite ništa", poručio je Džon.

Ranije je pokrenuo kampanju na platformi GoFundMe kako bi prikupio sredstva za troškove lečenja, gde je dostigao cilj od 15.000 dolara.

Da li gazirana pića izazivaju rak štitne žlezde?

Neke studije sugerišu vezu između gaziranih pića i raka štitne žlezde. Studija iz 2021. godine na više od 450.000 odraslih osoba pronašla je vezu između konzumiranja i šećerom zaslađenih i veštački zaslađenih pića sa povećanim rizikom od ovog kancera. Druga studija iz 2020. godine fokusirala se na veštačke zaslađivače (dijetalna pića) i otkrila statistički značajnu povezanost sa povećanim rizikom. Ipak, organizacija Cancer Research UK navodi da je "malo verovatno da veštački zaslađivači izazivaju rak", dok šećer "ne izaziva rak direktno".

Simptomi raka štitne žlezde prema NHS-u:

Čvor u prednjem, donjem delu vrata koji je tvrd, polako raste i nije bolan

Promukao glas

Bol u grlu

Poteškoće pri gutanju ili disanju

Bol u prednjem delu vrata ili osećaj pritiska

Crvenilo lica (naleti vrućine)

Mekša stolica ili dijareja

Gubitak težine

Kašalj

