Nil Hoper je javno govorio o svojoj takozvanoj borbi u emisiji This Morning, tvrdeći da je izgubio noge zbog sepse nakon porodičnog kampovanja. Ali 2025. godine, ovaj konsultant i vaskularni hirurg osuđen je na 32 meseca zatvora zbog prevare teške više od 466.000 funti nakon što je sam sebi naneo povrede.

Krunski sud u Truru čuo je da je Hoper koristio suvi led kako bi zamrzao svoje noge do te mere da više nisu bile vitalne, što je zahtevalo amputaciju.



To je bila njegova ambicija i nešto za šta je imao seksualno interesovanje.

Hoper je nameravao da ostvari dobit od 235.622 funte od jednog osiguravača i 231.031 funtu od drugog. Takođe je priznao tri optužbe za posedovanje ekstremne pornografije.

Sada je ovaj poremećeni konsultant izbrisan iz registra Opšteg medicinskog saveta (GMC) od strane tribunala.

U odluci je navedeno da je tribunal, s obzirom na njegove presude, uveren da suspendovani lekar „predstavlja rizik po bezbednost pacijenata“ i da je bila potrebna hitna akcija kako bi se „očuvalo poverenje javnosti u medicinsku profesiju“.

To je značilo da je njegov slučaj bio dovoljno hitan da njegovo brisanje iz registra stupi na snagu odmah. I dalje u zatvoru, Hoper „nije podneo nikakve suštinske podneske kojima bi se usprotivio izricanju mere hitnog izvršenja“.

U odluci o brisanju se navodi: „To znači da će registracija dr Hopera biti suspendovana od danas. Suštinska naredba, kao što je već najavljeno, stupiće na snagu 28 dana od datuma kada se smatra da mu je dostavljeno pismeno obaveštenje, osim ako u međuvremenu ne bude uložena žalba. Ako žalba bude uložena, hitna mera će ostati na snazi sve dok se žalbeni postupak ne okonča.“ Mreža laži ovog 50-godišnjaka razotkrivena je kada je policija uhapsila Mariusa Gustavsona, poznatog kao „Tvorac evnuha” (Eunuch Maker).

Vođa kanibalističkog klana Gustavson, koji je sam sebi odsekao penis, uklonio vrh bradavice i zamrzao nogu tako da je morala biti amputirana, prethodno je osuđen na doživotni zatvor.

Nikolas Li, tužilac, rekao je da je lekar kupio tri video-snimka sa veb-sajta EunuchMaker.com za 10, odnosno 35 funti, koji prikazuju muškarce koji dobrovoljno uklanjaju svoje genitalije.

Sud je čuo da je Hoper razmenio oko 1.500 poruka sa Gustavsonom o sopstvenim amputacijama potkolenica i o tome kako je to uradio.

Gospodin Li je dodao: „Iz poruka je evidentno da je gospodin Hoper želeo da postane osoba sa amputiranim udovima i da je to oduvek bilo nešto o čemu je sanjao.

„Nešto čime je bio opsednut i da je imao seksualni interes da postane osoba sa amputiranim udovima.“

Endrju Langdon, kraljevski savetnik koji zastupa odbranu, rekao je da je Hoper odrastao u jednom seoskom selu u Velsu i da je od malih nogu osećao da je „u pogrešnom telu“.

„Mučio ga je rodni identitet, želeo je da bude žensko“, rekao je gospodin Langdon sudu.

Govoreći ranije o svojim povredama, Hoper je tvrdio da su se on i njegova ćerka razboleli na kampovanju 2019. godine.

Čak se pojavio i na nacionalnoj televiziji kako bi otvorio dušu o svojoj takozvanoj borbi, lažući voditelje o načinu na koji je izgubio noge.



U stvarnosti, Hoper je sam sebi naneo povrede suvim ledom radi sopstvenog seksualnog zadovoljenja.

Tvrdio je da se njegova ćerka oporavila, ali da je on prebačen u bolnicu gde mu je rečeno da ima sepsu. Hoper je tvrdio da bi mu bile potrebne višestruke operacije i transplantacije kože kako bi mu spasili noge. Rekao je da nema garancije da će operacije uspeti i da se plašio da će transplantacije kože uticati na njegov rad.

Hoper je rekao: „Odlučio sam da nemam stotine i stotine operacija, već samo jednu da to rešim.“