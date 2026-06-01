Slušaj vest

Kada se govori o dugovečnosti, najčešće se pominju ishrana, genetika i stroga pravila. Ipak, Doti Vilson pokazuje da recept za dug i ispunjen život može da bude mnogo jednostavniji.

Sa 103 godine ona i dalje sama brine o sebi, redovno se kreće, čita, igra bridž i koristi svaku priliku da upozna nove ljude. Rođena je 1923. godine u Masačusetsu, a danas živi u domu za starije u Konektikatu, gde joj dani prolaze u druženju, vežbanju, razgovorima i malim ritualima koji joj čuvaju energiju.

Ljudi su joj najveća radost

Doti ne krije da joj najviše znače susreti i razgovori. Zbog toga je u domu deo odbora koji dočekuje nove stanare i trudi se da se svako oseti prihvaćeno.

- Moji hobiji su ljudi. To je najbolji deo života - ljudi koje upoznajete - rekla je Doti.

Foto: Printscreen/Facebook

Za nju je pažnja nešto što menja dan, posebno u poznim godinama.

- Važno je da neko zna vaše ime i da nekoga zanima kako ste - kaže ona.

Pokret, knjige i bridž

Iako ima više od jednog veka, Doroti se i dalje sama oblači i redovno ide na organizovane časove vežbanja. Ne govori o napornim treninzima, već o potrebi da telo ostane aktivno.

Pored toga, svakodnevno čita, najčešće na Kindlu, posebno uveče pred spavanje. Knjige joj, kaže, pomažu da bolje razume ljude i svet.

- Najzanimljivije kod čitanja jeste što shvatite da se mnoge stvari u svetu stalno ponavljaju - rekla je.

Jedna od njenih omiljenih aktivnosti je i bridž, koji igra uživo sa prijateljima, ali i onlajn sa dvoje svoje dece.

Ne vredi žaliti se

Ipak, najvažnija lekcija koju Doroti prenosi nema veze ni sa hranom ni sa vežbanjem, već sa stavom prema životu.

- Osećam se dobro stalno. Zašto ne bih? Ne vredi žaliti se - kaže kroz osmeh.

Video: 5 namirnica za dugovečnost