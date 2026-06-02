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Za pravoslavne hrišćane smrt je prelazak u večni život. Duša nastavlja svoje putovanje kroz mitarstva, privremeni sud i konačni Strašni sud, dok molitve živih i dobrotvorna dela ostaju most ljubavi između sveta i večnosti.

Pravoslavna vera smrt posmatra ne kao kraj, već kao prelazak iz ovozemaljskog u večni život. Duša se odvaja od tela, ali nastavlja da postoji, da pamti i da oseća. Sveti Jovan Šangajski piše: „Naš život bio bi besmislen kada bi se završavao smrću.

Čovek je stvoren za besmrtnost i Hristos je svojim Vaskrsenjem otvorio kapije Carstva Nebeskog“. Upravo zato vernici smrt doživljavaju sa tugom, ali i sa nadom – jer veruju da ljubav Božija obuhvata i one koji su prešli u večnost.

Prva dva dana – oproštaj sa zemljom
U prva dva dana nakon smrti, duša ostaje na zemlji. Prema predanju, slobodno se kreće, posećuje mesta koja je volela i ljude koji su joj bili bliski, često u pratnji anđela čuvara. Sveti Atanasije Veliki u besedi o smrti kaže: „Duša, iako se rastavlja od tela, ne gubi svoje sećanje, već obilazi ono što joj je bilo drago“. To je vreme oproštaja i sagledavanja života u celini.

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Sta se dešava nakon smrti Foto: Shuitterstock

Mitarstva – suočavanje sa istinom
Od trećeg dana duša prolazi kroz duhovne stanice poznate kao mitarstva. Na svakoj stanici suočava se sa iskušenjima i demonskim optužbama, dok anđeli iznose njena dobra dela. Sveti Kirilo Aleksandrijski opisuje: „Staće pred nas, s jedne strane, vojska i sile nebeske, a s druge – vlasti tame. Na svakom mitarstvu tražiće se račun za posebne grehe“.

Prema žitiju prepodobne Teodore Carigradske, duša prolazi kroz dvadeset mitarstava, gde se ispituju laž, zavist, blud, ubistvo i drugi grehovi. Otuda i izraz "duhovna carina", po smrti se javila Svetom Grigoriju, učeniku Vasilijevom i opisala mu svih 20 mitarstava, kroz koje je duša njena prošla, dok nije pomoću molitava Svetog Vasilija ušla u večni pokoj. Predanje beleži i da je Bogorodica molila Hrista da je poštedi susreta sa demonima na mitarstvima, što pokazuje koliko je taj prolaz strašan i koliko je potrebna njena zaštita.

Privremeni sud – četrdeseti dan
Četrdeseti dan je ključan: tada Bog određuje privremeno mesto boravka duše – raj ili pakao – do Hristovog drugog dolaska. Zato se u pravoslavnoj tradiciji posebno obeležava pomen na četrdeseti dan, uz molitve, liturgiju i činjenje dobrotvornih dela u ime pokojnika. Sveti Jovan Zlatousti naglašava: „Molitva za pokojne nije uzaludna, jer Bog prima ljubav živih kao utehu za duše preminulih“.

Strašni sud – konačna odluka
Na kraju vremena, u opštem vaskrsenju, svi mrtvi će vaskrsnuti u svojim telima. Na Strašnom sudu donosi se konačna odluka o večnom životu – večna radost u Carstvu Nebeskom ili večna odvojenost od Boga. Sveti Kirilo Aleksandrijski u besedi o ishodu duše piše: „Strašim se geene beskonačne, grozim se tame, kamo se ni tračak svetlosti probiti neće“.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

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