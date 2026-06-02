Nakon što su je u javnosti napali i optužili je da je sa svojim mužem samo zbog novca, Hana Bukro je znala da mora nešto da kaže.

Par je zajedno već više od jedne decenije, ali pošto je njen suprug Šejn osoba sa invaliditetom, a ona nije, ljudi često brzo donose zaključke. Sa više od 1,5 miliona pratilaca na Instagramu, ovaj par često deli svoj život na mrežama i čak ima popularan Jutjub kanal na kojem pretplatnicima pružaju uvid u svoj život kao par sa različitim fizičkim mogućnostima.

Ovako izgleda ljubavna priča Hane i Šejna:

Deo toga je i suočavanje sa stigmom i surovim komentarima sa kojima se par suočavao tokom godina. Međutim, nedavno je jedna od objava ovog dvojca stigla do nove publike koja nije bila tako blagonaklona.

Hana se nedavno oglasila na društvenim mrežama kako bi svom dragom čestitala rođendan sa zakašnjenjem, ali je ova jednostavna poruka izazvala talas uznemiravanja od strane botova. Objava je uključivala nekoliko zajedničkih fotografija na kojima se par smeje, uživa u ukusnoj hrani i putovanjima, uz emotivnu poruku.



„Srećan rođendan momku koji me čini najsrećnijom devojkom na svetu“, napisala je Hana.

Nastavila je: „Šejn je najljubaznija, najdivnija podrška i najduhovitija osoba koju poznajem, a slavljenje njega mi je omiljena stvar.“

Nažalost, objava je privukla pažnju odvratnih trolova koji su optužili Hanu da je sa Šejnom zbog pažnje i novca.

„Samo žena koja juri nasledstvo“, rekao je jedan korisnik.

Drugi je optužio Hanu da „obezbeđuje čekove od invalidnine“ i da koristi Šejna zbog „pogodnosti za parkiranje“. Hana je, međutim, brzo uzvratila onima koji je mrze, piše The Sun.

„Vidim da je ova objava postala viralna“, napisala je na toj viralnoj objavi na Instagramu.

„Nema potrebe da vam se gaćice upetljaju, momci. Jedan veliki razlog zašto Šejn ima ženu, a vi nemate, jeste taj što on ne provodi vreme ostavljajući očajničke komentare na objavama drugih parova“, uzvratila je ona u komentarima.

Na sreću, uobičajena zajednica ovog para koja im pruža podršku na mrežama takođe se brzo uključila u komentarisanje objave.

„Volela bih da ovi muškarci shvate koliko je njihovo ponašanje neprivlačno“, osudila ih je jedna korisnica.

„Imam ogromno poštovanje prema činjenici da prava ljubav i dalje postoji želim vam svu sreću ovog sveta“, dodala je druga osoba.



Prethodno je ovaj par otvoreno govorio o nekim zabludama u vezi sa njihovim odnosom. Na primer, Hana je otkrila da je često greškom smatraju medicinskom sestrom njenog muža, kao i da ljudi pretpostavljaju da par nije intiman. Ali to je zabluda sa kojom par želi da se suoči direktno u glavu.

Njih dvoje su bili veoma otvoreni u vezi sa svojim seksualnim životom u želji da povećaju razumevanje o vezama osoba sa različitim fizičkim mogućnostima poput njihove. Hana je rekla pratiocima da oboje imaju potpuno normalan fizički odnos. Par je čak prošao i kroz proces vantelesne oplodnje u nadi da će dobiti dete.