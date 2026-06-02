Venčali se u bolničkoj sobi, nakon 10 dana mladoženja je umro: Zbog ove ljubavne priče ceo svet je u suzama
Robi Foks i Keli Piters, venčali su se u Institutu za rak Dana-Farber i bolnici Brigham and Women's u Bostonu , nakon što je Foksu dijagnostikovan Juingov sarkom. Samo 10 dana nakon venčanja on je umro.
Foksu je rak prvi put dijagnostikovan nakon što je povredio kuk u biciklističkoj nesreći 2024. godine. Lečio se u Institutu za rak Dana-Farber i bolnici Brigham and Women's. Prošao je kroz oko 40 zračenja, 14 ciklusa hemioterapije i desetine transfuzija krvi, pre nego što je u februaru 2025. godine konačno ušao u remisiju.
Tokom svih terapija, uz njega je bila njegova devojka Keli Piters, koju je upoznao tokom studiranja, a s kojom je počeo da se zabavlja na trećoj godini studija. Zaprosio ju je u martu 2025, nakon vesti o remisiji.
Međutim, par još nije mogao da odahne. Devet meseci kasnije, Foksu se rak vratio, ovog puta u agresivnijem obliku. Bolovi su se pojačavali uprkos lekovima koje je uzimao, a porodica je na kraju donela tešku odluku da bude prebačen na palijativnu negu u bolnici.
"Rekao mi je nešto poput: 'Ako želiš, možeš da me ostaviš. Ne moraš da prolaziš kroz ovo sa mnom'. A ja sam mu rekla: 'Ne. Neću ti dozvoliti da kroz ovo prolaziš sam i previše te volim'", ispričala je Piters kroz suze za CNN.
Piters je za Fox 25 rekla da je venčanje bilo njena ideja.
"Pomislila sam: 'Mislim da bi trebalo da se venčamo', a on je bio toliko uzbuđen i srećan zbog toga. Kada se sada osvrnem, mislim da je mnogo značajnije to što je bio moj muž nego da nije bio", dodala je.
Dana 15. aprila, tačno osam godina od dana kada su se upoznali na Univerzitetu Elon, par se venčao. Piters je emotivnu ceremoniju, održanu u bolničkoj sobi, podelila na TikTok-u.
Par se držao za ruke tokom cele ceremonije, razmenio zavete, a zatim podelio i prvi bračni poljubac.
"To ga je učinilo najsrećnijim i to je bilo jedino do čega mi je bilo stalo", rekla je.
Dana 25. aprila, samo deset dana nakon venčanja, Foks je preminuo, navodi se u njegovoj čitulji. Za Boston 25 opisala ga je kao voljenog, druželjubivog čoveka i velikog zaljubljenika u prirodu, koji će zauvek ostati u njenom srcu.
"Verujem da sam na ovaj svet došla da brinem o njemu i da ga volim, a zauzvrat mi je dao ljubav koja je bila tako čista i posebna i zbog koje smo se oboje osećali potpunima", rekla je Piters za CNN.
(Kurir.rs/Mondo)