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Robi Foks i Keli Piters, venčali su se u Institutu za rak Dana-Farber i bolnici Brigham and Women's u Bostonu , nakon što je Foksu dijagnostikovan Juingov sarkom. Samo 10 dana nakon venčanja on je umro.

Foksu je rak prvi put dijagnostikovan nakon što je povredio kuk u biciklističkoj nesreći 2024. godine. Lečio se u Institutu za rak Dana-Farber i bolnici Brigham and Women's. Prošao je kroz oko 40 zračenja, 14 ciklusa hemioterapije i desetine transfuzija krvi, pre nego što je u februaru 2025. godine konačno ušao u remisiju.

Tokom svih terapija, uz njega je bila njegova devojka Keli Piters, koju je upoznao tokom studiranja, a s kojom je počeo da se zabavlja na trećoj godini studija. Zaprosio ju je u martu 2025, nakon vesti o remisiji.

Međutim, par još nije mogao da odahne. Devet meseci kasnije, Foksu se rak vratio, ovog puta u agresivnijem obliku. Bolovi su se pojačavali uprkos lekovima koje je uzimao, a porodica je na kraju donela tešku odluku da bude prebačen na palijativnu negu u bolnici.

"Rekao mi je nešto poput: 'Ako želiš, možeš da me ostaviš. Ne moraš da prolaziš kroz ovo sa mnom'. A ja sam mu rekla: 'Ne. Neću ti dozvoliti da kroz ovo prolaziš sam i previše te volim'", ispričala je Piters kroz suze za CNN.

Piters je za Fox 25 rekla da je venčanje bilo njena ideja.

"Pomislila sam: 'Mislim da bi trebalo da se venčamo', a on je bio toliko uzbuđen i srećan zbog toga. Kada se sada osvrnem, mislim da je mnogo značajnije to što je bio moj muž nego da nije bio", dodala je.

Robi Foks Foto: kellipeters79/tiktok

Dana 15. aprila, tačno osam godina od dana kada su se upoznali na Univerzitetu Elon, par se venčao. Piters je emotivnu ceremoniju, održanu u bolničkoj sobi, podelila na TikTok-u.

Par se držao za ruke tokom cele ceremonije, razmenio zavete, a zatim podelio i prvi bračni poljubac.

"To ga je učinilo najsrećnijim i to je bilo jedino do čega mi je bilo stalo", rekla je.

Dana 25. aprila, samo deset dana nakon venčanja, Foks je preminuo, navodi se u njegovoj čitulji. Za Boston 25 opisala ga je kao voljenog, druželjubivog čoveka i velikog zaljubljenika u prirodu, koji će zauvek ostati u njenom srcu.

"Verujem da sam na ovaj svet došla da brinem o njemu i da ga volim, a zauzvrat mi je dao ljubav koja je bila tako čista i posebna i zbog koje smo se oboje osećali potpunima", rekla je Piters za CNN.