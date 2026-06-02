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Jedna žena dobila je brakorazvodnu parnicu koja je trajala 23 godine, nakon što je njen bivši muž od nje sakrio bogatstvo od 28 miliona funti.

Varša Gohil, koja ima 61 godinu, podnela je zahtev za razvod od Badreša Gohila u maju 2002. godine zbog preljube i nedoličnog ponašanja. Ali nakon više od dve decenije borbe za svoj udeo u Badrešovom ogromnom bogatstvu, konačno joj je dodeljeno 6,6 miliona funti.

Carša Gohil Foto: Niklas HALLE'N / AFP / Profimedia

Tokom razvoda saznala da je sakrio novac i imovinu

Kada je par tek okončao vezu, Varša, koja je u to vreme imala 37 godina, prihvatila je 270.000 funti i porodični Pežo.

Međutim, tokom razvoda, ova majka troje dece smatrala je da njen muž nije u potpunosti prijavio količinu novca i imovine koju poseduje.

Pravna je obaveza da ljudi koji prolaze kroz razvod prijave svu svoju imovinu i prihode. Varša je 2007. godine podnela zahtev da se prvobitno finansijsko poravnanje poništi nakon što je prikupila dovoljno dokaza o njegovoj obmani.

Badreš je kasnije, 2011. godine, osuđen za pranje novca i falsifikovanje.

Osuđen na 10 godina zatvora

Ovaj šezdesetjednogodišnjak, koji je radio kao advokat, osuđen je na 10 godina zatvora.

Kraljevsko tužilaštvo (CPS) zamrzlo je imovinu u vrednosti od 28 miliona funti koju je Badreš skrivao širom sveta. Razvedeni par je išao tamo-vamo, ulažući žalbe na to da li bi prvobitno poravnanje o razvodu trebalo da bude revidirano.

Njihov sukob se nastavio sve dok nije stigao do Vrhovnog suda.

Carša Gohil Foto: Niklas HALLE'N / AFP / Profimedia

Badreš se pojavio zajedno sa drugom razvedenom ženom Alison Šarland (Alison Sharland), koja je prihvatila 10 miliona funti u svom razvodu, ali je tvrdila da je i njen bivši sakrio obim svog bogatstva. Obe žene su dobile svoju bitku.

Varša je dobila pravo na novo ročište i na odluku o tome šta joj pripada iz njihovog razlaza.

Zbog toga što se Kraljevsko tužilaštvo suočavalo sa izazovima dok je pokušavalo da povrati Badrešovu imovinu, ročište pred Višim sudom održano je tek 2023. godine. Tokom postupka, njih dvoje su se borili oko toga ko ima pravo na višemilionsko bogatstvo, pri čemu je Badreš tvrdio da Varša nema pravo na njih pošto to nije njegova imovina.

Uprkos Varšinim tvrdnjama da su oni pripadali njenom mužu tokom njihovog braka, Kraljevsko tužilaštvo je navelo da je Badreš stekao bogatstvo od prihoda stečenih kriminalom.

Carša Gohil Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Milioni su bili u opticaju, a suđenje je trajalo u nedogled

Zbog toga bi oni bili predmet krivičnog oduzimanja imovine i ne bi bili prebačeni Varši.

Ali sudija, gospodin sudija Vilijams (Mr Justice Williams), presudio je da je imovina pripadala Badrešu i da tužilaštvo nije moglo da dokaže da je svih 28 miliona funti prihod od kriminala. Istakao je da su neki delovi imovine bili legitimni poslovi tokom braka ovog para i stoga je Varši dodelio 6,6 miliona funti u imovini.

Sudija Vilijams nazvao je Badreša „prožetim nepoštenjem” i dodao da je „njegov prikaz sebe kao vrednog čoveka, orijentisanog na porodicu i bez novca, koga su drugi loše iskoristili i koji je pretrpeo strašnu nepravdu od strane države i supruge, toliko daleko od istine da je teško razumeti kako uopšte može tako nešto da iznese.”

(Kurir.rs/TheSun)