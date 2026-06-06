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Žena kojoj je dijabetes dijagnostikovan kada je imala samo sedam godina ispričala je kako je obično stajanje na granulu pseće hrane dovelo do amputacije njene desne noge.

Nekoliko dana nakon što je Džejmi Stiven primetila udubljenje na tabanu od suve hrane, počela je da oseća nesnosne bolove, a stopalo joj je oteklo do trostruke prirodne veličine. Ova tridesetdevetogodišnjakinja je dobila sepsu koja se širila munjevitom brzinom. Hitno je prebačena u bolnicu gde je operisana tri puta u roku od pet dana kako bi joj spasili život - a u tom procesu je izgubila nogu.

Pogledajte fotografije Džejmi Stiven:

1/5 Vidi galeriju Džejmi Stiven - stala na pseću granulu pa ostala bez noge Foto: Printscreen/Facebook/Plymouth Live

Džejmi, koja obožava vožnju kajakom i boravak u prirodi, istakla je da je godinama imala osećaj da je dijabetes tipa 1 polako ubija. Sada, kao osoba sa amputacijom, žarko želi da ponovo otkrije život ispunjen avanturama. Bilo je to u oktobru 2024. godine kada je Džejmi iz mesta Nju Pitsligo sanitetom prevezena u Kraljevsku bolnicu u Aberdinu, gde je odmah upućena u operacionu salu.

Lekari su najpre morali da uklone svo mrtvo tkivo sa njenog stopala kako bi procenili stepen oštećenja. Bila je neophodna i druga operacija, tokom koje je taban rasečen uzduž s kraja na kraj radi detaljnijeg pregleda, što je otkrilo da je većina nerava odumrla. Kada se probudila iz anestezije i ugledala lekara, Džejmi je znala vest koja će joj promeniti život i pre nego što je hirurg stigao da je saopšti.

"Kada su me prvi put odveli u salu, nisu znali šta će se desiti, a nisam znala ni ja. Ali kada sam se probudila drugi put i kada su mi objasnili situaciju, znala sam da ću izgubiti nogu. Pre nego što je hirurg uspeo da progovori, rekla sam mu: "Odseći ćete mi nogu, zar ne?", a on je odgovorio: "Da... Žao mi je, Džejmi, ali moramo da ti amputiramo stopalo. U pitanju je život ili smrt." Videli su koliko se infekcija brzo širi i amputirali su mi nogu za manje od sat vremena," ispričala je ona za "BBC Scotland".

Džejmi Stiven - stala na pseću granulu pa ostala bez noge Foto: Printscreen/Facebook/Plymouth Live

Dijabetes tipa 1 je stanje u kojem telo ne može da proizvodi hormon koji se zove insulin. Insulin pomaže organizmu da koristi glukozu (šećer) za energiju. Bez insulina, nivo glukoze u krvi postaje previsok. Dijabetes je vodeći uzrok amputacije donjih ekstremiteta kod odraslih osoba. Dobrotvorna organizacija "Diabetes UK" navodi da ova bolest dovodi do više od 180 amputacija nedeljno.

Mentalni teret bolesti i nova životna snaga

Pošto je odrasla sa ovom bolešću, Džejmi kaže da je svest o riziku od amputacije uvek postojala, ali nikada nije mislila da će se to zaista i dogoditi. Pre deset godina počela je gubi osećaj u obe noge, ali nikada nije imala ozbiljnije probleme sve do nedelje kada je dobila sepsu. Otprilike u to vreme borila se i sa teškim psihičkim teretom koje nosi upravljanje ovom bolešću.

"Bila sam u tako lošem stanju zbog anksioznosti da bih svaki put, kada bih se približila ulaznim vratima, poželela da me zemlja proguta. Došlo je do tačke da nisam mogla da ustanem iz kreveta. Nekada sam bila osoba koja je obožavala boravak u prirodi, vožnju kanua, kajaka i splavarenje brzim rekama, a pogledajte gde sam sada. Samo želim da se vratim tome."

Nije ni slutila da će deset godina kasnije ono nezamislivo postati njena nova realnost. Međutim, sa novim izazovima stigao je i potpuno novi nivo otpornosti koji je promenio njen pogled na svet.

Džejmi Stiven - stala na pseću granulu pa ostala bez noge Foto: Printscreen/Facebook/Plymouth Live

"Bila sam jedna od onih osoba koje su mislile da su nedodirljive, ali pogledajte me sada. Ipak, kada sam izgubila nogu i shvatila da se život nastavlja i koliko je on dragocen, pomislila sam: "Moram makar da pokušam." Zapravo sam kupila sebi kanu nakon što sam izgubila nogu, jer je sve što želim to da se vratim aktivnostima na otvorenom", rekla je ona.

Put ka oporavku, dug 19 meseci, nije bio potpuno bez prepreka, jer se Džejmi prilagođavala životu u kolicima dok je istovremeno bežala iz toksične veze. Sada, dok pravi korake ka aktivnijem životu, suočava se sa problemima u načinu na koji je okolina tretira kada se pojavi u kolicima.

"Ne mogu da podnesem da me ljudi sažaljevaju, a teško mi pada i kada stranci samo stanu i blenu u mene. Možda jesam izgubila nogu, ali sam i dalje ljudsko biće. Više bih volela da me ljudi jednostavno pitaju da li je u redu da saznaju šta se desilo. Nemojte činiti da se osećam neprijatno samo zato što ste needukovani."

Važno upozorenje za sve obolele od dijabetesa

Džejmi takođe želi da osobe koje boluju od dijabetesa budu svesne svih rizika i toga koliko brzo nešto što deluje bezazleno može da se zakomplikuje.

"Ne znate kako će vaše telo reagovati na takvu traumu. Ne prepuštajte to slučaju. To je bio rizik kojeg sam bila svesna, ali nikada nisam mislila da će se desiti baš meni."

Džejmi Stiven - stala na pseću granulu pa ostala bez noge Foto: Printscreen/Facebook/Plymouth Live

Džen Hol, nacionalna direktorka organizacije "Diabetes Scotland", objasnila je da manji problemi sa stopalima kod ljudi sa dijabetesom mogu dovesti do čireva, infekcija i, u najgorem slučaju, amputacija. To se dešava zato što tokom vremena visok nivo šećera u krvi može oštetiti krvne sudove koji snabdevaju nerve u stopalima.

"Većina problema sa stopalima može se sprečiti pravilnom negom, redovnim pregledima i kontrolom stopala u okviru godišnjeg pregleda za dijabetes. Od ključne je važnosti da svi ljudi koji žive sa dijabetesom znaju kako da neguju svoja stopala i kako da uoče prve znakove problema. Takođe je presudno da znaju koliko je važno potražiti lekarsku pomoć čim primete bilo kakve promene. Brz pristup stručnom timu za negu stopala ključan je za smanjenje broja amputacija", poručila je ona.

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