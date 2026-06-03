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Jutjuber Stiven Makala osuđen je na 31 godinu zatvora zbog ubistva svoje trudne devojke, nakon što je kao alibi organizovao lažni strim uživo dok je igrao igrice.



Natali Meknali, stara 32 godine, pronađena je izbodena nasmrt u svojoj kući u Lurganu u Severnoj Irskoj, 18. decembra 2022. godine. Ona je zadobila ubodne rane na vratu, tragove davljenja i teške udarce u glavu.

Iste te večeri, na Jutjubu je strimovan video-snimak na kojem Stiven Makala šest sati igra Grand Theft Auto: Vice City i Robot Wars, što je Makala iskoristio kao alibi. Prvi put je uhapšen dan nakon njene smrti, nakon što je navodno otkrio njeno telo, ali je pušten nakon što je obezbedio alibi, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Stiven Makala Foto: Police Service of Northern Ireland

Policija mu je u početku verovala, pošto je Jutjub potvrdio da se strim odvijao kao prenos uživo.

U pokušaju da smanji bilo kakvu sumnju, jutjuber je prisustvovao bdenju Natali Meknali, posetio njen grob, napravio memorijalni video-snimak i čak sugerisao da bi njen bivši dečko mogao biti umešan.

Šokantno otkriće

Međutim, policajci su otkrili da je Makala zapravo tajno unapred snimio strim, što mu je obezbedilo pokriće da maskiran pređe oko 27 kilometara od Lisberna do Lurgana, ubije Meknalijevu i vrati se kući pre kraja strima, izvestio je Bi-Bi-Si.

„Makala je bio veoma uveren da će izbeći pravdu za ovo, i igrao je ulogu žrtve pred svojom grupom prijatelja, porodicom Meknali i javnošću u Lurganu“, rekao je viši istražni oficir Policijske službe Severne Irske (PSNI) Nil Mekginis, prenosi ovaj emiter.

Policija je tragala za nekim ko je ušao u autobus sa tamnim rancem, poput onog koji su videli na snimcima nadzornih kamera kako nosi osoba koja napušta naselje u kojem je živela Natali nakon što ju je izbola.

Dokazi

Jedan policajac je pronašao snimak muškarca sa pokrivenim licem kako ulazi u autobus za Lurgan držeći zelenu torbu koja je izgledala kao da je u nju uguran tamni ranac, preneo je Bi-Bi-Si. Čovek je takođe bio slične građe kao muškarac snimljen kamerom. U međuvremenu, policija je istražila i vrstu softvera koji neki jutjuberi koriste za emitovanje. Otkrili su da se pozadinski podaci nastavljaju snimati tokom emitovanja uživo, uključujući i vreme kada strimeri prave pauze.

Međutim, na unapred snimljenim emisionim materijalima ne bi bilo podataka tokom tog vremena što je, kako su utvrdili, bio slučaj sa Makalinim strimom, navodi Bi-Bi-Si.

Natali Mekanli Foto: Police Service of Northern Ireland

Hapštenje i optužbe za ubistvo

Makala je ponovo uhapšen 31. januara 2023. godine i optužen za ubistvo, a na sudu se pojavio dva dana kasnije. Proglašen je krivim 23. marta 2026. godine i osuđen na minimalno 31 godinu zatvora, preneo je Bi-Bi-Si.

Preko ovog medija, sudija Kini rekao je da je prilikom izricanja presude jutjuberu uzeo u obzir faktore uključujući nivo planiranja i Makalinu manipulaciju drugim ljudima, opisujući Meknalijevu kao „snažnu, punu ljubavi i nezavisnu mladu ženu“.

Njena porodica se grlila i jecala kada je presuda izrečena, preneo je Bi-Bi-Si, dok je njen otac Noel ispred suda rekao da se nada da će ovo poslužiti kao sredstvo odvraćanja od nasilja u porodici u Severnoj Irskoj.

„Porodica puna ljubavi ostavljena je sa nezamislivim bolom. Izgubili su svoju voljenu Natali i dečaka kojeg su tako žarko želeli da dočekaju u svojoj porodici“, naveo je Mekginis u saopštenju policije nakon izricanja presude.

„Nekako su, usred svoje tuge, uspeli da pokažu neverovatno dostojanstvo i snagu, tokom cele naše istrage. Njihova dobrota je u potpunoj suprotnosti sa okrutnošću i proračunatom mrežom laži koju je ispleo Makala.“