Slušaj vest

Osam zemalja, dva kontinenta, više od 13.500 milja i bezbroj nezaboravnih iskustava sve to za iznenađujuće malo novca. Britanac Džastin Vejli i njegova partnerka Viktorina uspeli su da ostvare ludo šestonedeljno putovanje, pri čemu su za avionske karte platili iznos za koji biste drugde jedva obavili veći šoping u supermarketu.

Posetili su Letoniju, Austriju, Ujedinjene Arapske Emirate, Maldive, Bahrein, Jordan, Saudijsku Arabiju, Rumuniju i Ujedinjeno Kraljevstvo. I sve to uz pravilo koje na prvi pogled deluje apsurdno: potrošiti najviše 46 evra dnevno na apsolutno sve.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Džastin je iskusan putnik iz Velike Britanije koji je već posetio čak 128 zemalja, pa dobro zna kako da planira ovakvu avanturu. „Prošla godina nije bila najbolja za nas zbog zdravstvenih problema zapeli smo u rutini, izgubili posao i stabilnost, pa smo želeli da se vratimo u svet i povratimo energiju“, kaže on.

Jeftini letovi su ga bukvalno usmerili na rutu oko pola planete.

„Našao sam izuzetno jeftine letove za Saudijsku Arabiju i skoro sam preskočio Maldive – mislio sam da su skupi. Onda sam video cenu i viknuo Victoriji da odmah dođe da pogleda“, opisuje kako je sve počelo. Nakon toga su odlučili da štede i na drugim troškovima. „Počeli smo da planiramo rute i stalno dodajemo nova mesta. Sve smo zapisivali da bismo pratili budžet“, dodaje.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Na Maldivima su čak uštedeli više nego što su očekivali i sigurno više nego što ljudi tamo obično troše. Smeštaj sa doručkom koštao ih je samo 30 funti po noći.

„Ronili smo sa mantama, videli ajkule i upoznali lokalne ljude. Lepotu Maldiva možeš doživeti i bez milionskog budžeta“, kaže Džastin

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Nezaboravna iskustva imali su i u Jordanu i Saudijskoj Arabiji. „Wadi Rum je jedno od najlepših mesta na svetu, a Saudijska Arabija je potpuno nadmašila naša očekivanja. Ljudi su bili neverovatno ljubazni“, opisuje. Kao i obično, pojavili su se i problemi – vozač autobusa odbio je da prođe kroz sveti grad u koji nemuslimani nemaju pristup. Na kraju je situaciju rešio taksista koji ih je vozio 11 sati kroz planine za 100 evra.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Bilo je i sportskog trenutka Justin je uživo gledao kako Kristijano Ronaldo igra za Al-Nassr.

„Bilo je fascinantno videti tu energiju i divljenje prema jednom igraču“, kaže. Putovanje je počelo 23. januara 2023. i završilo se 2. marta. A cena avionskih karata, zahvaljujući pametnom planiranju, zaustavila se na neverovatnih 284 evra.