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Desetogodišnja Sara Šarif pronađena je mrtva u porodičnoj kući u Vokingu, u Sariju, 10. avgusta 2023. godine. Ležala je u krevetu, ispod pokrivača, sama i napuštena od porodice.

Njen slučaj potresao je Veliku Britaniju zbog brutalnosti povreda koje su kasnije opisane na sudu, ali i zbog činjenice da je devojčica, prema navodima tužilaštva, dugo trpela nasilje pre smrti.

Sara je bila dete koje su nastavnici pamtili kao veselu, duhovitu i živahnu devojčicu. Volela je scenu, svirala je gitaru i sanjala da se jednog dana takmiči u „Iks faktoru“. Upravo su ti detalji, izneti tokom procesa, dodatno pojačali užas priče o njenim poslednjim danima.

Foto: AP

Poziv policiji

Nakon Sarine smrti, njen otac Urfan Šarif pozvao je policiju i rekao da je slučajno ubio ćerku jer ju je, kako je naveo, prethodnog dana „previše tukao“. Rekao je i da mu je namera bila „da je kazni“.

Kada su policajci stigli u kuću, pronašli su telo devojčice u krevetu. Pored nje je bilo pismo koje je ostavio njen otac. U njemu je pisalo da je „izgubio kontrolu“.

Obdukcija je pokazala da je Sara umrla od posledica višestrukih povreda i zanemarivanja. Na telu su pronađene brojne modrice, traumatska povreda glave, tragovi ljudskih ugriza i prelomi kostiju.

Tokom pretresa kuće i bašte pronađena je i palica za kriket na kojoj je bila Sarina krv.

Detinjstvo puno povreda

Na sudu su predstavljeni dokazi o brojnim povredama, starim i novim. Porotnicima su prikazani rendgenski snimci preloma, kao i kompjuterski generisane slike na kojima su bile označene modrice po telu devojčice.

Tužilac Bil Emlin Džouns KC upozorio je porotu da će dokazi biti veoma uznemirujući.

- Bojim se da će vam čak i grafički prikazi biti uznemirujući - rekao je tužilac.

Tokom procesa govorilo se o prelomima, ogrebotinama, opekotinama, plikovima, ubodnim ranama i tragovima ugriza. Utvrđene su i povrede abdomena, kao i traumatske povrede mozga.

Jedan od policajaca koji je pronašao Saru opisao je trenutak kada je podigao pokrivač i ugledao telo desetogodišnje devojčice.

Tri osobe optužene za ubistvo

Na optuženičkoj klupi našli su se Sarin otac Urfan Šarif, njena maćeha Beinaš Batul i ujak Fejsal Malik.

Tužilac je već na početku suđenja najavio da će se između optuženih otvoriti sukob.

- Između optuženih se sprema sukob - rekao je Bil Emlin Džouns KC.

Kako je preneo CNN, tokom nedelja koje su proveli zajedno u sudnici, Šarif i Batul gotovo da nisu uspostavljali kontakt. Nisu se gledali, nisu razgovarali i najčešće su sedeli gledajući ispred sebe.

Oboje su često plakali. Zvuk njihovog jecanja ispunjavao je sudnicu, a jednog dana postupak je morao da bude prekinut kada je Šarif, vidno potresen, ustao sa optuženičke klupe.

Snimci Sare pre smrti

Pored medicinskih dokaza i policijskih snimaka iz kuće u Vokingu, poroti su prikazani i snimci iz Sarinog života.

Na jednom se videlo kako Sara pleše u kući samo dva dana pre smrti. Na drugom se čuo njen glas dok se igrala u bašti sa drugom decom, tokom sunčanog dana, dva meseca pre nego što je pronađena mrtva.

Ti snimci prikazali su dete koje je imalo svoje želje, radost i snove, dok su dokazi tužilaštva istovremeno govorili o zlostavljanju koje je trpela.

Rečenica koja je promenila tok suđenja

Četiri nedelje nakon početka procesa, u sudnici Old Bejlija dogodio se trenutak koji je obeležio celo suđenje.

Urfan Šarif, koji je do tada poricao skoro sve i krivicu uglavnom prebacivao na suprugu, sedmog dana svog svedočenja iznenada je počeo da drhti i izgovorio četiri reči:

- Umrla je zbog mene - rekao je.

Do tog trenutka tvrdio je da je za Sarinu smrt odgovorna njena maćeha. Međutim, pred porotom je tada prvi put preuzeo punu odgovornost za smrt svoje ćerke.

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