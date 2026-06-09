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Bol u stomaku najčešće se povezuje sa prolaznim tegobama, virusom ili problemima sa varenjem. Upravo tako je u početku izgledalo i stanje trinaestogodišnje Felisiti-Džo Roulet iz Lankašira u Velikoj Britaniji. Međutim, ono što je delovalo kao obična stomačna infekcija, za samo nekoliko nedelja pretvorilo se u dramatičnu borbu za život.

Njena porodica najpre nije slutila da se iza blage nelagodnosti krije ozbiljan zdravstveni problem. Devojčica se žalila na bol u stomaku, a lekari su prvobitno posumnjali na gastroenteritis i savetovali da unosi dovoljno tečnosti.

Ipak, stanje se ubrzo naglo pogoršalo.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Sve se promenilo

Majka devojčice, Natali-En, ispričala je da je njena ćerka inače bila vesela, glasna i društvena, zbog čega je promena u njenom ponašanju porodici odmah bila neobična.

- Sve se u trenu promenilo. Obično je glasna i društvena devojka. Kada Felicity-Jo uđe u sobu, odmah to primetite - rekla je njena majka.

Roditelji su isprva verovali da je reč o prolaznom stomačnom virusu, ali su se stvari zakomplikovale nekoliko nedelja kasnije, kada je devojčica doživela kolaps.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

- Uveče je pojela večeru, zatim se probudila, valjala po podu i vrištala. Bio je to potpuni šok - prisetila se Natali-En.

Lekari otkrili ozbiljan problem

U bolnici je ustanovljeno da Felisiti-Džo ima urođene crevne priraslice, koje su dovele do opstrukcije creva. Stanje se dodatno zakomplikovalo infekcijom, a potom i sepsom.

Pogledajte u galeriji fotografije iz bolnice:

1/6 Vidi galeriju Devojčica u bolnici tokom borbe sa teškom infekcijom i opstrukcijom creva Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Lekari su morali da je reanimiraju, uvedu u veštačku komu i priključe na aparate. Tokom dve nedelje provedene na intenzivnoj nezi, devojčica je podvrgnuta dvema hitnim operacijama.

Međutim, ni nakon buđenja borba nije bila završena.

Nove komplikacije

Usledile su dodatne zdravstvene teškoće, među kojima su krvni ugrušci, stomijska kesica i nastavak zahtevnog lečenja. Porodica se, osim sa strahom za njen život, suočila i sa finansijskim pritiskom, jer roditelji zbog ćerkine hospitalizacije ne mogu normalno da rade.

U međuvremenu je usledio novi šok. Lekari su otkrili da je deo creva, dug svega 85 centimetara, bio bukvalno „zamotan” u tri čvora.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

- Hirurg sa 27 godina iskustva rekao je da nikada nije video ništa slično - ispričala je majka devojčice.

Ponovo na intenzivnoj nezi

Felisiti-Džo se sada ponovo nalazi na intenzivnoj nezi. Priključena je na ventilator, pod sedacijom je i bori se sa novom infekcijom. Njena majka ne napušta bolničku postelju i veruje da će se njena ćerka izboriti.

- To je izuzetno teško za njeno malo telo, ali znam da je u najboljim rukama - rekla je Natali-En.

Uprkos svemu, ne gubi nadu.

- Moja temperamentna devojčica se neće tako lako predati - poručila je majka.

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