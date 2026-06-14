Slušaj vest

Jedan tata iz Kalifornije podelio je dramatičan trenutak koji je mogao da se završi tragično, kako bi upozorio druge roditelje koliko brzo može da dođe do nesreće kada su mala deca u blizini vode. Keoki Silva (43) iz Bejkersfilda nadgledao je svoju 23-mesečnu ćerku Ariju dok se igrala pored bazena u porodičnom dvorištu. Međutim, dovoljan je bio samo jedan trenutak nepažnje da bezbrižna igra preraste u hitnu situaciju.

"Više puta se vraćala na isto mesto kako bi dohvatila plutajuću igračku. U jednom trenutku se previše nagla, izgubila ravnotežu i skliznula glavom napred u vodu. Sve se dogodilo neverovatno brzo", ispričao je Silva.

Otac je rekao da nije imao vremena za razmišljanje, već je reagovao instinktivno.

"Moja jedina misao bila je da odmah stignem do nje i bezbedno je izvučem. Nije bilo panike, samo fokus. Bacio sam se napred, uhvatio je i podigao iz vode. Adrenalin je proradio i činilo mi se kao da je vreme usporilo", rekao je.

Snimak incidenta objavio je na društvenim mrežama kako bi podsetio roditelje da čak ni stalni nadzor ne može uvek da spreči nezgode.

"Čak i kada ste tik uz dete, stvari mogu da se promene za delić sekunde", poručio je.

Na sreću, mala Arija prošla je bez povreda. Nakon početnog šoka brzo se smirila i želela je da nastavi igru pored bazena.

Ovaj događaj još jednom je pokazao koliko je važno da roditelji budu posebno oprezni kada su deca u blizini vode. Stručnjaci godinama upozoravaju da je utapanje jedan od vodećih uzroka slučajnih povreda sa smrtnim ishodom kod male dece, a najveći broj nesreća događa se upravo u kućnim bazenima. Iako ga je incident potresao, Silva kaže da nije promenio svoj roditeljski pristup.

"Verujem da deca treba da istražuju svet i stiču iskustva uz adekvatan nadzor. Ova situacija me je samo podsetila koliko brzo stvari mogu da se dese. Važno je ostati prisutan, smiren i iz svakog događaja izvući pouku", rekao je.

Dodao je i da roditelji uvek treba da budu spremni za nepredviđene situacije.

"Dobro je imati plan kako reagovati u hitnim slučajevima, bilo da je reč o vodi, gušenju hranom ili nekoj drugoj nezgodi", savetuje on.

Samo dve nedelje kasnije, Arija se bez straha vratila igri pored bazena. Njen tata kaže da je delovala opreznije i svesnije okruženja.

Za ovu porodicu, ali i za mnoge roditelje koji su pogledali snimak, događaj je postao važan podsetnik da se nesreće mogu dogoditi u trenu i da su budnost i oprez najbolja zaštita.

VIDEO: Boja kupaćeg kostima za decu