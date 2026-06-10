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Tami Homolka preminula je u decembru 1990. godine nakon što su je drogirali i silovali njena rođena sestra Karla i njen verenik Pol Bernardo, par ubica koji je bio kriv za smrt još najmanje dve devojčice. Tami je u trenutku smrti imala samo 15 godina.

Karla i Pol, atraktivni, plavokosi par, u periodu između 1990. i 1992. godine silovali su i ubili tri mlade devojke, uključujući gore pomenutu Tami, a njihovi zločini užasnuli su Kanađane. Oni su zbog svog dobrog izgleda dobili i nadimak "Ken i Barbi ubice".

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

1/5 Vidi galeriju Karla Homolka i Pol Bernardo - Ken i Barbi ubice Foto: Printscreen/YouTube/TrueLives

Karla je te 1990. godine svoju rođenu sestru Polu dala kao "poklon", a ona je ujedno bila i njihova prva žrtva. Drogirali su je, silovali, a potom neko vreme prikrivali njenu smrt kada se ugušila sopstvenom povraćkom.

Tami je imala sasvim normalno detinjstvo - odrasla je u Ontariju sa svoje dve starije sestre, Karlom i Lori, i pohađala srednju školu, uživajući u bavljenu sportom - fudbalu i atletici. Kada je Tami imala 15 godine njena najstarija sestra Karla počela je da izlazi sa Polom Bernardom - par je imao nešto što je svima drugima izgledalo kao magnetna, kosmička privlačnost. Ali njihov odnos bio je sve, samo ne bajka!

Pol je bio veoma šarmantan na prvi pogled, ali se iza prijatne spoljašnosti krio okrutni silovatelj. Tokom 13 meseci između, 1987. i 1988. godine, napao je 11 žena širom okruga Skarboro. Svoje zločine nije prećutao Karli, sve joj otvoreno priznao, a ona ne da nije pobegla, već ga je podržala i ohrabrila.

Pol Bernardo - Ken ubice Foto: Printscreen/YouTube/TrueLives

Fascinacija devičanstvom dovela do jezivih zločina

Kako je njegova veza sa Karlom postajala intezivnija, tako je Pol postajao sve više zainteresovan za njenu mlađu sestru, pomenutu Tami. Navodno mu je smetalo što Karla nije bila nevina kad ju je upoznao, a ponekad ju je terao da mu govori: "Zovem se Tami. Imam 15 godina. Ja sam devica i želim da se udam za tebe". Ipak, ovakvo fantaziranje za njega nije bilo dovoljno i rešio je da svoje bizarne želje pretoči u stvarnost.

Karla je kasnije svedočila da je njen verenik odlučio da ima odnose sa Tami po svaku cenu, kao i da je tvrdio da je jedini način za to da je drogira. Na suđenju je rekla kako je u potpunosti bila protiv te ideje, ali da je na sve pristala nakon što ju je izmorio pretnjama i nasiljem. Iako su postojali izveštaji da je Karla predala Tami Polu kao "poklon", ona sama insistirala je na tome da je sve bila isključivo njegova ideja.

"Rekao je: "Ovo je dan kada želim da ovo uradim. Bio bi to sjajan božićni poklon za mene". Plakala sam i molila ga da to ne radi. Rekao mi je: "Ne, mi to radimo". I to je bilo to", ispričala je Karla o tom 23. decembru 1990. godine kada se grozni zločin odigrao.

Karla Homolka, Barbi ubica Foto: Printscreen/YouTube/TrueLives

Posle porodične zabave povodom Božića, par je ubacio valijum u Tamino piće. Kada se Tami onesvestila, Bernardo ju je silovao i snimao sve to kamerom. Karla je zatim sestri preko usta stavila krpu natopljenu halotanom, anestetikom koji je ukrala iz veterinarske ambulante. Potom je Pol zahtevao da ima seks sa Tami i ona je to uradila.

Njihov gnusni plan poprimio je još jezivije obrise kada je Tami počela da povraća i da se guši. Karla i Pol su se uspaničili i pozvali hitnu pomoć, ali su kasno reagovali. Tami je umrla 24. decembra 1990. godine, samo nekoliko dana pre 16. rođendana. Lekari su Taminu smrt okarakterisali kao nesreću usled trovanja alkoholom, a verenici su ostali slobodni i neosumnjičeni za bilo kakvo zlodelo... Ubrzo su isto ponovili!

"Nisam mogla da verujem da je to istina. Bila sam potpuno uništena. Krivila sam sebe što nisam bila dovoljno jaka da mu kažem ne", ispričala je kasnije pred porotom.

Usledila su još dva brutalna ubistva

Pol i Karla su posle ovog incidenta šest meseci primirili, ali već u junu 1991. godine nameračili su se na drugu žrtvu - oteli su 14-godišnju Lesli Mahafi, doveli je kući i Pol ju je silovao satima dok je Karla gledala. Jedno od njih dvoje (svako od njih optužio je ono drugo) ugušilo je Lesli. Zatim su isekli njen leš i u delovima ga bacili u jezero Gibson u Ontariju. Njeni ostaci pronađeni su samo nekoliko dana kasnije, istog dana kada su se Karla i Pol venčali.

Karla Homolka i Pol Bernardo - Ken i Barbi ubice Foto: Printscreen/YouTube/TrueLives

Fotografije srećnog para na dan venčanja ne pokazuju ni naznaku njihovih zločinačkih umova. Ne otkrivaju ni da je par imao veoma nasilan odnos - Pol je Karli psihički i fizički zlostavljao i terao ju je da spava na podu. Uprkos neslaganju par je ubrzo počinio još jedno zajedničko ubistvo. Karla je 16. aprila 1992. godine namamila 15-godišnju Kristen Frenč ka svom automobilu pod izgovorom da su joj potrebne smernice. Pol je tada zgrabio devojčicu s leđa, ponovoviši scenario prošlog ubistva - oteli su je, silovali, tukli i na kraju ubili.

Sve priznala rođacima, a potom i policiji

Njihovi zločini su isplivali na površinu kada je Karla napustila svog supruga u januaru 1993. godine nakon što ju je krvnički pretukao. Ona se preselila kod rođaka i upravo je njima priznala sve zločine, a oni su slučaj prijavilu policiji.

"Kada ne bih rekla pravu stvar, udario bi me. Držao mi je nož za grlom, govorio da bolje čuvam leđa. Govorio mi je: "Kad si sa mnom uvek pazi na leđa". Maltretirao me je fizički i psihički", ispričala je godinama kasnije.

Pol je osuđen na doživotni zatvor, a Karla je zbog saradnje osuđena na 12 godina robije. Ona je 2005. godine izašla iz zatvora, a danas je udata i ima troje dece.

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