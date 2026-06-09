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Bez obzira da li idete na praznično okupljanje, ležernu večeru sa prijateljima ili posetu sa prenoćištem, prvih nekoliko trenutaka nakon ulaska u nečiji dom važniji su nego što mislite.

Ostaviti dobar prvi utisak nije stvar savršenih manira. Prema rečima stručnjaka za bonton, često su jednostavne stvari, poput izražavanja zahvalnosti, pozitivnog stava i praćenja uputstava domaćina, one koje imaju najveći uticaj.

Počnite sa zahvalnošću

Zahvalnost bi uvek trebalo da bude prva stvar koju uradite. "Srdačno im se zahvalite što su vas pozvali", kaže Kenzie Elizabeth, stručnjak za organizaciju doma i osnivač organizacije Friend of Mine. "Ako ste doneli poklon za domaćina, ovo je dobar trenutak da ga predate."

Influenserka Ketlin Barns ima slično mišljenje: "Zahvalite domaćinu malim poklonom." Domaćini često provode sate pripremajući hranu i uređujući prostor, boca vina, sveže cveće, jelo koje ste vi spremili ili desert iz poslastičarnice su pažljivi gestovi koji pokazuju zahvalnost za njihov trud.

Gosti Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Ostavite žaljenje pred vratima

Normalno je da želite da objasnite zašto kasnite ili da se požalite na saobraćaj ili težak dan. Međutim, dolazak sa listom žalbi može brzo promeniti atmosferu susreta.

Prema Barns, jedna od najvećih grešaka u bontonu jeste „pričanje o saobraćaju, umoru, problemima sa bebisiterkom, stresu na poslu ili tome koliko je bilo teško parkirati u prvih 30 sekundi“.

Umesto toga, fokusirajte se na događaj na koji ste došli. Kasnije tokom večeri biće vremena za ozbiljnije razgovore, ako se prirodno pojave.

"Način na koji dolazite zaista postavlja ton", dodaje Elizabeth. "Gosti koji dolaze opušteno stvaraju dobru atmosferu za veče, i obrnuto, gost koji se žali može da pokvari energiju cele večeri."

Zato u tui dom uđite sa dozompozitivne energije, baš kako biste voleli da neko uđe u vaš.

VIDEO: Stručnjak za bonton: