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Ovo nije scenario horor filma, već stvarnost kroz koju je nekoliko godina prolazila Bela Dejvis (21) iz američke savezne države Juta. Zbog retkog poremećaja zvanog parosmija, gotovo sva hrana joj je imala ukus i „miris“ poput raspadajućih tela. Tako je o svom omiljenom burgeru mogla samo da sanja godinama.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Problemi su počeli ubrzo nakon što je Bela sa 17 godina zatrudnela sa svojim prvim detetom. Dok su se drugi bavili njenim godinama i vezom sa partnerom Risonom Robisonom (23), ona se borila sa nečim mnogo gorim.

„Ne preterujem kada kažem da je sve mirisalo i imalo ukus kao ono što zamišljate kod trulih tela“, opisuje influenserka početak svojih problema.

Čak joj je i obična voda izazivala mučninu, a meso, luk i beli luk bili su potpuno nepodnošljivi.

„Cigarete su, na primer, mirisale kao pokvareni kikiriki puter. Jelo je uvek bilo mučenje“, priseća se Bela. Tokom treće trudnoće došla je do tačke kada je morala da zapuši nos i svakodnevno pojede 12 tvrdo kuvanih jaja. „Bilo je brutalno“, priznaje.

Nakon svakog porođaja stanje bi joj se privremeno poboljšalo, ali bi nova trudnoća sve vratila na početak. Dijagnoza parosmije dovela je i do anemije i problema sa nivoom šećera u krvi. Situacija je uticala i na njen porodični život.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Morala sam da napustim kuhinju i zaključam se u spavaću sobu kada bi moja porodica spremala hranu. Osećala sam se kao teret“, kaže Bela.

Očajna, mlada Amerikanka je pokušala čak i tretman od 2000 dolara koji je trebalo da „resetuje“ njen nervni sistem. Nažalost, bez uspeha. Kada se već pomirila sa tim da će tako živeti zauvek, došlo je do neočekivanog obrta. Pre pola godine simptomi su joj gotovo preko noći nestali.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Ne mogu da objasnim svoje izlečenje drugačije nego time da je to Bog“, kaže Bela. Stručnjaci imaju racionalnije objašnjenje – parosmija se u nekim slučajevima može spontano poboljšati posle godina bez jasnog razloga.

Bella je oporavak proslavila tipično „američki“ velikim burgerom.

„Prošla me je jeza koliko je ukus bio normalan. Pojela sam ga celog i morala da uzmem još jedan. Bilo je euforično“, opisuje. Danas konačno može da jede sve.