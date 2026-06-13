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Mlada devetnaestogodišnja studentkinja Rut Talija Sajas Sančez poticala je iz veoma skromne porodice. Godine 2012. odlučila je da se prijavi za učešće u premijernoj emisiji peruanske verzije popularnog televizijskog formata "Trenutak istine". Iako je okolini delovala kao sasvim obična devojka sa jednoličnom svakodnevicom, ispostaviće se da je pred svima krila tajne koje će pokrenuti lanac jezivih događaja i dovesti do njenog svirepog ubistva.

U studiju je te večeri sedela nasmejana i harizmatična Rut, dok su joj podršku iz publike pružali otac, majka i emotivni partner Brajan.

Pogledajte u galeriji njene fotografije u "Trenutku istine":

1/7 Vidi galeriju Rut Talija Sajas Sančez - ubijena nakon učešća u emisiji Trenutak istine Foto: Printscreen/Youtube

Na samom početku, pitanja su bila bezazlena i ticala su se uobičajenih mladalačkih nestašluka, poput onog da li je nekada tajno pobegla sa nastave. Kada je Rut stidljivo potvrdila, njena majka je uz osmeh uputila pogled koji je najavljivao razgovor kod kuće, što je u studiju propraćeno smehom i aplauzom publike. Slične simpatije izmamilo je i njeno priznanje da nije u potpunosti zadovoljna sopstvenim fizičkim izgledom, s obzirom na to da su prisutni smatrali da je reč o izuzetno lepoj devojci.

Šokantna priznanja pred kamerama i porodicom

Međutim, kako je emisija odmicala, pitanja su postajala sve provokativnija i neprijatnija. Rut je priznala da se stidela svojih roditelja, a izazvala je negodovanje kada je potvrdila stav da estetski izgled može doneti više benefita u životu nego posedovanje ljudskih vrlina.

Pravi šok za njenu porodicu usledio je kada je voditelj upitao da li je njeno zvanično zaposlenje u kol-centru istinito. Nakon njenog odričnog odgovora, roditelji su ostali u neverici. Rut je, naime, bila prva u porodici koja je upisala fakultet, a najbližima je tvrdila da radi u telefonskoj službi kako bi sama finansirala školarinu, jer roditelji nisu imali materijalnih mogućnosti za to.

Kroz dalja ispitivanja na videlo je izašla gorka istina - devojka je zapravo zarađivala kao egzotična plesačica u jednom noćnom klubu. Ova vest je duboko pogodila njene roditelje, ali i dečka Brajana koji o tome ništa nije znao. Rut se pravdala da je to činila isključivo zbog novca za studije i da posao nije podrazumevao neprimerene postupke.

Usledilo je dodatno poniženje za njenog partnera kada je voditelj postavio pitanje da li planira da ostane sa Brajanom samo dok ne pronađe bolju priliku. Rut je odgovorila potvrdno, pojasnivši da joj je u vezi lepo, ali da u njemu ne vidi budućeg supruga jer, iako ima dobro srce, nema nikakve životne ambicije niti perspektivu. Da situacija bude gora, voditelj je javno upitao Brajana čime se bavi, na šta je on vidno posramljen i crven u licu odgovorio da radi kao taksista.

Nakon ovoga, javnost je počela da je doživljava kao proračunatu i površnu osobu. Ipak, vrhunac užasa nastupio je sa poslednjim pitanjem – da li je ikada pružala intimne usluge u zamenu za materijalnu nadoknadu. Rut je sa vidnom nelagodom odgovorila sa da. Njena majka se u tom trenutku slomila od bola, sakrivši lice rukama.

Roditelji Rut Talije Sajas Sančez nakon saznanja čime im se ćerka bavi Foto: printscreen/youtube/ Nick Crowley

Rut je objasnila da je takvu ponudu dobila u noćnom klubu i da je na to pristala svega dva puta, u momentima kada je njenoj porodici novac bio hitno potreban. Nakon ovog odgovora, takmičarka je odlučila da prekine učešće i studio napusti sa osvojenih 5.700 dolara, što je u Peruu iznosilo čak 13 prosečnih plata. Odmah je pritrčala majci, klekla ispred nje i kroz suze je molila za oproštaj.

Pronađena zadavljena u bunaru

Svega mesec dana nakon što je emisija emitovana na televiziji, Rut je misteriozno nestala. Njena očajna majka je kroz suze apelovala na policiju i medije da objave ćerkinu fotografiju. Međutim, medijske kuće su slučaj propratile pod senzacionalističkim naslovima, izveštavajući o nestanku prostitutke iz "Trenutka istine". Dva meseca kasnije, potraga je okončana tragično. Na imanju ujaka njenog bivšeg dečka Brajana, na dnu bunara dubokog oko pet metara, pronađeni su neprepoznatljivi ostaci nesrećne devojke, zatrpani kamenjem i građevinskim šutom. Policijski službenici su odmah lišili slobode Brajana i njegovog ujaka.

Hapšenje Brajana, dečka Rut Talije Sajas Sančez Foto: printscreen/youtube/ Tuteve ATV

Prilikom ekshumacije tela, nadležni su pozvali porodicu na lice mesta, ne saopštivši im odmah najgore vesti. Otac i sestra su zatekli jeziv prizor u trenutku kada je policija sprovodila osumnjičenog u vozilo. Gnevni otac je pokušao da napadne Brajana kamenom, dok se sestra u očaju bacila na zemlju glasno dozivajući Rut.

Budući da je ceo Peru pratio ovaj slučaj, novinarske ekipe su odmah otišle do porodične kuće gde se nalazila sama Rutina majka, koja i dalje nije znala šta se dogodilo. Kada joj je reporterka na vratima izjavila saučešće i saopštila da joj je ćerka pronađena mrtva, nesrećna žena se u šoku zaključala u sobu, odakle su se čuli bolni krici. Čitav ovaj potresni događaj emitovan je uživo u programu nacionalne televizije.

Priznanje ubice i sudska presuda

Tokom sudskog postupka, Brajan je priznao da je kobne večeri pozvao Rut da se sastanu kako bi raščistili račune nakon emisije, tvrdeći da mu je ona ranije obećala deo osvojenog novca. Prema njegovim rečima, nakon što su popili vino, otišli su kod njega gde su imali intimni odnos, nakon čega ga je Rut navodno uvredila rekavši da je on "samo običan taksista" i da mu neće dati ni dinara. Optuženi je izjavio da je tada doživeo pomračenje uma, te ju je rukama davio oko pola minuta dok nije prestala da daje znake života. Telo je potom sakrio u kadi, a sam se pridružio rođendanskoj proslavi svoje majke koja se odvijala u prizemlju kuće. Narednog dana, uz pomoć ujaka, prevezao je telo van grada i bacio ga u napušteni bunar.

Rut Talija Sajas Sančez - ubijena nakon učešća u emisiji Trenutak istine Foto: Printscreen/Youtube

Međutim, sudska istraga je oborila njegovu odbranu. Nije bilo dokaza o intimnom odnosu niti o dogovoru oko novca, a medicinski veštaci su naglasili da je za gušenje potrebno znatno više od 30 sekundi. Takođe, u telu žrtve pronađeni su tragovi opijata. Na osnovu svih dokaza, sud je utvrdio da je zločin bio detaljno isplaniran i osuđio je Brajana na 35 godina zatvora. Roditelji nastradale devojke su kasnije izjavili da od samog početka nisu imali lepo mišljenje o Brajanu, ne zbog njegovog materijalnog statusa, već zato što su osećali da je loš čovek, iako je njihova ćerka uvek tvrdila da on ima "srce od zlata".

Javna debata o odgovornosti medija

Ova tragedija je pokrenula veliku raspravu u Peruu o uticaju i odgovornosti televizijskih programa. Državni tužilac Hoze Pelaez izjavio je da će se ispitati uloga koju je emisija imala u ovom slučaju:

"Istraga će utvrditi da li postoji neki stepen odgovornosti, iako mi se čini da bi to bila odgovornost koja ne bi imala uzročno-posledične veze," rekao je on medijima, dok je porodica ubijene devojke smatrala da sam šou nije direktni krivac za gubitak njene glave.

Hapšenje dečka Rut Talije Sajas Sančez Foto: printscreen/youtube/Fusgo

Sa druge strane, predsednica Saveta za radio i televiziju Perua, Roza Marija Alfaro, oštro je kritikovala medijsku scenu: "Mislim da postoji izražena tendencija u našim medijima da jake i teške vesti pretvore u emisiju kako bi svi mogli da ih vide".

Voditelj emisije, Beto Ortiz, odlučno je odbacio krivicu televizije, navodeći da su kritike neosnovane: "Ono što rade je davanje alibija braniocima bezdušnog zločinca, jer mu time umanjuju odgovornost govoreći da televizija stvara monstrume".

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