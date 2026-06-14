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Prošlo je više od četiri decenije otkako je Kendi Montgomeri ubila svoju prijateljicu Beti Gor. Pre ubistva, Kendi i njen tadašnji suprug, Pat Montgomeri, bili su inače sasvim običan par iz predgrađa Teksasa koji je dobio dvoje dece i bio aktivan u lokalnoj crkvi. Međutim, dospeli su na naslovne strane 13. juna 1980. godine, kada je Kendi priznala da je ubila Beti sekirom nakon višemesečne afere sa njenim mužem, Alanom Gorom.

Ovaj slučaj i suđenje bili su dovoljno dramatični da inspirišu dve miniserije: Huluovu seriju „Kendi“ (Candy) iz 2022. godine, sa Džesikom Bil u glavnoj ulozi, i Maksovu seriju „Ljubav i smrt“ (Love and Death) iz 2023. godine, u kojoj je glumila Elizabet Olsen. Zanimljivo je da Kendi nije učestvovala ni u jednoj od ovih serija, rekavši Džesiki Bil da „nije zainteresovana“, kako prenosi Entertainment Weekly.

Foto: HBOMax/youtube

Ko su Pat i Kendi Montgomeri?



Veći deo svog života, Montgomerijevi su bili tipičan par iz predgrađa. Venčali su se početkom 1970-ih, kako navodi Texas Monthly, kada je Kendi radila kao sekretarica, uz Pata koji je bio inženjer u kompaniji Texas Instruments.

Par se preselio u Vajli u Teksasu 1977. godine sa sinom i ćerkom. Kendi je postala domaćica, ali je sebe opisivala kao nekoga kome je „smrtno dosadno“, pa je upisala kurs pisanja kako bi prekratila vreme. Par je bio aktivan u lokalnoj metodističkoj crkvi, gde su se sprijateljili sa Beti i Alanom. Prema navodima mreže Oxygen, Kendi je bila članica crkvenog hora i predavala je u nedeljnoj školi.

Šta je Kendi Montgomeri uradila?



Kendi i Alan su se zbližili nakon što su naleteli jedno na drugo tokom crkvene odbojkaške utakmice. Posle višemesečnog flertovanja, njihova afera je prvi put postala fizička 12. decembra 1978. godine. Kako navodi Texas Monthly, sastajali su se svake druge nedelje tokom nekoliko meseci pre nego što su prekinuli aferu 1979. godine.

Na dan 13. juna 1980. godine, Alan je bio van grada na poslovnom putu. Kada Beti nije odgovarala na njegove pozive, zabrinuo se i zamolio komšiju da je obiđe. Pozvao je i Kendi, koja je čuvala njegovu i Betinu stariju ćerku Alisu, i ona ga je uverila da je sve u redu.

Nakon još nekoliko pokušaja da stupi u kontakt sa suprugom, Alan je postajao sve zabrinutiji i navaljivao je da komšija uđe u kuću i proveri šta je sa Beti. Komšija je to i učinio, pronašavši mlađu ćerku ovog para, Betani, u njenom krevecu, i „okean“ krvi blizu vrata ostave porodice Gor. Komšija je pozvao Alana i rekao mu da je Beti mrtva i da misli da je upucana.

Međutim, nije bila upucana; Beti je ubijena sekirom. Mesto zločina je bilo toliko krvavo da je lokalna policija u početku mislila da je reč o kopiranju zločina inspirisanom filmskom adaptacijom romana Stivena Kinga „Isijavanje“ (The Shining), koja je puštena u bioskope samo tri nedelje pre ovog stvarnog ubistva. Vlasti u tom trenutku nisu znale, ali Kendi je bila ta koja je ubila Beti.

Kendi Foto: HBOMax/youtube

Za koje zločine je Kendi Montgomeri optužena?



Policija je ispitivala Kendi nekoliko puta u vezi sa Betinom smrću. Ona je u početku govorila nadležnima da ima alibi za vreme kada se ubistvo dogodilo, piše Texas Monthly. Ali nakon što je Alan priznao policiji da su on i Kendi imali višemesečnu aferu, detektivi su konačno pronašli motiv.

Kendi se predala policiji 26. juna 1980. godine, prema pisanju lista Fort Worth Star-Telegram. Kendi je optužena za Betino ubistvo, preneo je UPI.

Koliko godina zatvora je dobila Kendi Montgomeri?



Kendi je u početku poricala da je ubila Beti. Uz podršku svoje crkve, Kendi je angažovala advokata Dona Kraudera da je zastupa. Izjasnila se da nije kriva, tvrdeći kasnije da je ubila Beti u samoodbrani, navodi Texas Monthly.

Dok je bila na svedočkoj klupi, Kendi je tvrdila da se Beti suočila sa njom zbog njene afere sa Alanom. Prema Kendinim rečima, kada je priznala da je imala seksualnu vezu sa Alanom, Beti je otišla u ostavu i uzela sekiru. Nakon verbalnog sukoba, Kendi je rekla da je Beti pokušala da je napadne sekirom, ali je promašila. Nakon duge borbe između dve žene, Beti je rekla Kendi da ućuti , što je Kendi, kako tvrdi, navodno bacilo u stanje slepog besa. Kendi je otela sekiru od Beti i ubila je njome, udarivši Beti 41 put, izvestio je Texas Monthly.

Kendi je negirala da je ubistvo bilo planirano i rekla da nije imala nameru da ubije Beti kada je došla u njenu kuću. Tužilaštvo i odbrana su završili iznošenje dokaza 29. oktobra 1980. godine. Istog popodneva, porota je oslobodila Kendi optužbi za ubistvo.

Gde je Alan Gor sada?



Alan se ponovo oženio samo nekoliko meseci nakon Kendinog suđenja za ubistvo, prema emisiji People Magazine Investigates: Candy and Betty. To je izazvalo razdor između Alana i Betine porodice koji je trajao nekoliko godina. U međuvremenu se razveo, piše The Dallas Morning News.

Betin brat, Ron Pomeror, rekao je za People Magazine Investigates: Candy and Betty da su Betini roditelji, Bob i Berta Pomeror, odgajali njegove i Alanove ćerke, Alisu i Betani, u Noriču u Kanzasu. Dodao je da su danas Alisa i Betani odrasle žene sa uspešnim profesionalnim karijerama i sopstvenom decom.

Gde je Pat Montgomeri sada?



Pat i Kendi Montgomeri su se sa decom preselili u Džordžiju nakon njenog suđenja za ubistvo, navodi People Magazine Investigates: Candy and Betty. Pat i Kendi su se na kraju razveli, piše The Dallas Morning News.

Gde je Kendi Montgomeri sada?



Nakon što se njena porodica preselila u Džordžiju i nakon razvoda od Pata, Kendi se vratila školovanju kako bi postala terapeutkinja (savetnica), prema emisiji People Magazine Investigates: Candy and Betty.

„Činjenica da je mislila da može da se bavi savetovanjem nakon onoga što je uradila i dan-danas me zapanjuje“, rekao je Ron.

Kendi sada koristi svoje devojačko prezime i zove se Kendis Viler, prenosi Entertainment Weekly.