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U jednom moskovskom porodilištu, u zimu 1972. godine, dežurna medicinska sestra doživela je prizor koji joj se zauvek urezao u pamćenje. Ušla je u malu ordinaciju i ugledala koleginicu kako nepomično sedi na krevetu, oslonjena na zid, držeći u rukama buket crvenih ruža. Delovalo je kao da je zadremala usred smene. Kada je sestra prišla da je probudi, shvatila je da nešto nije u redu, a onda je na belom mantilu ugledala mrlje od krvi i nož koji je virio iz doktorkinog tela!

Uskoro je celo porodilište bilo pod opsadom istražne ekipe zbog ubistva. Ubijena je Marija Ljubašina, ugledna ginekološkinja sa dvadeset godina iskustva, žena poznata po stručnosti, posvećenosti i nežnosti prema svakom novorođenčetu koje joj je prošlo kroz ruke. Zato je i prva teorija istražitelja delovala logično - osveta zbog navodne lekarske greške. Ali simboličan buket ruža odmah je unosio sumnju i ukazivao na nešto lično.

Gde je nestao spisak zaposlenih?

Policija je odmah krenula u razgovor sa kolegama iz porodilišta, ali pre nego što su stigli da obave prve intervjue, dogodilo se nešto potpuno neočekivano: spisak zaposlenih je nestao iz kadrovske službe. Juče je bio tu, danas ga nema.

Glavna lekarka, Svetlana Kurjohina, ponašala se neobično uznemireno i izbegavala pogled inspektora. Kada je napustila svoju kancelariju i uputila se ka toaletu, policajac koji je pratio njeno ponašanje osetio je miris paljevine i odmah ušao unutra. Zatekao ju je kako spaljuje dokumenta pored lavaboa. Kad ga je ugledala, Kurjohina je samo zastala i počela da plače.

Dokumenti su bili spiskovi zaposlenih i deo ličnih dosijea.

Marija sa sinom Foto: Printscreen/Youtube

Na ispitivanju je priznala da je falsifikovala kadrovsku evidenciju i registrovala izmišljene radnike kako bi sebi dodeljivala njihove plate. Jednostavna, ali unosna prevara trajala je mesecima. Policija je nakratko posumnjala da bi možda imala motiv da ukloni Mariju. Međutim, ispostavilo se da u vreme zločina nije bila ni u Moskvi, već na simpozijumu u Lenjingradu.

Kurjohina je ubrzo pritvorena zbog finansijskih malverzacija, ali je postalo jasno da ubistvo s tim nema veze.

Trag koji dovodi do neočekivanog osumnjičenog

Kolege su o Mariji govorile samo najbolje i niko nije znao za bilo kakve sukobe. Istraga je delovala kao da je u ćorsokaku, sve dok se policiji nije javio Arkadij Pavlov, mladi otac koji je nedavno dobio sina u tom porodilištu. Želeo je da podeli nešto što mu se činilo neobičnim.

Pavlov je ispričao da je, dok je pokušavao da sa krova obližnje kotlarnice vidi sobu svoje supruge, slučajno spazio kako se dvoje ljudi u belim mantilima žučno raspravlja ispred jednog od prozora bolnice. Žena je veoma ličila na Mariju.

Budući da je u porodilištu radilo samo troje muškaraca u uniformi, neurolog, pedijatar i anesteziolog (upravо Marijin suprug Nikolaj Ljubašin), istražitelji su odlučili da sprovedu tajnu identifikaciju.

Pavlov, međutim, nije prepoznao nijednog od lekara. Ali onda se vrata ordinacije otvorila i ušao je mladi bolnički radnik, Nikita Avdejev. Pavlov je gotovo trenutno reagovao:

"To je on!"

Nikita Avdejev Foto: Printscreen/Youtube

Avdejev, tek osamnaestogodišnjak, tvrdio je da ga svedok meša sa nekim drugim. Ipak, to je bilo dovoljno da policija dobije nalog za pretres njegove sobe u komunalnom stanu.

Fotografija koja otkriva skrivenu prošlost

Avdejevljeva soba bila je gotovo prazna. Malo nameštaja, nekoliko ličnih stvari i gotovo nikakva garderoba. Ali ispod jastuka nalazila se fotografija mlade žene sa bebom. Bila je to Marija Ljubašina, samo mnogo mlađa.

Time se pred istražiteljima sklopila cela slagalica.

Na ispitivanju, Avdejev nije mogao da negira očigledno. Priznao je da je sin Marije i Nikolaja Ljubašina, rođen sa teškom srčanom manom i poslat u sirotište gde su mu dodelili novo ime i gde je, uz pomoć lekara, uspeo da preživi i ozdravi.

Tokom celog života verovao je da su ga roditelji napustili iz sebičnosti. Kao tinejdžer je uspeo da se domogne svojih originalnih podataka i od tada je, kako je rekao, živeo samo za jedan cilj - da se osveti.

Kada je napunio osamnaest godina i napustio dom, zaposlio se upravo u porodilištu u kojem rade njegovi roditelji. Vremenom je dobio pristup bolničkim odeljenjima i jednog dana našao trenutak da se suoči sa Marijom.

Rekao joj je ko je, ali ona mu nije poverovala. Usledila je svađa, koju je slučajno video i Pavlov.

Nekoliko dana kasnije, Avdejev je došao sa buketom ruža, u hodniku glumeći mladog oca koji čeka vest o porođaju. To mu je omogućilo da se neprimetno kreće. U povratku iz jedne od ordinacija, presreo je Mariju i napao je.

Tokom saslušanja, rekao je da je tada izgovorio rečenicu koju je godinama nosio u sebi:

"Mama, ovo je za sve."

Posle toga je pobegao, ali nije uspeo da prikrije tragove. Nikada nije rekao da se kaje zbog onoga što je učinio, jedino je rekao da želi što nije stigao i ocu da se osveti.

Nikita Avdejev je osuđen na 15 godina zatvora. Ipak, sudbina je imala poslednju reč. Preminuo je u kaznenoj ustanovi od srčanih komplikacija.

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