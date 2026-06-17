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Šenda Šerer imala je 12 godina kada je oteta, pretučena, izbodena nožem i živa spaljena. Tužioci iz Indijane izjavili su da su četiri tinejdžerke koje su izvršile ubistvo - uzrasta od 15 do 17 godina - bile motivisane ljubomorom zbog Šendine veze sa devojkom koju su poznavale iz škole.

U noći 10. januara 1992. godine, Šenda je bila kod oca kada su dve tinejdžerke — Toni Lorens (15) i Houp Ripi (15) — došle na vrata i rekle da je vode da vidi Amandu Hevrin, stariju devojku sa kojom je Šenda bila u vezi.

Houp Ripi 2011. godine Foto: printscreen/youtube/ Dr. Phil

Prema pisanju lista "The Indianapolis Star", umesto toga, odvele su je do automobila u kojem je na zadnjem sedištu, sa nožem u rukama, bila sakrivena Melinda Lavles (16). Lavles, koja je takođe bila u vezi s Amandom, navodno je prethodnih nedelja pretila Šendi. Za volanom je bila Lori Taket (17), prenosi People.

Umesto da je odvedu kod Amande, grupa ju je odvezla na napušteno imanje blizu Jutike, Indijana, poznato kao "Veštičji zamak".

Prema pisanju "The Los Angeles Times", Šendu su vezale konopcem, ismevale je i pretile joj nožem. Lavles je stavila nož Šendi na vrat i počela da je ispituje o njenoj seksualnoj vezi sa Heavrin.

Četiri tinejdžerke koje su ubile Šendu Šerer (gore) Foto: printscreen/youtube/WISH-TV

Zatim su je odvele do napuštene zgrade u šumovitom području, gde su je tukle, udarale joj glavom o svoje koleno, pokušale da joj prerežu vrat tupim nožem, više puta je izbole nožem u grudi, pokušale da je zadave konopcem dok nije izgubila svest, a potom je stavile u gepek automobila, verujući da je mrtva.

Tinejdžerke su mislile da je Šenda već umrla, ali kada su kasnije čule kako plače iz gepeka, Taket i Lavles su je napale ponovo. U ranim jutarnjim satima 11. januara, prema rečima tužilaca, devojke su odvezle Šendu na zabačeno mesto blizu Medisona, Indijana. Tamo su je, prema pisanju Stara, umotale u ćebe, polile benzinom i zapalile. Forenzički patolog je kasnije utvrdio da je bila živa kada je zapaljena.

Houp Ripi na slici u zatvoru posle hapšenja Foto: printscreen/youtube/ Dr. Phil

Kasnije tog jutra, dvojica lovaca pronašla su njene ostatke u polju pored šljunkovitog puta. Policija nije odmah mogla da je identifikuje zbog težine opekotina. Njena majka, Džeki Vot, prijavila je njen nestanak tog jutra kada se Šenda nije vratila kući — a kasnije su zubarski zapisi potvrdili identitet tela.

Iste večeri, Lorens i Ripi, u pratnji svojih roditelja, otišle su u šerifovu kancelariju okruga Džeferson i dale potpune izjave. U roku od 48 sati, sve četiri tinejdžerke su uhapšene. Prema Staru, sve su optužene kao odrasle osobe.

Sve četiri su na kraju prihvatile sporazum o priznanju krivice kako bi izbegle smrtnu kaznu. Lavles i Taket su se izjasnile krivima za ubistvo, protivpravno lišavanje slobode i paljevinu, i svaka je osuđena na 60 godina zatvora. Ripi, za koju su tužioci rekli da je imala manju ulogu, dobila je 60 godina, od kojih je 10 bilo uslovno; kasnije joj je kazna smanjena po žalbi. Lorens, koja je otišla pre nego što je Šenda spaljena i rano sarađivala s policijom, osuđena je na 20 godina za protivpravno lišavanje slobode.

Sve četiri su u međuvremenu puštene. Lorens je uslovno puštena 2000. godine. Ripi je puštena 2006. Taket je odslužila više od 25 godina i puštena je 2018. Lavles je puštena 2019, nakon više od 26 godina zatvora. Ovi datumi oslobađanja potvrđeni su u izveštajima Stara, The Advocate-a i WTHR-a.

Melinda Lavles Foto: printscreen/youtube/WISH-TV

Tokom izricanja kazne, sud je čuo svedočenja o prošlosti optuženih. Prema L.A. Timesu, Taket je dijagnostikovan granični poremećaj ličnosti i imala je halucinacije od malih nogu. Lavles je svedočila da ju je njen otac navodno seksualno zlostavljao, što je pomenuto i u policijskim i sudskim dokumentima.

Godinama nakon ubistva, Šendina majka osnovala je fond za stipendije u ime svoje ćerke i učestvovala u nekoliko intervjua za lokalne medije. WAVE 3 News je 2012. izvestio da je Džeki donirala štene organizaciji Indiana Canine Assistance Network u Šendinu čast. Pas je trebao biti obučen u zatvorskom programu u kojem je učestvovala i Melinda Lavles.

Majka Šende Šerer Foto: printscreen/youtube/ Dr. Phil

Ubistvo je od tada tema brojnih knjiga, dokumentaraca, kao i dramatizacija u epizodama serija Law & Order: SVU i Cold Case. Ovaj slučaj ostaje jedno od najšire izveštavanih krivičnih dela koje su počinili maloletnici u istoriji Indijane i često se koristi u akademskim raspravama o adolescentskom nasilju i grupnoj dinamici.

Više od tri decenije kasnije, detalji slučaja i dalje se pominju u raspravama o maloletničkoj pravdi, kaznama i dugoročnim efektima traume — kako za porodice žrtava, tako i za počinioce.

U maju 2011. godine, gotovo dve decenije nakon brutalnog ubistva Šende Šerer, slučaj je ponovo došao u fokus javnosti kroz emitovanje dvodelne emisije Dr Fil. U studiju su se, po prvi put, Džeki Vot, majka ubijene devojčice, i Pejdž Šerer, njena starija sestra, suočile sa Houp Ripi, jednom od četiri osuđene tinejdžerke koje su odgovorne za Šendinu smrt.

Starija sestra Šende Šerer Foto: printscreen/youtube/ Dr. Phil

Emisija je bila izuzetno emotivna i teška, kako za porodicu, tako i za gledaoce. Džeki je pred kamerama ponovila najtežu činjenicu koju je kao majka morala da sazna: da je njena ćerka bila živa kada je zapaljena, i da je uzrok smrti bilo udisanje dima, prema nalazu forenzičkog patologa. “To što je bila svesna u tim poslednjim trenucima je nešto što me progoni svakog dana”, rekla je Džeki sa suzama u očima.

Tokom emisije, Džeki nije krila ogorčenje zbog toga što je Houp Ripi puštena na uslovnu slobodu pre izdržavanja pune kazne. Jasno je izjavila da bi “jedina prava stvar koju je Houp mogla da učini za Šandu — bila da ostane u zatvoru”.

Houp Ripi, koja je u vreme zločina imala 15 godina, u emisiji je izrazila žaljenje, ali je njen pokušaj da objasni svoju ulogu naišao na hladan i oštar odgovor porodice. Pejdž Šerer, koja je tada bila tinejdžerka, danas odrasla žena, rekla je: “Nema izvinjenja koje može da vrati moju sestru. I nema oproštaja za to što ste uradili.”

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