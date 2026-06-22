Evo šta je doručkovao patrijarh Pavle: Nije mario za meso i voće, bio je oličenje skromnosti
Kada je reč o doručku i svakodnevnoj ishrani, patrijarh Pavle se vodio jednim važnim pravilom: "minimalno hrane, maksimalno sreće". Prejedanje je oštro osuđivao i uvek se zalagao za što jednostavniju ishranu.
Za njegovom trpezom važilo je još jedno strogo pravilo – hrana se nikada nije bacala. Pričalo se da nikada nije ostavljao hranu u tanjiru i da je znao da pojede svaku mrvicu oko svog tanjira, duboko verujući da je rasipanje hrane veliki greh.
Pogledajte u galeriji fotografije patrijarha Pavla:
Njegova omiljena hrana raste svuda oko nas
Njegova omiljena hrana nije bila ni meso ni skupo voće, već namirnica koju mnogi danas nepravedno zaobilaze, iako raste gotovo svuda oko nas – kopriva. Od svih biljaka, patrijarh je najviše cenio upravo koprivu, a omiljeno piće i hrana bili su mu sok od paradajza i kopriva. Redovno ju je konzumirao jer je verovao u njeno blagotvorno dejstvo na organizam.
Njegov izbor nimalo ne čudi, s obzirom na to da je kopriva prava riznica zdravlja. Ona obiluje vitaminima C, K i D, kao i vitaminima B grupe, gvožđem i magnezijumom. Zbog ovakvog sastava, mnogi je s pravom nazivaju prirodnim multivitaminskim kompleksom, a u našem narodu se vekovima koristila za "jačanje krvi".
Izbor patrijarha Pavla nije se oslanjao na moderne trendove, već na jednostavno uverenje da čovek treba da vodi računa o umerenosti i koristi darove koje mu priroda nudi. Njegova ishrana nam služi kao podsetnik da su jednostavna rešenja često i najdugovečnija.
(Kurir.rs/Žena)
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