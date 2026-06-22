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Kada je reč o doručku i svakodnevnoj ishrani, patrijarh Pavle se vodio jednim važnim pravilom: "minimalno hrane, maksimalno sreće". Prejedanje je oštro osuđivao i uvek se zalagao za što jednostavniju ishranu.

Za njegovom trpezom važilo je još jedno strogo pravilo – hrana se nikada nije bacala. Pričalo se da nikada nije ostavljao hranu u tanjiru i da je znao da pojede svaku mrvicu oko svog tanjira, duboko verujući da je rasipanje hrane veliki greh.

Pogledajte u galeriji fotografije patrijarha Pavla:

1/9 Vidi galeriju Patrijarh Pavle Foto: Wikipedia / Stevan Kragujević / Tanja Kragujević, Dado Đilas, Preentscreen/Youtube

Njegova omiljena hrana raste svuda oko nas

Njegova omiljena hrana nije bila ni meso ni skupo voće, već namirnica koju mnogi danas nepravedno zaobilaze, iako raste gotovo svuda oko nas – kopriva. Od svih biljaka, patrijarh je najviše cenio upravo koprivu, a omiljeno piće i hrana bili su mu sok od paradajza i kopriva. Redovno ju je konzumirao jer je verovao u njeno blagotvorno dejstvo na organizam.

Njegov izbor nimalo ne čudi, s obzirom na to da je kopriva prava riznica zdravlja. Ona obiluje vitaminima C, K i D, kao i vitaminima B grupe, gvožđem i magnezijumom. Zbog ovakvog sastava, mnogi je s pravom nazivaju prirodnim multivitaminskim kompleksom, a u našem narodu se vekovima koristila za "jačanje krvi".

Kopriva je bila omiljena namirnica patrijarha Pavla Foto: Shutterstock

Izbor patrijarha Pavla nije se oslanjao na moderne trendove, već na jednostavno uverenje da čovek treba da vodi računa o umerenosti i koristi darove koje mu priroda nudi. Njegova ishrana nam služi kao podsetnik da su jednostavna rešenja često i najdugovečnija.

(Kurir.rs/Žena)

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