(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) Influenserka se borila za život zbog uređaja koji svi koristimo, požar izbio u sekundi: "Čula sam pucketanje"
Običan odlazak u teretanu za influenserku Diljaru Hamzinu pretvorio se u trenutak užasa kada je prenosivi punjač u njenoj torbi iznenada eksplodirao. U svega nekoliko sekundi dim se pretvorio u plamen, a vatra je zahvatila njenu kosu i desnu stranu tela.
Incident se dogodio dok se 27-godišnja influenserka iz Kazahstana spremala da napusti teretanu. Snimak sigurnosne kamere zabeležio je trenutak kada je torba koju je nosila preko ramena počela snažno da se dimi, a potom planula neposredno pored njenog lica.
Torba je najpre počela da se dimi, a zatim je buknuo plamen
Na snimku se vidi kako Diljara ostavlja telefon na klupi i obuva papuče, ne sluteći da se u torbi već dešava ozbiljan kvar. Nekoliko trenutaka kasnije usledila je eksplozija, posle koje je pokušala da skine zapaljenu torbu sa ramena i odbaci je od sebe.
– U suštini, gorela sam. Eksplodirao mi je prenosivi punjač, a kosa mi je bila potpuno mokra – ispričala je pratiocima nakon nesreće.
Kako je objasnila, u prvim sekundama nije mogla da shvati šta se događa.
– Nisam razumela šta se dešava. Svuda je vladala mrtva tišina, a čuli su se samo zvuci eksplozija. Onda sam shvatila da mi gori torba i pokušala sam da je skinem sa ramena – navela je ona.
Zaposleni pokušao da ugasi zapaljenu torbu
Jedan od zaposlenih u teretani odmah je pritrčao i pokušao da vatru ugasi aparatom za gašenje požara. Kada u prvom pokušaju nije uspeo, torbu je izneo napolje, gde je plamen konačno stavljen pod kontrolu.
U međuvremenu je pozvana Hitna pomoć, koja je stigla za nekoliko minuta. Diljara je u početku verovala da povrede nisu ozbiljne i navodno se protivila dolasku lekara, ali se predomislila kada je ugledala svoj odraz u ogledalu.
– Nisam u potpunosti razumela ozbiljnost situacije i čak sam se protivila tome da dođe Hitna pomoć. Ali kada sam se pogledala u ogledalo i videla spaljenu kosu, potpuno sam se slomila i počela da plačem – ispričala je.
Zadobila opekotine glave, lica i desne strane tela
Pogledajte u galwriji uznemirujuće prizore požara i njenih povreda:
Influenserka je zadobila opekotine na temenu, licu i desnoj strani tela. Vatra joj je zahvatila kosu, obrve i trepavice, dok je naročito jak bol osećala u rukama.
Prevezena je u centar za lečenje opekotina, gde joj je ukazana pomoć. Lekari su želeli da je zadrže u bolnici, ali je ona odlučila da oporavak nastavi kod kuće.
– Prva dva dana bila su podnošljiva, ali je trećeg postalo zaista bolno. Nadam se brzom oporavku – poručila je svojim pratiocima.
Upozorila druge da pregledaju prenosive punjače
Diljara je objasnila da je oduvek bila oprezna sa elektronskim uređajima i punjačima. Navela je da tokom noći isključuje uređaje iz struje jer strahuje od mogućeg požara, ali se nesreća ipak dogodila usred dana.
Temperatura je tog dana iznosila oko 32 stepena, a influenserka je upozorila pratioce da posebno tokom vrućina ne ostavljaju sumnjive ili oštećene uređaje u torbi i automobilu.
– Budite pažljivi kada birate prenosive punjače. Proverite da li imaju pukotine ili udubljenja i razmislite da li su ranije ispuštani. Čuvajte se i ne nosite neproverene uređaje u torbi ili automobilu tokom toplog vremena – poručila je.
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