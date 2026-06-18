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Ljudski ostaci otkriveni u Minesoti pre više od 30 godina konačno su identifikovani. U četvrtak, 11. juna, šerifova kancelarija okruga Vašington potvrdila je da su ljudski ostaci pronađeni u okruzima Vašington i Ramzi pre više od tri decenije identifikovani kao Deniz Ilejn Sekston Hartli, koja je imala 27 godina kada je nestala 1993. godine.

"Slučajevi poput ovog ostaju sa vama. Čak i nakon decenija, uvek postoji nada da će nauka jednog dana sustići pitanja na koja u to vreme nije moglo da se odgovori, i to se konačno dogodilo," rekao je detektiv šerifove kancelarije okruga Vašington Klejton Evens u saopštenju za medije.

U junu 1993. godine, jedan čovek je primetio ljudsku glavu u jezeru Boun Lejk u Skandiji. Sledećeg dana, stopalo je otkriveno u blizini jezera Pigs Aj Lejk. Uprkos svim naporima, istražitelji nisu uspeli da identifikuju ostatke i sl活aj je zastareo.

Proboj uz pomoć moderne genetike

Zatim su se 2024. godine okolnosti promenile kada su se šerifova kancelarija okruga Vašington i kancelarija medicinskog veštaka okruga Ramzi udružile sa neprofitnom organizacijom DNA Doe Project kako bi generisale nove tragove koristeći istraživačku genealogiju. Istražitelji su otputovali u Kolambus u Ohaju, gde su intervjuisali članove porodice i uzeli uzorak DNK od ćerke ove žene, što je dovelo do pozitivne identifikacije.

"Deniz je nestala samo nekoliko nedelja pre nego što sam 1993. godine započeo karijeru u šerifovoj kancelariji okruga Vašington. Videti kako ovaj sl活aj dobija epilog više od 30 godina kasnije podsetnik je da, bez obzira na to koliko vremena prođe, nikada ne prestajemo da tražimo odgovore za žrtve i njihove porodice. Iako ne možemo da promenimo ono što se dogodilo, možemo da odamo počast Deniz tako što ćemo joj vratiti identitet i pružiti njenoj porodici odgovore koje zaslužuju", rekao je šerif Den Stari u saopštenju za medije.

Pored toga što je doprineo rešavanju više od 250 slučjeva u poslednjih devet godina, Evens je za USA Today izjavio da ovoj neprofitnoj organizaciji zasnovanoj na volonterima pripada zasluga za pomoć u postizanju velikog proboja u slučaju Hartlijeve.

"Pretražili su sve. Nisu mogli da pronađu ništa u vezi sa ovim slučajem, tako da nismo mogli da utvrdimo da li je to bila legitimna dojava ili je to samo neko zvao da bi zvao. Genealoški deo je zaista vodio DNA Doe Project, i uvek volim da ih pohvalim jer je saradnja sa njima bila fenomenalna," objasnio je on govoreći o mesecima nakon što su ostaci otkriveni.

Nerazjašnjena pitanja i tajanstveni poziv

Iako su ostaci Hartlijeve uspešno identifikovani, pitanja i dalje postoje. Hartlijeva, najmlađe od petnaestoro dece, poslednji put je viđena u Sent Polu pre svog nestanka, naveli su nadležni u saopštenju za medije.

Porodica Hartlijeve sugerisala joj je da se preseli u Minesotu kako bi "započela novi život" nakon određenih problema koje je imala u Ohaju, rekao je Evens za USA Today ne ulazeći u detalje. Kada se preselila 1992. godine, detektiv je naveo da je ćerku ostavila na starateljstvo bivšem mužu, detetovom ocu.

"Dvoje njenih rođaka reklo je da su prijavili njen nestanak. To je bilo davno. Nismo uspeli da pronađemo zvaničan izveštaj o nestaloj osobi, ali oni su rekli da su u to vreme prijavili njen nestanak," objasnio je Evens.

Govoreći za Dateline 2025. godine, Evens je rekao da je nakon što su ostaci Hartlijeve tek otkriveni, usledilo anonimno priznanje. Pozivalac, koji nikada nije identifikovan, tvrdio je da se ostatak tela nalazi ispod mosta Mendota, ali Evens je rekao da "ništa od značaja nije pronađeno".

"Neko je nazvao. Neko je priznao to delo. Nisu znali ko je to bio," rekao je Evens tada, potvrđujući da je u pitanju bio muški glas.

Istraga o smrti Deniz Hartli i dalje je aktivna.

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