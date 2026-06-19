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Kada se pomisli na beg iz grada u prirodu, retko ko zamišlja da će neko napustiti uređenu Švajcarsku i preseliti se u malo srpsko selo. Ipak, Frank Henri Kur je uradio baš to. Nakon višegodišnjeg rada u hotelijerstvu na snežnim švajcarskim Alpima, on je odlučio da sa prijateljem Mladenom pokrene "My little farm" - prelepo poljoprivredno i glamping imanje u selu Oglađenovac.

Kako sam Frank priznaje, cela ideja se rodila iz jednostavne potrebe za sopstvenim imanjem u prirodi, što je u njegovoj rodnoj zemlji bilo preskupo. Zato je svoj mir pronašao u srpskom selu nadomak Valjeva.

– Dugi niz godina sam radio u Švajcarskoj u hotelijerskoj industriji, a imao sam ideju da imam svoju farmu. To je u Švajcarskoj finansijski nemoguće, pa sam se Srbijom vozio u "Fići" kako bih našao mesto i pronašao sam ovaj plac u Oglađenovcu – objašnjava simpatični Frank na svom interesantnom srpsko-engleskom jeziku.

Foto: printscreen/instagram/my_little_farm_serbia

Baka Rajka kao vrhovni autoritet

Iako su Mladen i Frank tvorci i investitori ovog seoskog raja u kojem danas žive magarci, guske i kokoške, glavni šef na imanju zapravo je osamdesetpetogodišnja baka Rajka. Ona je na farmi apsolutno svaki dan, nadgleda radove, dočekuje goste i vodi računa da "njen sekretar" Boža i svi ostali obavljaju posao kako treba.

Čuvena švajcarska disciplina očigledno ne važi pred jednom tradicionalnom srpskom bakom, a Frank to sa osmehom i oduševljenjem priznaje:

– Ona je šefica, ja slušam i radim. Mi imamo plan za sve. Treba da naučim još o srpskoj kulturi i da se uklopim. Ne radi se svakog dana sve, mora da postoji striktan plan.

Svestan da su kulturološke razlike velike, Frank se trudi da usvoji naš opušteniji mentalitet, ali i da marljivo nauči jezik iz knjiga.

Prostor za "budala ideje" i svici koji "blinkaju"

Kada prijateljima u domovini mora da objasni zašto je odabrao baš sirovu prirodu Srbije, Frank uvek ističe jednu specifičnu vrstu slobode koju je moderna Evropa izgubila, objašnjavajući to na jedinstven način:

– Uvek pokušavam da im objasnim o prirodi, a jedna od najvećih razlika je i to što ovde nismo toliko prestrogo regulisani. Švajcarska ima isti broj stanovnika, ali je duplo manja... Tako da ovde imaš prostora za "Budala ideje"', testiranje nekih stvari i sirovu prirodu koja je u Švajcarskoj malo nestala – ističe Frank za Blic ženu.

Upravo tu netaknutu lepotu on je želeo da podeli sa turistima kroz koncept "glampinga" – glamuroznog kampovanja na platformama u šumi. Buđenje na ovakvom mestu za njega predstavlja vrhunac romantike i spokoja.

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– Ovo je autentično iskustvo u prirodi. Ujutro čuješ samo ptice i vetar i sve je romantično. Okružen si prirodom, a imaš struju, Wi-fi i klimu koja je fantastična – kaže ovaj zanimljivi Švajcarac.

Pored ptica, noćni prizori na izvoru kod farme ga iznova ostavljaju bez daha, jer u svojoj rodnoj zemlji više ne može da vidi prirodni fenomen na koji je u Srbiji potpuno navučen.

– Ja volim mnogo prirodu, a u Srbiji ima mnogo placeva, u Švajcarkoj nema svitaca kojih je ovde dosta.

Branje šljiva mu odmara mozak, a kupus obožava

Imanje u Oglađenovcu je neverovatno bogato. Na njemu se gaje razne autohtone sorte voća, ogromna bašta sa povrćem i bobičastim voćem, ali apsolutni rekorderi su šljivici sa čak 6.000 stabala. Iako temperature u Srbiji leti znaju da budu prilično naporne, Franku fizički rad na voćnjaku dođe kao najbolja terapija i beg od kancelarijskog stresa.

– U Švajcarskoj sam radio po ceo dan u kancelariji, za kompjuterom. Ovde ću u avgustu da berem šljive po ceo dan i da uživam u suncu, sve je prelepo – ističe Frank i napominje da ga jake vrućine ipak teraju da pravi pauze.

Za kraj, kada posle napornog dana na imanju ogladni, Frank ne traži švajcarske fondije niti čokolade. Srpska hrana je u potpunosti osvojila njegovo srce, pa baka Rajka uvek zna čime će najviše da ga obraduje.

– Sarma, musaka, sve to volim. Kupus obožavam – uz veliki osmeh zaključuje ovaj vredni čovek, koji naglašava da mu je ultimativni cilj da u budućnosti na farmi provodi što više vremena.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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