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Čaša vina posle napornog dana ili nekoliko piva tokom vikenda mnogima deluju kao bezazlen način opuštanja. Ipak, tek kada naprave dužu pauzu od alkohola, pojedini ljudi primete koliko je takva navika uticala na njihov san, raspoloženje, energiju i fizički izgled.

Jutjuber i preduzetnik iz Sjedinjenih Američkih Država Piter Roberts odlučio je da tokom 30 dana ne popije ni kap alkohola, a čitavo iskustvo dokumentovao je u video-snimku. Njegov eksperiment nije bio naučno istraživanje, ali je pokazao kakve je promene on lično primetio posle mesec dana apstinencije.

Alkohol je bio deo gotovo svakog vikenda

Ilustracija Foto: Shutterstock

Roberts je priznao da nije pio svakodnevno, ali da su izlasci četvrtkom, petkom i subotom gotovo redovno podrazumevali nekoliko alkoholnih pića.

- Četvrtkom, petkom i subotom uveče uvek bih popio nekoliko pića. Ali nisam shvatao koliko je alkohol zapravo negativno uticao na moj život – ispričao je.

Od alkohola je odlučio da odustane kako bi više vremena i energije posvetio sebi, treninzima i unapređenju svakodnevnih navika.

Već tokom prvih nedelja počeo je da primećuje da se lakše budi, ima više energije i oseća veću motivaciju nego ranije.

Buđenje bez mamurluka bilo je najveće iznenađenje

Kao jednu od najvažnijih promena Roberts je izdvojio jutra bez glavobolje, umora i drugih posledica prethodne večeri.

- Prvo što sam shvatio jeste da je buđenje bez mamurluka 30 dana zaredom doslovno najbolji osećaj koji čovek može da doživi - rekao je.

Dodao je da je tokom tog perioda napredovao i fizički, a svoje telo doveo je, kako tvrdi, u najbolju formu do tada.

- Nisam ni shvatao da mi je nekoliko pića tu i tamo zapravo povećavalo masne naslage, smanjivalo motivaciju i oduzimalo energiju - objasnio je Roberts.

Alkoholna pića mogu znatno da povećaju dnevni unos kalorija, naročito kada se konzumiraju redovno ili u kombinaciji sa zaslađenim sokovima i sirupima. Američki Nacionalni institut za zloupotrebu alkohola i alkoholizam navodi da se kalorije iz pića lako sabiraju, pa njihovo izbacivanje kod nekih osoba može doprineti lakšoj kontroli telesne težine.

Kaže da se osećao bolje i fizički i psihički

Roberts tvrdi da se pre ovog izazova često osećao umorno i nemotivisano, dok je posle 30 dana bez alkohola imao potpuno drugačiju sliku o sebi.

– Sada se osećam mentalno i fizički najzdravije u životu – istakao je.

Mesec dana bez alkohola nije isto iskustvo za sve

Promene koje je Roberts opisao predstavljaju njegovo lično iskustvo, pa se ne mogu automatski očekivati kod svake osobe. Rezultati zavise od toga koliko je neko ranije pio, kakvu ishranu ima, da li trenira i da li je istovremeno promenio i druge životne navike.

Ipak, jednomesečna pauza može pomoći ljudima da jasnije sagledaju koliko često posežu za alkoholom i kako se bez njega menjaju san, koncentracija, raspoloženje i nivo energije.

Osobe koje piju velike količine alkohola ili sumnjaju da su razvile zavisnost ne bi trebalo naglo da prestanu bez stručne pomoći, jer apstinencijalni simptomi u pojedinim slučajevima mogu biti ozbiljni. U takvoj situaciji potrebno je obratiti se lekaru.

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