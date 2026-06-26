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Grejem Hersi je gotovo čitav život slušao glasine da čovek kog je smatrao ocem možda nije njegov biološki roditelj. Istina je konačno otkrivena zahvaljujući DNK testu, a rezultat je doneo saznanje kakvo nije mogao ni da zamisli – njegov nekadašnji najbolji prijatelj iz detinjstva zapravo je njegov polubrat.

Šezdesetogodišnjak iz engleskog Kenta odlučio je da posle mnogo godina nedoumica proveri porodičnu priču koja ga je pratila još od detinjstva. Na taj korak podstakao ga je i boravak u bolnici u aprilu 2026. godine, kada je shvatio da više ne želi da živi bez odgovora.

Glasine koje su ga pratile od detinjstva

Grejem je odmalena slušao priče da bi otac njegovog najboljeg druga Dejvida Džojsa mogao da bude i njegov biološki otac. Ipak, u porodici je dobijao uveravanja da to nije tačno.

Dodatnu sumnju budila je njegova riđa kosa. Majka mu je objašnjavala da se riđokosa deca pojavljuju i u drugim granama porodice, a navodno je postojalo i pismo kojim je pokušala da potvrdi da je njen suprug zaista Grejemov otac.

Grejem i Dejvid odrasli su u susednim ulicama i gotovo svakodnevno provodili vreme zajedno. Obojica su kao deca imali riđu kosu, često su upadali u nevolje, a bili su toliko bliski da su, prema Grejemovim rečima, kao bebe čak delili i krevetac.

– Dejvid i ja smo se sjajno provodili. Živeo je u sledećoj ulici. Obojica smo tada imali riđu kosu i stalno smo zajedno upadali u nevolje – prisetio se Hersi.

Život ih odveo na različite strane

Prijatelji su se nakon školskih dana udaljili. Dejvid se priključio vojsci, dok se Grejem oženio i nastavio sopstvenim putem.

Prošle su decenije bez bliskog kontakta, sve dok Grejem nije pronašao Dejvida preko interneta. Poslao mu je poruku i pitao da li bi pristao da i on uradi DNK test.

Obojica su naručila komplete, a potom su usledile tri nedelje neizvesnosti. Kada su rezultati stigli, Dejvid ga je pozvao i razgovor započeo rečima:

dnk test Foto: Bogdan Steblyanko / Alamy / Profimedia

– Zdravo, brate.

Test je pokazao da dvojica prijatelja imaju istog oca. Iako su odrasli zajedno, tek skoro šest decenija kasnije saznali su da njihova povezanost nije bila samo prijateljska.

„Zagrlili smo se i plakali“

Grejem je priznao da je otkriće za njega predstavljalo najveći šok u životu, ali i veliko olakšanje jer je konačno dobio odgovor na pitanje koje ga je dugo mučilo.

– Zaista sam želeo da saznam istinu. To što sada imam Dejvida je neverovatno. To je najlepši osećaj – zagrlili smo se i plakali – ispričao je.

Vest su prihvatile obe porodice. Grejem je obavestio i svoje sestre, rekavši im da čovek kog je smatrao ocem nije njegov biološki roditelj i da je Dejvidov otac ujedno i njegov.

– Sve su prihvatile sa razumevanjem. Bilo je zaista lepo – rekao je.

Rođeni u razmaku od svega tri meseca

Posebno neobičan detalj ove porodične priče jeste to što su Grejem i Dejvid rođeni u razmaku od samo tri meseca.

Nakon prvobitnog iznenađenja, novootkrivena braća uspela su i da se našale na račun godina koje su proveli ne znajući istinu.

– Moraću da ga jurim za sve zaostale rođendanske i božićne poklone – našalio se Grejem.

(Kurir.rs/Uniland)

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