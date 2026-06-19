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Jedan muškarac i njegova 46-godišnja ćerka, za čije postojanje nije znao veći deo svog života, spremaju se da zajedno proslave poseban Dan očeva 21. juna.

Foto: 10News



„Nećemo se prepuštati činjenici da smo toliko toga propustili, gledaćemo samo ka budućnosti i stvarati nove uspomene“, kaže Dženifer za časopis „Pipl”.



Pol Lonardo, koji sada ima 66 godina i živi na Rod Ajlandu, i Skajls, finansijska savetnica koja živi u Tenesiju, neće biti fizički zajedno kako bi obeležili ovu priliku, ali će i dalje biti mnogo radosti na njihovoj virtuelnoj zabavi uz tortu, porodicu i poklon koji će tata Lonardo otvoriti dok su na Fejstajmu. Dan očeva ima još jedan dodatni nivo značaja za ovaj par: to je takođe dan kada su shvatili da su biološki povezani.

U januaru, više do tri godine nakon što su stigli rezultati DNK testa, Lonardo i Skajls su ozvaničili svoju vezu kada je on usvojio Skajls, koja i sama ima petoro dece.

„Bilo je neverovatno“, kaže Lonardo za „Pipl”. „Morate da znate celu priču, jer je ona imala prilično težak životni put.“

Rođena u vojnoj bazi, u krštenici je bilo nepoznato ime oca

Skajls je rođena prevremeno u vojnoj bazi u Nemačkoj, ali u njenoj krštenici nikada nije bio naveden otac. Zatim, kada je imala 3 godine, njena biološka majka ju je dala na usvajanje.

„Ušla je u nasilnu vezu... I zato je mislila da je najbolja stvar koju može da uradi da me dâ u drugi dom“, objašnjava Skajls, koja je na kraju provela detinjstvo u Virdžiniji.

„Bilo je to dobro detinjstvo dok nisam napunila oko 12 godina“, deli ona. Tada je, kako kaže, njen usvojitelj počeo da je zlostavlja, što je bio ciklus koji se završio kada je imala 18 godina, a on preminuo od srčanog udara.

Njena usvojiteljka je umrla od raka nekoliko godina kasnije, kada je Skajls imala 25 godina, a tada su, kako kaže, njene sestre prestale da pričaju sa njom.

„Bilo je toliko pitanja, pokušaja da pronađem svoj identitet, ko sam bila, odakle sam došla“, nastavlja ona.

„Potraga za pripadanjem i porodicom bila mi je tako važna.“

Ispovest Dženifer Skajls:

1/15 Vidi galeriju Dženifer Skajkls posle 30 godina našla biološkog oca Foto: 10News

Potraga za porodicom

Trag koji je započeo njeno putovanje ka pronalaženju Lonarda počeo je nakon što je od jedne od svojih sestara saznala ime svoje biološke majke.

Godine 2004. otišla je u Nemačku kako bi ušla u trag svojoj krštenici, koja je takođe uključivala broj socijalnog osiguranja njene biološke majke. Zatim je, nakon što je platila 29,99 dolara za internet pretragu, ušla u trag Šeril Braun u Teksasu.

Čim su se povezale preko telefona, njihova veza je bila nežna, a Skajls kaže da nije bilo potrebe za izvinjenjem ili objašnjenjem od strane Braunove.

„Razumem da nikada ne znate kroz šta neko prolazi u životu dok ne prošetate u njegovim cipelama“, kaže Skajls. „I zato sam bila tako ushićena što je poznajem.“

Na kraju je pitala za svog tatu i saznala njegovo ime, uz još nekoliko sitnih tragova, ali iako je par pokušavao da ga pronađe na mreži, njihovi napori su bili neuspešni.

Nakon što je Braunova iznenada poginula u saobraćajnoj nesreći 2017. godine, što je bio gubitak koji je potresao njen „ceo svet“, Skajls je stavila svoju potragu za biološkim tatom na čekanje barem dok 2019. godine nije upoznala svog sadašnjeg muža Patrika.

„Počeo je da me ohrabruje da tražim“, nastavlja ona. „I kupio mi je Encestri DNK komplet (Ancestry DNA kit).“

U početku rezultati nisu bili od velike pomoći, otkrivši nekoliko rođaka, ali nikoga sa pravim prezimenom. Zatim se 2022. godine ponovo prijavila na Encestri i dobila poklapanje sa nekim ko se preziva Santili, za šta je znala da je devojačko prezime majke njenog oca.

„To je zapalilo vatru u meni“, kaže ona.

Foto: 10News

Nastavila je da se obraća svima koji se prezivaju Lonardo, govoreći im malo o tome koga traži, u slučaju da mogu da pomognu.

Na kraju je jedna osoba, ispostavilo se da je to njena snaha, odgovorila:

„Pa, moj svekar je bio u vojsci na toj lokaciji i u tom dobu, i zove se Pol Lonardo’ “, seća se ona. „I ja sam momentalno pomislila: ’O moj bože, pazi šta pričaš. Ne želim da ga uplašiš.’ ”

Njih dve su se povezale i na kraju joj je Lonardo uputio poziv.

„Čim sam mu čula glas, ne mogu to da objasnim, osvećala sam se kao kod kuće“, kaže ona. „Samo sam se istopila u telefonu, na isti način kao i sa njom, samo sam želela da upijem svaki dah.“ Lonardo kaže za „Pipl” da su njih dvoje na kraju dugo ćaskali i složili se da će, čak i ako se ispostavi da nisu biološki povezani, ostati „drugari zauvek“.

Foto: 10News

Kada su dobili DNK test, par je zajedno saznao dobre vesti, ali kako Lonardo kaže, „to je bilo ono što smo ionako već znali“. Lonardo kaže da je bio stacioniran u Fort Diksu u Nju Džerziju 1978. godine kada je slučajno otišao u ambulantu i upoznao Braunovu, koja je bila medicinska sestra.

„Kao devetnaestogodišnji klinac, pitao sam je da li želi da ide na malu turneju po Njujorku za vikend“, kaže on.

Njih dvoje su na kraju odseli u hotelu Čelsi (Hotel Chelsea) u Njujorku i uprkos tome što su otišli svako svojim putem, Skajls napominje da je on među svojom vojnom kolekcijom sačuvao crvenu kutiju za sapun sa imenom tog menhetnskog hotela.

„Jednostavno to obožavam jer mu je negde duboko u sebi nešto govorilo da je ta noć bila važna“, kaže ona. Lonardo se kasnije oženio i dobio troje dece, nikada ne znajući da je zapravo otac četvoro dece.

„Ona je moja ćerka, kao i ostala deca“, kaže on. „Ovde je ona samo jedna od nas.“

Kada su se konačno povezali telefonom, sve više stvari u vezi sa njihovom povezanošću imalo je smisla.

Spajanje porodice i novi početak

Ovaj dvojac takođe ima istu krvnu grupu, čak pišu istom rukom. Skajls kaže da njih dvoje razgovaraju svakog dana i trude se da idu u posetu jedno drugom nekoliko puta godišnje kao i da su Lonardova žena i njihova deca takođe raširenih ruku dočekali nju.

„Čak bi uzeo kolaže sve dece, izvadio neke od njihovih slika i dodao moje“, dodaje ona. „Sve moje slike iz bebećih dana okačio je na zidove sa svima ostalima. Zaista je lepo kako se sve to jednostavno sklopilo.“

Danas Skajls, koja je napisala knjigu o svojoj golgoti, prepoznaje da je kroz sav svoj bol očigledno prošla sa razlogom.

„Iza ugla je bilo nešto prelepo, samo sam morala da nastavim da koračam“, kaže ona.