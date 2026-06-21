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Američki lekar Kent Brentli, koji se zarazio virusom ebole u leto 2014. dok je lečio pacijente u Liberiji, podelio je svoje potresno iskustvo, ističući užasnu psihološku patnju koju oboleli proživljavaju. Njegova priča dobija na težini u svetlu novih epidemija koje pogađaju Demokratsku Republiku Kongo, zbog čega je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila vanredno stanje za javno zdravstvo od međunarodnog značaja.

Simptomi koji u početku zavaravaju

U svojim ranim fazama, ebola se lako može zameniti s drugim, manje smrtonosnim bolestima. Oboleli imaju visoku temperaturu i bolove u mišićima, slično kao kod teškog slučaja gripa. Ekstremni umor i slabost koji pogađaju žrtve ebole ponekad mogu pogrešno da se pripišu malariji.

Međutim, kako se virusno opterećenje u telu povećava, bolest može da uzrokuje povraćanje, jake grčeve u stomaku i nekontrolisano krvarenje po kojem je ebola i poznata. Od prvog pojavljivanja bolesti 1976. godine, kada je očito prešla sa šišmiša na ljude u Kongu, dokumentovano je najmanje 40 epidemija.

Užas izolacije: "To je svojevrsna samica"

Dr Brentli opisao je ebolu kao "strašnu, ponižavajuću i razarajuće bolnu bolest". Međutim, objasnio je da je jedan od najtežih aspekata bolesti potpuna izolacija. Zbog izuzetne zaraznosti virusa, svi lekari i medicinske sestre koji su ga lečili morali su stalno da nose potpunu ličnu zaštitnu opremu (PPE), što je, kako kaže, posebna vrsta mučenja i za pacijenta.

"Jedino što možete da vidite su oči vaših negovatelja. To je teško ne samo fizički, već i psihički", rekao je. Dodao je kako se smeštanje zatvorenika u samicu smatra nehumanim, ali izolacija koju su oboleli od ebole primorani da podnose predstavlja upravo to - svojevrsnu samicu koja ostavlja duboke psihičke ožiljke.

Nova pretnja u Kongu i Ugandi

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je novu epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo hitnim stanjem od međunarodnog značaja. Do sada je zabeleženo oko 246 sumnjivih slučajeva, koji su rezultirali s 80 zabeleženih smrtnih slučajeva.

Prema izveštajima SZO, virus se proširio i van granica DR Konga, s dva potvrđena slučaja u susednoj Ugandi, gde su zvaničnici prijavili i jedan smrtni ishod. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da za trenutni soj virusa ne postoji poznata vakcina, a vojni sukobi u regiji čine suzbijanje širenja bolesti gotovo nemogućim. Izvorne informacije o epidemiji ebole naglašavaju globalnu opasnost koju ovaj virus predstavlja.

Kako se bolest prenosi i zašto je tako smrtonosna

Oko 50 odsto ljudi koji se zaraze ebolom neće preživeti. Smrt najčešće nastupa zbog šoka uzrokovanog gubitkom tečnosti, obično između šest i 16 dana nakon pojave prvih simptoma. Do danas, u pedesetogodišnjoj istoriji bolesti, nije zabeležen nijedan slučaj širenja vazduhom putem kašlja ili kijanja.

Bolest se širi direktnim kontaktom s telesnim tečnostima, poput krvi, a u nekim izuzetno teškim slučajevima i pljuvačke. Većina ljudi širi virus putem krvi, izmeta i povraćanog sadržaja. Nakon oporavka, semena tečnost ili majčino mleko mogu da ostanu zarazni i do nekoliko meseci, a tela preminulih ostaju zarazna još dugo nakon smrti.

Dugotrajne posledice za preživele

Čak i oni koji prežive suočavaju se s teškim i dugotrajnim posledicama. Mnogi pate od takozvanog "postebola sindroma", koji uključuje hronične bolove u zglobovima i mišićima, glavobolje, umor i probleme s vidom koji mogu da dovedu i do slepila. Osim fizičkih problema, preživeli se bore i s teškim psihološkim traumama, uključujući depresiju i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Društvena stigma predstavlja ogroman teret, jer ih se zajednica često boji i izbegava, što dovodi do socijalne izolacije i ekonomskih poteškoća.

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