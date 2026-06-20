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Frančeska Valentino (46) stradala je nakon što je vatra uništila odmaralište „Viva Dominikus Bajahibe” (The Viva Dominicus Bayahibe) u provinciji La Altagrasija u Dominikanskoj Republici u petak.

Prema pisanju rimskog medija Il Messaggero, Valentinova je poreklom iz Kazerte, a ranije je radila u Rimu kao instruktorka plesa. Preselila se u Dominikansku Republiku i učestvovala u televizijskoj emisiji „Mollo Tutto e Cambio Vita", što se prevodi kao „Ostavljam sve i menjam život”.

Frančeska Valentino preminula u požaru u hotelu Foto: Facebook



Valentinova je živela u Bajahibeu, malom ribarskom selu, a prema njenim društvenim mrežama, udala se 2016. godine. Ima dve ćerke.

Medij je izvestio da se nedavno vratila da živi u Italiji, a da je u vreme smrti bila na odmoru.

Požar je primorao skoro 1.700 gostiju i osoblja da pobegnu iz ove oblasti, dok je plamen koji se brzo širio gutao veći deo odmarališta. Pojavio se novi snimak iz drona koji prikazuje ugljenisane ostatke odmarališta nakon požara u kojem je poginula italijanska turistkinja. Na drugom snimku vide se vatrogasci kako stoje ispred zidova prekrivenih čađom nakon što su uspeli da ugase vatru.



Tri osobe su prevezene u medicinske ustanove, dok je šestoro drugih zbrinuto na licu mesta, saopštila je DAEH (Direkcija za hitne medicinske slučajeve). Među pogođenima su bili gosti, posetioci i pripadnici hitnih službi.



Hitne službe su pohrlile ka ovom turističkom žarištu, kojim upravlja kompanija „Vindam rizorts” (Wyndham Resorts), dok je plamen u petak izmicao kontroli. Pripadnici hitnih službi rekli su da su vatrogasne ekipe brzo raspoređene kako bi obuzdale vatrenu stihiju.







Snimak prikazuje plamen koji besni kroz ono što izgleda kao krov od trske na vrhu hotela.

Vidi se kako vatrogasne ekipe polivaju zgradu vodom, ali je crevo slabašno u poređenju sa veličinom objekta. Desetine svedoka okupile su se da posmatraju pustoš koja je nastajala dok je hotel goreo. Ovo odmaralište je popularna destinacija za američke turiste, koji često na društvenim mrežama dele živopisne tropske fotografije sa svojih putovanja na ovo ostrvo.

Hotel je na svom veb-sajtu opisan kao „ol-inkluziv raj” gde „sunce i mesec pripremaju scenu za neprekidnu zabavu”, okružen „netaknutim belim peskom”.



Nudi raznovrsnu zabavu, od restorana i žive muzike do sportova kao što su piklbol, veslanje na dasci i časovi trapeza.

Odmaralište izlazi direktno na plažu, upotpunjeno velikim bazenom blizu peska. Takođe je prošlo kroz obimnu obnovu u poslednjih nekoliko godina, uključujući zajedničke prostorije i mnoge ugostiteljske objekte.

Poznata po svojoj čistoj vodi i plažama sa belim peskom, Dominikanska Republika je vodeća turistička destinacija na Karibima, koja je u prvih pet meseci ove godine primila oko 5,6 miliona posetilaca.