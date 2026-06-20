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Još pre nekoliko godina Kler Titerington vodila je aktivan život kao nastavnica fizičkog vaspitanja. Sport, kretanje i rad sa decom bili su njena svakodnevica i na neki način deo njenog identiteta. Danas ponekad ne može ni da otvori oči. Zbog retke genetske bolesti lice joj toliko otekne da privremeno oslepi, a najbliži je ne prepoznaju.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Tridesetsedmogodišnja Britanka iz Blekpula prve simptome počela je da oseća nekoliko meseci nakon saobraćajne nesreće. Kako kaže, nije bilo ništa ozbiljno i nije bila kriva za udes, ali je ipak zadobila prelom nosa i ruke. Prema lekarima, upravo su fizička trauma i stres koji je usledio mogli da pokrenu bolest za koju do tada nije ni znala.

U početku je primećivala samo blage otoke. Međutim, njihova intenzivnost se postepeno povećavala. Kada je bolest izbila punom snagom, završila je na hitnoj pomoći, gde su lekari mislili da je reč o alergijskoj reakciji. Uobičajeno lečenje, međutim, nije pomoglo.

Kler Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Otoci na licu često su ogromni.

„Kada mi lice otekne, potpuno sam neprepoznatljiva. Oči mi se zatvore toliko da ne vidim, a koža je zategnuta i sjajna. Imam osećaj kao da mi se glava višestruko uvećala“, opisuje Claire.

U narednim mesecima više puta je završila na hitnoj, ali niko nije uspeo da utvrdi uzrok otoka. Dijagnoza je postavljena tek ove godine. Kler boluje od hereditarnog angioedema (HAE), retke genetske bolesti koja izaziva nagle i masivne otoke različitih delova tela. Najčešće pogađa kožu i digestivni trakt, a što je još opasnije, može zahvatiti i disajne puteve.

Zdravstvene komplikacije potpuno su joj preokrenule život. Navikla je da ceo život bude fizički aktivna, a sada se ponekad bori i sa običnim hodanjem.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Ranije sam bila najaktivnija osoba u prostoriji. Sada se ponekad zadiham i tokom kratke šetnje. Bolest mi je oduzela veliki deo života koji sam volela“, priznaje.

Ipak, odbija da odustane. Leči se, redovno prima injekcije i pokušava da podigne svest o retkoj bolesti koju i laici i lekari često mešaju sa alergijskom reakcijom. Ujedno želi da pokaže da hronična bolest ne utiče samo na zdravlje, već može iz temelja promeniti ceo život.