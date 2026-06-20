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Kada je Lejsi Dival počela na internetu da dokumentuje svoj oporavak od operacije ugradnje zubnih implantata, mnogi gledaoci su pretpostavili da prisustvuju medicinskoj noćnoj mori. Otok je bio veliki, modrice zastrašujuće, a proces isceljenja delovao je dugo i bolno.

Foto: laceyduvall501/tiktok



Ali iza ovih dramatičnih slika krila se priča o otpornosti koja se gradila godinama. Za Divalovu (37), ova procedura je predstavljala prvu priliku u tri godine da povrati samopouzdanje i osmeh za koji se toliko borila da ih ponovo izgradi.

Lejsi Dival Foto: laceyduvall501/tiktok

„Ono što su mnogi ljudi videli na internetu bilo je šest dana modrica. Ono što sam ja video bila je žena koja je pobedila rak, na šestom danu transformacije koja menja život. To su dve veoma različite priče”, kaže njen hirurg, Semjuel F. Džirik, doktor stomatološke hirurgije (DDS), u ekskluzivnom razgovoru za magazin „Pipl” (PEOPLE).

Mnogo pre nego što su snimci postali viralni, Divalova je živela sa trajnim posledicama Hodžkinovog limfoma iz detinjstva. Isti tretman koji joj je pomogao da spase život takođe je uticao na njene zube, učinivši ih krtim i sklonim lomljenju.

Godinama je činila sve što je mogla da ih sačuva, ali incident porodičnog nasilja iz 2022. godine ostavio je njene „već ugrožene zube” polomljenim.

Lejsli Dival Foto: laceyduvall501/tiktok

„Nakon porodičnog nasilja u kojem su mi polomljeni zubi, postala sam samohrana majka i izgubila sve”, otkriva Divalova ekskluzivno za „Pipl”.

„Moje četvoro dece i ja morali smo da počnemo od nule, bez kuće, bez vozila.”

Pošto je njena porodica u to vreme imala prioritet, stomatološko lečenje je moralo da sačeka i iako je bol ostao, ostala je i njena rešenost da pronađe rešenje.

„Zubi su me boleli tri godine pre nego što sam mogla da priuštim da ih popravim kako treba”, otkrila je Divalova. „Radila sam tri posla i išla na fakultet onlajn dok sam štedela i pokušavala da pronađem stomatologa sa finansiranjem koje bi mi odobrili.” Kada je Divalova konačno počela da se sastaje sa stručnjacima, tražila je nekoga ko razume i složenost njenog slučaja i njene ciljeve u vezi sa konačnim rezultatom. Nakon nekoliko konsultacija, izabrala je da operaciju uradi kod dr Džirika u maju 2026. godine.

Ukupan iznos je bio oko 54.000 dolara, a pošto je osiguranje pokrilo samo deo, ostatak je finansirala i otplaćuje ga postepeno tokom vremena.

Lejsli Duval Foto: laceyduvall501/tiktok

Ono što se najviše izdvojilo tokom njihovih prvih razgovora bio je zajednički pristup koji je dr Džirik uneo u proces.

„Slušao je šta želim i uverio me da može da prilagodi moje mostove onome što mi se sviđa”, priseća se ona.

Prema rečima dr Džirika, medicinska istorija Divalove učinila je proceduru izazovnijom od tipičnog slučaja ugradnje implantata i zahtevala je opsežno planiranje pre nego što je operacija mogla da počne.

„U našoj praksi rutinski lečimo pacijente sa naprednim stomatološkim potrebama i složenom medicinskom istorijom”, objašnjava on.

„Mnogim pacijentima se kaže da nisu kandidati za zubne implantate zbog prethodnog lečenja raka, gubitka kosti ili drugih zdravstvenih problema. Kroz napredne tehnike implantacije i obimno planiranje lečenja, često smo u mogućnosti da pružimo opcije koje pacijentima pomažu da povrate svoju funkciju, samopouzdanje i kvalitet života.”

I iako je Divalova znala da će oporavak trajati, dani nakon operacije pokazali su se težim nego što je očekivala. Značajne modrice i otok onemogućili su joj da se vrati na posao onoliko brzo koliko je planirala.

„Očekivala sam nekoliko slobodnih dana sa posla, ali na kraju mi je bila potrebna nedelja”, otkriva ona.

„Lice mi je izgledalo previše zastrašujuće da bih se vratila na posao samo nekoliko dana nakon [operacije], a mom telu je bilo potrebno više vremena da se izleči i odmori.” Kako je oporavak Divalove dobijao na popularnosti na internetu, gledaoci su često bili fokusirani na dramatičan izgled modrica, ali dr Džirik je proces isceljenja posmatrao kroz drugačiju prizmu.

Dajući kontekst snimcima Divalove, on kaže: „Ono što je važno jeste da modrice, iako su dramatičnog izgleda, ne ukazuju nužno na problem sa samom procedurom. U Lejsinom slučaju, pažljivo smo je pratili tokom oporavka i videli napredak u isceljenju koji smo i očekivali.”

Danas su njene modrice izbledele, otok se povukao, a ishod za koji je radila godinama konačno je postao stvarnost — nešto za šta dr Džirik kaže da je među najispunjenijim aspektima njegovog rada.

„Pomaganje pacijentima poput Lejsi je moja životna strast. Viđamo pacijente koji se bore sa bolom, propalim zubima, stidom, poteškoćama pri jelu ili kojima je rečeno da ne postoje dobre opcije za lečenje”, kaže on. „Lejsin život je bio izazovan, posebno sa njenim lečenjem raka, i zaslužila je priliku da se ponovo smeje, jede i živi sa samopouzdanjem.” Za Divalovu, procedura nikada nije bila samo zamena oštećenih zuba. Radilo se o kretanju napred nakon godina teškog života i tome da konačno oseća da može da se nasmeje bez oklevanja.

„To je veoma emotivno iskustvo jer sam se tako dugo samovoljno izolovala kako bih sakrila koliko su mi zubi loši”, kaže ona za „Pipl”. „Sada osećam da mi je ceo svet na dlanu.”