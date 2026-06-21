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Snovi o osobama koje više nisu s nama često bude snažne emocije. Za neke su oni uteha, za druge bolno podsećanje na gubitak, a mnogi se nakon buđenja pitaju imaju li takvi snovi neko dublje značenje. O snovima o preminulima postoje brojna popularna tumačenja, od psiholoških objašnjenja prema kojima je reč o obradi tuge, do mističnih verovanja da pokojna osoba pokušava da pošalje poruku. Ipak, stvarni odgovor nije jednostavan, jer je reč o složenom i višeslojnom iskustvu koje ne može da se svede na samo jedno objašnjenje, piše Psychology Today.

Snovi o mrtvima nisu nova pojava. Čini se da su prisutni u ljudskom iskustvu od davnina, a tragovi takvih verovanja nalaze se i u mitologiji i religiji. U grčkoj mitologiji, na primer, bog sna Hipnos i bog smrti Tanatos prikazani su kao blizanci, što simbolično povezuje san i smrt. U mnogim religijama snovi o preminulima tumače se kao duhovna poruka ili znak utehe. Psihologija, s druge strane, takve snove pokušava da razume kroz proces tugovanja, nesvesne misli, emocionalne potrebe i način na koji se čovek nosi s gubitkom. Međutim, ni ona ne nudi jedno konačno objašnjenje koje bi važilo za svakoga.

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Istraživanje objavljeno 2013. godine u časopisu "The American Journal of Hospice and Palliative Medicine" navodi da se u snovima o preminulima često ponavljaju određene teme. Među njima su lepa sećanja i iskustva, prikaz pokojne osobe bez bolesti, prisećanje na bolest ili trenutke smrti, pokojnik koji se u zagrobnom životu čini mirnim i spokojnim, te preminula osoba koja prenosi poruku. Ako ste ikada sanjali voljenu osobu kao živu, zdravu ili kao da pokušava nešto da vam kaže, niste jedini. Takvi snovi često mogu biti povezani s načinom na koji se osoba nosi s tugom. Neko može da sanja majku, oca, partnera ili prijatelja kao da su još uvek živi, iako u snu možda postoji svest da ih više nema. Upravo ta mešavina prisutnosti i gubitka može odražavati složene emocije koje ostaju nakon smrti bliske osobe.

Poznati psihoterapeut Karl Jung smatrao je da su snovi direktna veza s nesvesnim i da mogu da pruže uvid u našu psihu. Prema takvom tumačenju, san o preminuloj osobi može da znači da nam ona nedostaje, da još pokušavamo da shvatimo njen odlazak ili da je gubitak i dalje emocionalno važan deo našeg života. Jung je snove promatrao kao svrhovite, a ne kao nasumične slike bez značenja. Jung je verovao da psiha, baš kao i telo, reaguje na povrede i poremećaje sopstvenim obrambenim mehanizmima. Budući da je gubitak jedna od najvećih emocionalnih rana, snovi bi mogli biti način na koji se nesvesni deo uma nosi s boli. U tom smislu, san o preminuloj osobi može biti deo unutrašnjeg procesa prilagođavanja na život nakon gubitka.

Foto: Profimedia

Sigmund Frojd imao je nešto drugačiji pogled na snove. On ih je smatrao prikrivenim ostvarenjem potisnutih želja, pri čemu snovi ne prikazuju nužno budućnost kakva će se dogoditi, nego budućnost kakvu bismo želeli. Ako neko sanja da je preminula voljena osoba još uvek živa, takav san ne znači da će se to zaista dogoditi, nego može da odražava duboku želju da ta osoba još bude prisutna.

I Jungovo i Frojdovo tumačenje, iako različito, vode prema sličnoj ideji:snovi imaju svrhu. Oni mogu pomoći da ono što je teško izgovoriti, prihvatiti ili svesno obraditi pronađe svoj simbolički oblik. Kod ljudi koji tuguju, to može biti posebno važno jer osećanja nakon smrti voljene osobe često ne nestaju brzo ni jednostavno. Zanimljivo je i ono što sami ljudi koji sanjaju preminule kažu o tim iskustvima. Prema pomenutom istraživanju, takvi snovi kod ožalošćenih mogu da utiču na prihvatanje smrti voljene osobe, pruže utehu, pojačaju duhovnost, ali i probude tugu. U nekim slučajevima mogu da doprinesu i osećaju smisla i kvalitetu života nakon gubitka.

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Ako snovi o preminulima donose utehu, prihvatanje i osećaj povezanosti, teško je negirati da mogu da imaju važnu ulogu u procesu žalovanja. Oni ne moraju da imaju jedno "tačno" značenje da bi bili značajni za osobu koja ih sanja. Ponekad je dovoljno to što nakon buđenja ostave osećaj blizine, mira ili mogućnost da se još jednom susretnemo s nekim koga volimo. Psihologija pokušava da objasni svesne i nesvesne procese, ali ljudsko emocionalno iskustvo nije uvek moguće potpuno razložiti i objasniti. Snovi ostaju jedno od najtajanstvenijih područja našeg unutarašnjeg života. Ipak, ako telo može da se zaceljuje nakon fizičke povrede, možda i nesvesni deo uma kroz snove traži način da zaceli nakon emocionalne rane. Zato snove o preminulima ne treba nužno doživljavati kao nešto zastrašujuće. Oni mogu biti znak tuge, ljubavi, čežnje, sećanja ili potrebe da se gubitak polako uklopi u život koji se nastavlja. Bez obzira na to posmatramo li ih psihološki, simbolično ili duhovno, za mnoge ljude oni ostaju nežan i duboko ličan deo procesa opraštanja.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

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