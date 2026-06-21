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Mnogo pre nego što je Džefri Epstajn postao najozloglašeniji seksualni prestupnik na svetu, počinio je delo koje je nagovestilo doživotno manipulisanje ženama, a njegova prva žrtva bila je njegova rođena majka.

Prema rečima istraživača koji proučava Epstajnove rane godine, obrazac ovog osramoćenog finansijera u iskorišćavanju žena počeo je decenijama pre nego što se njegova imperija trgovine ljudima srušila.

Džefri Epstajn Foto: Palm Beach Sheriff's office / Zuma Press / Profimedia

„Njegova majka Pola ga je obožavala“, rekao je za The Post Tomas Volšo, profesor sociologije na CUNY-ju (Gradskom univerzitetu u Njujorku), koji istražuje građu za knjigu o bogatim trgovcima ljudima.

„Njegovi roditelji su ostali upamćeni kao vredni, omiljeni ljudi iz obične porodice iz Bruklina.“

Ipak, jedna od najranijih dokumentovanih kontroverzi u vezi sa Epstajnom ticala se toga što je ostavio svoju porodicu na cedilu dok je bio student na NYU (Univerzitetu u Njujorku). Prema izveštaju agencije Fidelifacts iz maja 1976. godine, Univerzitet u Njujorku je izveo Epstajna pred građanski sud u decembru 1975. nakon što je primio nevažeću uplatu za školarinu.

„Napisao je ček za svoju školarinu sa majčinog tekućeg računa, ali je ček odbijen zbog nedostatka sredstava“, rekao je Volšo za studentske novine Washington Square News. „Kada je univerzitet poslao uterivača dugova na njegovu adresu, njegov brat je otvorio vrata, rekao da je Džefri otišao u Evropu, a zatim poslao nekih trista ili četiristo dolara od ukupno hiljadu i kusur dolara koliko su dugovali.“

Roditelji Džefrija Epstajna Foto: US House Oversight Committee

Tužba univerziteta je kasnije rešena poravnanjem, ali ovaj incident pruža rani uvid u obrazac koji će obeležiti Epstajnov život.

Preživele žrtve su otkrile da je Epstajn koji je napustio NYU bez diplome i lagao potencijalnog poslodavca Bear Stearns o svom obrazovanju više puta koristio obećanja o upisu i plaćanju školarine na Univerzitetu u Njujorku i drugim elitnim institucijama kako bi namamio i kontrolisao svoje žrtve, navodi Odbor za pravosuđe Predstavničkog doma.

On bi mahao mogućnošću obrazovanja kako bi privukao mlade žene u svoju orbitu, a u nekim slučajevima su on ili njegovi saradnici organizovali stipendije ili plaćali školarinu, da bi potom pretili ukidanjem finansiranja ako ne bi ispunile njegove zahteve.

Koliko god Epstajnove taktike manipulacije bile gnusne, on je bio njihov vrhunski majstor. Čak i nakon majčine smrti, iskorišćavao ju je za sopstvenu korist.

Dana 9. avgusta 2019. godine, nakon sastanka sa svojim advokatima u Metropolitanskom popravnom centru u Njujorku, zatvorsko osoblje je omogućilo Epstajnu da, kršeći pravila službe, uputi nesnimani i nenadzirani telefonski poziv pre nego što je vraćen u ćeliju, navodi se u izveštaju Kancelarije generalnog inspektora Ministarstva pravde.

Kako izgleda ranče Džefrija Epstajna u Meksiku pogledajte u galeriji:

1/3 Vidi galeriju Ranč Džefrija Epstajna u Meksiju Foto: Kurir Televizija

Epstajn je rekao da zove svoju majku, Polu Epstajn, ali ona je u tom trenutku bila mrtva već 15 godina. Zapravo je zvao svoju devojku.

Čuvari su ga sledećeg jutra pronašli mrtvog u ćeliji, a njegova smrt je proglašena samoubistvom.

Njegova majka nikada nije doživela da vidi njegovu osudu iz 2008. godine, niti globalni skandal koji je usledio. Prijatelji su je pamtili kao posvećenu majku koja je radila dok je podizala sinove sa suprugom Simorom Epstajnom, koji je preminuo 1991. godine. Preminula je u aprilu 2004. u 85. godini neposredno pre nego što je počela prva policijska istraga o aktivnostima njenog sina u Palm Biču i sahranjena je na groblju Star of David u Vest Palm Biču na Floridi, pored svog supruga.

Kao još jedan udarac, imena na porodičnoj kripti su uklonjena nakon Džefrijeve smrti kako bi se odvratili demonstranti i vandali, navodi portal Find A Grave Memorial.

„Ironija je“, dodao je Volšo, „kako dvoje roditelja punih ljubavi mogu da stvore takvo čudovište.“

(Kurir.rs/NYPost)