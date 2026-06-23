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Mlada sportistkinja Fejt Harison doživela je neočekivanu dramu neposredno nakon što je sa svojom hokejaškom ekipom proslavila trijumf na utakmici. Samo sat vremena posle meča, osetila je strahovit pritisak u predelu grudnog koša, dok joj je koža postala potpuno hladna na dodir. Iako u tom trenutku nije bila svesna ozbiljnosti situacije, dvadesetdvogodišnja devojka je pretrpela masivan srčani udar, vrstu infarkta koji preživi svega 12 procenata pacijenata. Ona je do detalja opisala događaje od 5. januara, dana koji joj je iz korena izmenio sudbinu.

Pogrešna procena i kobno čekanje

Mlada devojka se prisetila trenutka kada su počeli prvi simptomi i neadekvatne reakcije medicinskog osoblja:

"Posle tridesetak minuta vožnje do kuće, iznenada sam osetila intenzivan pritisak u grudnom košu, imala sam osećaj kao da mi slon sedi na grudima. Zatim sam osetila jak bol u levoj ruci i ubrzo sam skroz izgubila osećaj u njoj. Imala sam utisak da mi se približava crni oblak i da ću umreti. Uspela sam ipak da dođem do kuće mojih roditelja i tada se moje stanje drastično pogoršalo, nekontrolisano sam povraćala i bukvalno sam se valjala po podu u strašnim bolovima. Moj otac je pozvao Hitnu pomoć a ja sam bila sigurna da imam srčani udar", iskrena je bila Fejt.

Ipak, njena mladost i bavljenje sportom naveli su dispečere na pogrešan zaključak:

Pogledajte u galeriji fotografije Fejt Harison:

1/5 Vidi galeriju Fejt Harison imala srčani udar koji preživi 12% ljudi Foto: Printscreen/Instagram/FaithHarrisonfit1

"Međutim, čim su čuli da sam sportista i da imam 22 godine, rekli su mi da imam napad panike. Rekli su mi da odem u bolnicu ako se moje stanje ne poboljša u narednih sat vremena. Tata me je odvezao u bolnicu i lekari su konstatovala da sam imala infarkt koji "stvara udovice". Punih sedam sati sam bila bez odgovarajuće nege, i zato imam posledice do kraja života. Sada živim sa ozbiljnim srčanim problemom jer moja desna srčana komora je oštećena i nikada se neće oporaviti."

Doživotne posledice i neizvesna budućnost

Kako prenosi britanski list The Sun, zdravstvene prognoze za mladu hokejašicu veoma su sumorne. Zbog velikog stepena razaranja srčanog mišića, lekari su je upozorili da postoji velika verovatnoća da će u budućnosti morati da se podvrgne transplantaciji srca. Pored toga, agresivna terapija i lekovi koje je primorana da uzima do kraja života znače da Fejt nikada neće moći da postane majka.

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