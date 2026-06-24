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Više od pet decenija, crno-bela slika 25-godišnje Irene Garza progonila je stanovnike grada Makalen u Teksasu, gde se njena priča i misterija nestanka neprestano prepričavala - i pokušavala da se reši. Ona je bila lepotica koju su svi poznavali, tamnokosa devojka koja je u mladosti osvojila titulu mis Južnog Teksasa, bila je vođa mažoretkinja u svojoj srednjoj školi i prva u svojoj porodici koja je diplomirala. Nakon fakulteta, ta ugledna i draga devojka je počela da radi kao učiteljica za decu s posebnim potrebama.

Vera je u njenom životu imala veliku ulogu, a upravo je crkva poslednje mesto na kom je bila viđena. Bio je dan uoči Uskrsa, a Irena se zaputila u crkvu Svetog srca katoličkog kako bi se ispovedila. Kući se nikad nije vratila. Dva dana kasnije, u blizini crkve je pronađena njena bež cipela s potpeticom, odbačena kraj puta. Uskoro je pronađena i njena torbica. U četvrtak, pet dana nakon nestanka, pronađeno je i njeno telo - kako pluta u kanalu, piše Washington Post.

Pogledajte u galeriji fotografije Irene Garza:

1/6 Vidi galeriju Irena Garza - otišla na ispoved, pa završila ubijena Foto: Printscreen/YouTube/48Hours

Onesvestio je, silovao i ubio

Obudkcija na njenom izmučenom telu otkrila je kako je Irena prvo pretučena, potom silovana u ubijena. Među poslednjima koji ju je video bio je 27-godišnji sveštenik Džon Fejt, kog je policija prvog ispitala. On je priznao da ju je video, da je bila na ispovesti, ali i da je otišla kući živa i zdrava. Ipak, čak 57 godina kasnije, on je napokon osuđen za ovo brutalno zlodelo. Ipak, zašto je, uprkos brojnim indicijama, policiji i sudstvu trebalo toliko dugo da reši ovu misteriju?

Sveštenik Džon Fejt, osuđen za ubistvo Foto: Printscreen YouTube

Nije mu bila prva žrtva

Mesec dana ranije u blizini crkve napadnuta je druga žena Marija Gera. Ona je rekla da je klečala i molila se, a onda ju je neko zgrabio i pokušao da joj ugura maramu u usta. Uspela je da napadača izgrebe noktima i pobegne. Napadača je opisala kao vrlo sličnog Fejtu.

Nakon što se utvrdilo da ima povrede koje mu je nanela Gera, Fejtu je počelo suđenje. Prva porota se raspala, ali Fejt nije išao na ponovljeno suđenje, već je priznao krivicu i platio kaznu. Ispostavilo se da je to bila posledica dogovora starešina iz policije i visokih predstavnika katoličke crkve da se slučaj Irene Garze ne istražuje dalje. Većina policajaca u okrugu, kako i tadašnji senator države, Džon F. Kenedi, bili su sveštenici, a smatralo se kako bi skandal koji uključuje njegovu crkvu smanjio njegove šanse za uspeh na predstojećim izborima.

Marija Gera, druga žrtva Foto: Printscreen/YouTube/48Hours

Crkveni moćnici unajmili su privatne detektive koji su našli rupe u dokazima protiv Fejta. Ispovest je i njemu na kraju presudila. Nakon toga je prebačen u Arizonu, gde je dalje služio kao sveštenik. Međutim, u aprilu 2002. policiju je kontaktirao bivši sveštenik u Oklahoma Sitiju, Dejl Taheni.

Objasnio im je kako je 1963. služio u samostanu Trapist u Misuriju i tamo je savetovao mladog sveštenika iz San Antonija. U međuvremenu, Fejt je napustio sveštenički poziv 1972, oženio se i dobio i decu.

"On mi je rekao kako je napao mladu ženu u svojoj župi dan pre Uskrsa i da ju je ubio nakon što je čuo njenu ispovest," ispričao je policiji.

Svih godina je ćutao zbog tajne ispovesti, ali decenijama kasnije, griža savesti je počela da ga muči do te mere da više nije mogao normalno da živi. Policija je ponovo otvorila taj "hladan slučaj", a nakon niza propusta vlasti, optužen je 2016. godine. Sud je u decembru 2017. doneo doživotnu kaznu zatvora za Džona Fejta, koji je tamo i preminuo u februaru 2020. prirodnom smrću.

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