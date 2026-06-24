Slušaj vest

U vremenu kada mnogi traže tajnu dugog i zdravog života u raznim savetima i trendovima, pojedini ljudi i dalje veruju da se ona krije u jednostavnim navikama - ranom ustajanju, svakodnevnom radu i životu u skladu sa prirodom. Upravo takvu životnu filozofiju decenijama neguje jedna baka iz Hercegovine, koja ni u 87. godini ne odustaje od rada na zemlji.

Njenu svakodnevicu i bogato životno iskustvo zabeležio je videonovinar Mario Brkić u novoj reportaži na Jutjub kanalu "Glas Hercegovine". U razgovoru vođenom na njenom imanju, baka Matija se prisetila dana kada je život na selu bio znatno drugačiji. Govorila je o odrastanju, radu sa stokom i svakodnevnim obavezama koje su nekada bile sastavni deo života. Kako kaže, život je bio težak, ali su ljudi bili zadovoljniji i više okrenuti jedni drugima.

U galeriji pogledajte fotografije baka Matije:

Baka Matija u 87. godini radi u bašti Foto: Printscreen/ YouTube/ Glas Hercegovine

Udala se davne 1961.

Prisetivši se mladosti, baka Matija je govorila i o periodu kada je zasnovala porodicu. Ispričala je da je u brak stupila 1961. godine, a već godinu dana kasnije postala je majka.

"Udala sam se 1961. godine. Sin mi je rođen 1962", priseća se baka Matija.

Za nju su to bile godine u kojima je započelo novo životno poglavlje. Sa setom se priseća vremena kada su porodice bile povezanije, komšije upućenije jedne na druge, a pružanje pomoći i podrške drugima smatralo se nečim sasvim prirodnim.

Tajna hercegovačke dugovečnosti

Upoređujući nekadašnji način života sa današnjicom, ova vitalna 87-godišnjakinja bez ustručavanja je govorila o navikama mladih i načinu na koji provode noći, ističući da se mnoge stvari danas žive prebrzo i bez pravih granica. Uz to je ponudila i svoje jednostavno viđenje kako bi, po njenom mišljenju, ritam života mogao da bude zdraviji i smisleniji.

"Ja da se pitam, ove noćne lokale bih u ponoć zatvorila", poručila je baka Matija, naglašavajući važnost zdravijeg ritma života i povratka pravim vrednostima.

Kaže da je zdravlje najveći dar i na njemu svakodnevno zahvaljuje Bogu!

Uprkos godinama, baka Matija i dalje ne odustaje od rada u bašti, koji joj, kako kaže prati celog života ali daje i snagu i drži je u pokretu. Svakodnevno uzima motiku u ruke i obrađuje svoj vrt, gde sadi krompir, luk, paradajz, papriku i drugo povrće.

Ističe da je upravo taj svakodnevni rad ono što je održava vitalnom, ispunjenom i zdravom.

(Kurir.rs/ Blic/ Jutjub kanal "Glas Hercegovine")

Ne propustiteŽenaBake su oduvek govorile da ovo nikad ne iznosite iz kuće: Verovalo se da tera nemaštinu i donosi sreću
Baka u tamnom džemperu sedi na fotelji i gleda u daljinu
ŽivotBaka Vasilina živi u kući iz 1824. godine: Ne prima penziju, sama cepa drva, a ima pune 94. godine (Foto)
Baka Vasilina živi u kući iz 1824. godine
ŽivotBaka (81) postala gejmerka: Sve je krenulo iz zabave, ali sada ima ozbiljniju nameru, tiče se njenog unuka!
baka gejmerka
Život"Da sam birala, ne bih mogla teži život da odaberem" Branka ima 102 godine, preživela je ratove i Goli otok, a ovo svima poročujuje (VIDEO)
Branka Iličković Đukić

Video: Suzana Jovanović uskoro postaje baka

00:50
Suzana Jovanovic uskoro postaje baka: Otkrila i pol bebe, ali i ime Izvor: MONDO