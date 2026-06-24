Slušaj vest

U vremenu kada mnogi traže tajnu dugog i zdravog života u raznim savetima i trendovima, pojedini ljudi i dalje veruju da se ona krije u jednostavnim navikama - ranom ustajanju, svakodnevnom radu i životu u skladu sa prirodom. Upravo takvu životnu filozofiju decenijama neguje jedna baka iz Hercegovine, koja ni u 87. godini ne odustaje od rada na zemlji.

Njenu svakodnevicu i bogato životno iskustvo zabeležio je videonovinar Mario Brkić u novoj reportaži na Jutjub kanalu "Glas Hercegovine". U razgovoru vođenom na njenom imanju, baka Matija se prisetila dana kada je život na selu bio znatno drugačiji. Govorila je o odrastanju, radu sa stokom i svakodnevnim obavezama koje su nekada bile sastavni deo života. Kako kaže, život je bio težak, ali su ljudi bili zadovoljniji i više okrenuti jedni drugima.

U galeriji pogledajte fotografije baka Matije:

1/5 Vidi galeriju Baka Matija u 87. godini radi u bašti Foto: Printscreen/ YouTube/ Glas Hercegovine

Udala se davne 1961.

Prisetivši se mladosti, baka Matija je govorila i o periodu kada je zasnovala porodicu. Ispričala je da je u brak stupila 1961. godine, a već godinu dana kasnije postala je majka.

"Udala sam se 1961. godine. Sin mi je rođen 1962", priseća se baka Matija.

Za nju su to bile godine u kojima je započelo novo životno poglavlje. Sa setom se priseća vremena kada su porodice bile povezanije, komšije upućenije jedne na druge, a pružanje pomoći i podrške drugima smatralo se nečim sasvim prirodnim.

Tajna hercegovačke dugovečnosti

Upoređujući nekadašnji način života sa današnjicom, ova vitalna 87-godišnjakinja bez ustručavanja je govorila o navikama mladih i načinu na koji provode noći, ističući da se mnoge stvari danas žive prebrzo i bez pravih granica. Uz to je ponudila i svoje jednostavno viđenje kako bi, po njenom mišljenju, ritam života mogao da bude zdraviji i smisleniji.

"Ja da se pitam, ove noćne lokale bih u ponoć zatvorila", poručila je baka Matija, naglašavajući važnost zdravijeg ritma života i povratka pravim vrednostima.

Kaže da je zdravlje najveći dar i na njemu svakodnevno zahvaljuje Bogu!

Uprkos godinama, baka Matija i dalje ne odustaje od rada u bašti, koji joj, kako kaže prati celog života ali daje i snagu i drži je u pokretu. Svakodnevno uzima motiku u ruke i obrađuje svoj vrt, gde sadi krompir, luk, paradajz, papriku i drugo povrće.

Ističe da je upravo taj svakodnevni rad ono što je održava vitalnom, ispunjenom i zdravom.

Video: Suzana Jovanović uskoro postaje baka