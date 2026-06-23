Španija je prvi put u svetu izvršila transplantaciju lica od donora koji je pre smrti tražio asistirano umiranje

Slušaj vest

Medicinska sestra tragično je preminula tokom operacije uklanjanja toksičnih filera iz zadnjice u klinici koja se nalazi u tržnom centru.

Paula Andrea Beltran Sandoval, koja je živela u Njujorku, platila je 8.000 funti za uklanjanje veštačkih implantata iz zadnjice u Kolumbiji. Paula je odlučila da se podvrgne ovoj proceduri nakon što su joj se javili zdravstveni problemi povezani sa njenim prvobitnim biopolimerima.

Ona je otputovala iz svog doma u Njujorku u Kolumbiju radi ove operacije. Prema izveštajama, Paula nije imala ranije poznata medicinska stanja.

Fatalna operacija dogodila se unutar tržnog centra El Tesoro u Medeljinu 18. juna. Policija je pokrenula zvaničnu istragu o njenoj smrti.

Očekuje se da će stručnjaci sa Nacionalnog instituta za sudsku medicinu i forenzičke nauke izvršiti potpunu obdukciju kako bi utvrdili uzrok smrti. Zdravstvene vlasti će takođe proveriti dokumentaciju klinike, dozvole za rad i kvalifikacije osoblja u okviru istrage.

Injekcije biopolimera u estetske svrhe zabranjene su kolumbijskim zakonom. One su takođe ilegalne za upotrebu u estetskim zahvatima u Velikoj Britaniji zbog ozbiljnih rizika koje nose, uključujući nekrozu, migraciju filera i sepsu.

Paula, koja je poreklom iz Medeljina, radila je kao medicinska sestra u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ona je rezervisala proceduru nedeljama ranije, a njena cena je procenjena na 8.335 funti (38 miliona kolumbijskih pezosa). Istraga o njenoj smrti je i dalje u toku dok nadležni čekaju rezultate obdukcije.

Paulina smrt označava drugi smrtni slučaj neke osobe tokom estetskih procedura u Medeljinu, izvestio je El Kolombijano (El Colombiano). U februaru je tridesetogodišnja Karolina Merčan Haramiljo preminula u salonu lepote u četvrti El Poblado.

Antiokija je poznata kao epicentar estetskih intervencija u Kolumbiji, sa brojnim dostupnim procedurama.