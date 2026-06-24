"Živim u kutiji, ali napokon sam srećan" Milioner se odrekao bogatsva, okrenuo se Bogu i postao sveštenik: "Prekretnica se desila na jednoj žurki u mojoj vili"
Skot Vinsent Borba, koji je 2004. godine pokrenuo brend pristupačne kozmetike, godinama je živeo životom o kojem mnogi sanjaju, okružen slavnima, jahtama i luksuzom. Međutim, taj naizgled savršen svet za njega je postao prazan. Nakon duhovnog prosvetljenja, odrekao se većine svoje imovine, napustio dotadašnji način života i rukopoložen je nedavno za katoličkog sveštenika na ceremoniji 2026. godine u crkvi St. Charles Borromeo u Vajsejliji, u Kaliforniji.
"Bio sam toliko prazan, bez ljubavi i sreće"
Prekretnica se dogodila tokom jedne žurke u njegovoj tada novouređenoj vili u Hollywood Hillsu. Dok je gledao okupljene ljude, Borba je osetio duboku egzistencijalnu prazninu.
"Bio sam toliko prazan, bez ljubavi i sreće. Pogledao sam oko sebe i rekao sam sebi: ako me Bog za ovo stvorio, samo da zarađujem novac, zabavljam se i ponavljam isto - zašto me stvorio? Zašto je stvorio ljudski rod?", prisetio se Borba u intervjuu za TODAY.com.
Opisuje kako je tada pogledao u plafon i zatražio od Boga pomoć da "bude čovek kakvog ga je On stvorio". Taj trenutak naziva svojim obraćenjem. "Izbacio sam sve iz kuće, otišao u hotel i nikada se više nisam vratio", dodao je.
"Život u kutiji" umesto luksuza
Danas se njegov život drastično razlikuje od onoga na šta su navikle njegove nekadašnje komšje poput Bena Stilera i Eve Longorije. Većinu svojih finansijskih sredstava donirao je crkvi, organizaciji Mary’s Meals i raznim udruženjima za siromašne.
"Sada živim u maloj sobi. Imam nekoliko habita, svešteničkih košulja, patike, i to je otprilike ceo moj život. Bukvalno živim u maloj kutiji", pojasnio je Borba. Kaže da se većina njegovih prijatelja udaljila. "Neki od mojih najboljih prijatelja rekli su mi da su uzbuđeni zbog mog duhovnog okretanja, ali i da sam sada na drugačijem životnom putu. Poželeli su mi sve najbolje", rekao je.
Susret s Kristom na ulici
Borba ističe da mu više ne nedostaje bogatstvo jer je pronašao ono što mu je nedostajalo: "Imam sreću, imam radost, imam svrhu, imam ispunjenje."
Danas svoje dane često provodi u služenju drugima, uključujući deljenje sendviča beskućnicima na ulicama Los Anđelesa. Upravo u tim trenucima doživeo je, kaže, prosvetljenje: "Kad sam se sagnuo da dam vrećicu s ručkom tom siromašnom čoveku i kad je podigao glavu, video sam našeg Gospoda. Od tog trenutka tražim u svakom beskućniku, u svakoj siromašnoj osobi, ponovo tražim Isusa."
Svoju poruku svima želi da sažme u jednu misao: "Bog nas voli. Svakoga je od nas stvorio jedinstvenim. On je živ i aktivan u našim životima. Ako može da uzme čoveka poput mene iz duhovnog ponora, može to da učini s bilo kim."
(Kurir.rs/ Tportal)
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