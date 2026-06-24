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Lora En Ejm je pronađena mrtva 1974. godine. Sada, više od 50 godina kasnije, njena porodica konačno zna da je njen ubica bio Ted Bandi.

Ova sedamnaestogodišnjakinja poslednji put je viđena na Noć veštica 1914. godine, a pronađena je mrtva nepunih mesec dana kasnije.

Lora En Ejm Foto: Utah County Sheriff's Office

Bandi koji je silovao i ubio na desetine mladih žena i devojaka širom zemlje između 1974. and 1978. godine i koji je pogubljen 1989. nekada je smatran osumnjičenim, ali je slučaj na kraju zastareo i ostao nerešen.

To je trajalo sve do 1. aprila, kada je Kancelarija šerifa okruga Juta objavila da je ovaj serijski ubica povezan sa smrću Ejmove.

Ted Bandi - ozloglašeni serijski ubica Foto: Bill Waterson / Alamy / Profimedia

Saopštenje Kancelarije šerifa okruga Juta sadržalo je i izjave porodice i prijatelja Lore En Ejm, koji se sećaju pokojne tinejdžerke kao "visoke, prelepe, društvene devojke slobodnog duha koja je uživala u aktivnostima na otvorenom i delila strast prema jahanju konja, lovu i brizi o svojih nekoliko braće i sestara".

Njena porodica je takođe navela da je Lora bila "neko ko je pronalazio radost u svemu što je radio, maksimalno koristeći vreme provedeno sa porodicom", stoji u saopštenju.

Dakle, šta se dogodilo Lori En Ejm?

Evo svega što treba znati o tome kako je DNK povezao Teda Bandija sa njenim ubistvom više od 50 godina kasnije. Lora En Ejm koja je bila iz Fervjua u Juti, prema pisanju Njujork tajmsa poslednji put je viđena kako odlazi sa zabave povodom Noći veštica u okrugu Juta, uveče 31. oktobra 1974. godine.

Prema saopštenju Kancelarije šerifa, svedoci tvrde da je ova sedamnaestogodišnjakinja sama otišla sa zabave, želeći da kupi nekoliko stvari u prodavnici. Beživotno telo Lore En Ejm pronašla su dvojica studenata 27. novembra 1974. godine, tokom šetnje na Dan zahvalnosti. Nadležni su opisali da su ostaci pokojne tinejdžerke bili "bačeni nekoliko metara od autoputa, u blizini Državnog puta 92 u kanjonu Amerikan Fork".

Ted Bandi - ozloglašeni serijski ubica Foto: Bill Waterson / Alamy / Profimedia

Ne samo da je primećeno da joj je telo bilo "vezano, teško pretučeno i bez odeće", već su zamenici šerifa otkrili i da je "najlon čarapa iskorišćena za davljenje Ejmove", navodi se u saopštenju. Nadležni navode da je najlon čarapa "na kraju bila glavni uzročnik njene smrti". Ranije istrage pokazale su da je telo Lore En Ejm bilo sveže ostavljeno kada je otkriveno u novembru 1974. godine, što ukazuje na to da je držana živa nekoliko dana ili duže nakon što je nestala, navodi se u saopštenju.

Šta su pokazali dokazi?

Dokazi iz slučaja takođe su pokazali sličnosti između verovatnog uzroka smrti Lore En Ejm i Bandijeve istorije ubistava; bio je poznat po tome što je koristio "sve vrste trikova i taktika kako bi namamio svoje žrtve", stoji u saopštenju. Prema pisanju Njujork tajmsa, Bandi je takođe živeo u Juti te godine, pošto se sredinom 1974. preselio u Solt Lejk Siti kako bi studirao pravo na Univerzitetu u Juti.

Kada se kasnije našao u ćeliji smrti, Bandi je usmeno priznao svoju "krivicu" za smrt i nestanak Lore En Ejm i drugih žrtava, ali nije detaljnije objašnjavao niti izneo pojedinosti o svojoj stvarnoj umešanosti, navodi se u saopštenju Kancelarije šerifa. U vreme serijskog ubicinog priznanja, Šerifovo odeljenje okruga Juta i Tužilaštvo okruga Juta odbili su da prihvate njegovu "verbalnu odgovornost" za ubistvo Ejmove, pošto otvoreni slučaj u okrugu Juta "nije mogao na zadovoljavajući način da osudi Bandija" na osnovu dokaza koje su imali i istražnih naučnih metoda koje su se tada koristile. (Takođe je bilo i drugih tragova koji su ukazivali na dodatne osumnjičene.)

Kao rezultat toga, nadležni su odlučili da drže slučaj otvorenim sve dok istražitelji ne budu mogli da "dokažu" da je Bandi odgovoran za ono što se dogodilo Lori En Ejm. Kako se približavala 51. godišnjica nestanka Ejmove, nekoliko slučajeva je bilo na reviziji u okviru zadatka za "zastarele slučajeve" (cold case), navodi se u saopštenju. U slučaju Lore En Ejm, nadležni su utvrdili da je kombinacija prvobitnih dokaza sa novim forenzičkim tehnologijama i policijskim metodama učinila njeno ubistvo rešivim.

Nove tehnologije i dokazi

Kako je zapisano u saopštenju, detektivi i istražitelji sa mesta zločina su "pedantno ponovo pregledali i obradili postojeće dokaze iz slučaja u okrugu Juta", tražeći predmete koji su sada mogli ponovo da budu uvedeni zahvaljujući tome kako je kriminalistička forenzika evoluirala tokom poslednjih nekoliko decenija.

"Postojeći dokazi su predati Birou za forenzičke usluge u Juti kako bismo mogli da iskoristimo različite oblike naprednih forenzičkih nauka i stručnjaka", navela je agencija u saopštenju. "Rezultati su bili veličanstveni jer su neopozivo potvrdili da su DNK dokazi pronađeni na Lorinom telu potvrdili postojanje DNK koji pripada Bandiju."

Kao rezultat toga, slučaj je zvanično zatvoren. Tokom konferencije za novinare 1. aprila, Lorina sestra, Mišel Impala, izjavila je kako veruje da bi njena sestra bila "zaista srećna kada bi znala da je slučaj zatvoren", prenosi Njujork tajms.