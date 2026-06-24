Slušaj vest

Jedna žena, koja se udala za pakistanskog migranta kog je upoznala u Australiji, spasena je nakon što ju je on, kako se navodi, držao zaključanu i tukao svakog dana tokom poslednjih 12 godina.

Francuska državljanka Silvi Jasmina (54) pristala je da se preseli u Pakistan sa svojim mužem, za koga se sumnja da je ilegalno boravio u Australiji ali tvrdi da je nakon toga prošla kroz više od decenije pakla.

Ona je rekla policiji da je sa njihovo petoro dece držana u "izuzetno trošnoj prostoriji" u zabačenom selu Bara. Gospođa Jasmina je tvrdila da je njen "veoma nasilan" muž svakodnevno fizički napadao porodicu.

Policija ih je pronašla prekrivene modricama na imanju na kojem su, kako ona kaže, bili "praktično zatvoreni".

Majka i deca su konačno spaseni nakon što je jedan od njihovih sinova uspeo da se iskrade i prijavi situaciju policiji, što je dovelo do racije u njihovoj kući.

Foto: Facebook

Par se venčao u Australiji 2003. godine, a porodicu su preselili u Pakistan 2014. godine.

Gospođa Jasmina tvrdi da joj je od tog trenutka bilo uskraćeno bilo kakvo komuniciranje sa spoljnim svetom narednih 12 godina. Visoki policijski zvaničnik izjavio je za Bi-Bi-Si Urdu:

"Prema rečima ove žene... Nije joj bilo dozvoljeno da se viđa ni sa kim, njihovo dvoje starije dece je propustilo školovanje, dok je troje mlađe dece rođeno u Pakistanu i nikada nije ni upisano u školu."

Majka petoro dece napisala je u svojoj izjavi policiji: "Bili smo lišeni slobode, moj muž se nije brinuo o nama onako kako bi trebalo kao muž i otac moje dece. Tukao nas je i svakodnevno vršio pritisak na naše živote."

Dodala je: "Osećala sam da je moja budućnost već uništena, a da će i budućnost dece biti uništena."

Foto: Facebook

U razgovoru za lokalne medije, gospođa Jasmina je rekla: "Stigla sam u Baru 2014. godine i prošla kroz veoma teške okolnosti sa sopstvenom porodicom."

Zatim se zahvalila nadležnim organima "koji su nas spasili i izvukli iz veoma teške situacije".

Ova majka je izjavila: "Zahvalna sam na pomoći, na našim životima... Bilo je veoma, veoma teško, prošli smo kroz zaista loša vremena od 2014. godine, tako da sam veoma zahvalna što ste nam pomogli. Duboko sam zahvalna svim policajcima, hvala vam puno. Učinili su da se osećamo prijatno i bez ikakvog pritiska. Veoma sam zahvalna za svoj život i život svoje dece. Hvala vam puno."

Foto: Facebook

Žrtve su prebačene u sigunurnu kuću za žene u Pešavaru, a policija navodi da planiraju da se vrate u Francusku. Nadležni organi nisu otkrili identitet muža gospođe Jasmine.

(Kurir.rs/DailyMail)