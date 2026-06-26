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Glavni grad Venecuele, Karakas, pogodila su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi. Prema zvaničnim podacima, prvi potres bio je magnitude 7,2, a drugi 7,5. Društvenim mrežama proširile su se stravični snimci zemljotresa, a mnoge je posebno rastužio onaj na kom se vidi kako je jedan stariji par doživeo potres.

Snimak prikazuje starijeg muškarca i ženu kako sede kada počinje zemljotres. Muškarac tada ustaje i čvrsto drži suprugu za ruke dok se podrhtavanje ne smiri.

"Nikad je nije ostavio samu", "Koliko ljudi poput njih nije imalo takvu sreću, jako me to pogađa", "Slama mi se srce kad vidim taj stariji par sam, sve je tako tužno", "Bog ih blagoslovio, uvek su zajedno i brinu jedno o drugom", "Bože, ova scena je toliko jaka. Sreća da imaju jedno drugo, neka ih Bog čuva", pišu ljudi u komentarima.

Više od 160 poginulih

Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez objavila je da je broj poginulih u međuvremenu porastao na 164, dok je broj povređenih do trenutka njene objave dosegao 971. U Venecueli je proglašeno vanredno stanje.

U galeriji pogledajte kako izgleda Venecuela dan posle razornih zemljotresa:

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Katastrofa u vreme nacionalnog praznika

Američki geološki institut (USGS) je izdao dramatično upozorenje, navodeći da se očekuje izuzetno veliki broj ljudskih žrtava i ogromna materijalna šteta, te da je "katastrofa, po svemu sudeći, širokih razmera".

Situaciju je dodatno pogoršala činjenica da se u Venecueli slavio nacionalni praznik. Potresi su zemlju pogodili u 18:04 po lokalnom vremenu, što znači da je u trenutku udara velika većina građana bila u svojim domovima sa svojim porodicama.

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