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Leto je period odmora, putovanja, kupanja, ali i vreme kada je organizam izložen većem riziku od različitih infekcija.

Tokom letnjih meseci posebno su česte infekcije respiratornog sistema, stomačne tegobe, ali i bakterijske infekcije koje se mogu preneti putem kontaminirane hrane i vode, poput salmonele i ešerihije koli. Upravo zato je važno da organizmu obezbedimo dodatnu podršku kako bi se lakše izborio sa spoljnim izazovima. Jedan od često zanemarenih, a veoma važnih elemenata u očuvanju zdravlja jeste jod.

Kako jod pomaže organizmu?

Jod je najpoznatiji po svojoj ulozi u pravilnom radu štitne žlezde i stvaranju hormona koji utiču na metabolizam, energiju i opšte funkcionisanje organizma. Međutim, njegova uloga ne završava se samo na tome.

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Dr Garry Warren, glavni istraživač prestižne američke kompanije SAIC, u radu objavljenom u publikaciji Research Gate naglašava:

„Dnevni unos maksimalno preporučenih količina joda dovodi do apoptoze – ćelijske smrti ćelija zaraženih virusom, sprečavajući njegovo dalje širenje.“

Mala navika za bolju letnju zaštitu

Briga o zdravlju tokom leta ne podrazumeva samo izbegavanje sunca u najtoplijem delu dana i unos dovoljno tečnosti, već i pažljiv izbor namirnica koje podržavaju imunitet. Dovoljan unos joda, kroz uravnoteženu ishranu i odgovorne prehrambene navike, može biti jedan od jednostavnih načina da organizmu pružimo dodatnu podršku tokom sezone infekcija.

Zato, dok planiramo letovanja, izlete i dane provedene napolju, ne treba zaboraviti ni ono što organizmu pomaže iznutra, a jod je jedan od tih važnih saveznika.

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