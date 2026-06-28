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Jedan muškarac, koji tvrdi da je kao dečak bio mrtav šest minuta, uveren je da ima odgovor na večito pitanje šta se dešava kada umremo. On je otkrio šokantne scene koje je navodno video sa „one strane“.

Ljudi su oduvek bili opsednuti onim što nas čeka posle smrti, a poslednjih godina istraživači sve više traže odgovore koristeći najsavremeniju tehnologiju. Uprkos našoj prirodnoj radoznalosti, konačan odgovor nikada nije pronađen. Ipak, mnogi ljudi koji su bili na ivici smrti i vratili se, tvrde da su stekli uvid u zagrobni život, vraćajući se sa iskustvima ili vizijama koje su se, kako navode, dogodile pre ili tokom reanimacije.

Foto: Yuriy Klochan / Alamy / Profimedia

Jedan muškarac je na platformi Reddit podelio jezivu priču o tome šta mu se dogodilo tokom iskustva bliske smrti. Iako anonimne objave na društvenim mrežama nije moguće proveriti, njegova priča je privukla pažnju stotina čitalaca.

Od božanske svetlosti do kosmičkog užasa

Korisnik je naveo da je u svojoj 15. godini, tokom sasvim običnog dana, doživeo ventrikularnu fibrilaciju (treperenje srčanih komora), zbog čega mu je srce stalo na šest minuta. U tom periodu imao je zastrašujuću viziju onoga što veruje da nas čeka u zagrobnom životu.

„Tokom te 'posete', saznao sam stvari o našem univerzumu koje bih voleo da nikada nisam saznao“, napisao je ovaj korisnik. „Počelo je sa svetlošću. Zaslepljujućom, belom, sveprisutnom. Kupala me je, umirivala. Bilo je to sve ono o čemu vam pričaju – blaženo, gostoljubivo, pravo duhovno iskustvo.“

Pacijenti o iskustvima kliničke smrti Foto: Yuriy Klochan / Alamy / Profimedia

Međutim, stvari su ubrzo poprimile užasan obrt za ovog mladića, koji je imao osećaj da se uzdiže nagore i prolazi kroz niz kapija.

„Stigao sam u mesto bez dimenzija, mesto izvan stvarnosti. Ono je imalo smisla samo dok sam boravio u njemu. Ne verujem da materijalno biće može da shvati astralnu ravan; nešto u njenom nematerijalnom postojanju prkosi prevodu na ljudski jezik. Zato sam sa sobom poneo više utisaka nego jasnih slika. Nisam bio sam. Nekoliko životnih sila me je okružilo čim sam stigao. U početku, zbog svog hrišćanskog vaspitanja, verovao sam da su to anđeli. U svojoj bestelesnoj formi, napravio sam duhovni gest otvaranja ruku, iščekujući njihov zagrljaj.“

„Umesto toga, osetio sam kako su me sputali svojim moćima, poput psa na povocu. Preplavili su me poniženje i užas. To nisu bila eterična bića za koja su me učili da nas čekaju. To su bili okrutni, bezosećajni gospodari koji su me okovali.“

Muškarac tvrdi da su mu se ova stvorenja rugala i saopštila mu da je ljudski svet zapravo neka vrsta „farme duša“ za viša bića, koja nakon smrti koriste ljudske duše kao robove u svojoj dimenziji – i sve to dok su se igrala s njim i mučila ga.

Na kraju su lekari u bolnici uspeli ponovo da pokrenu njegovo srce. Kada je ispričao bližnjima šta je video, rekli su mu da je verovatni uzrok trauma usled iskustva bliske smrti, koja je u kombinaciji sa njegovim godinama bila izuzetno teška. Uprkos tome što mu okolina nije verovala, ovaj čovek nikada nije prestao da veruje u ono što je video. Na stotine komentatora odgovorilo je na njegovu objavu – jedni sa sopstvenim uvidima iz kliničke smrti, a drugi iz različitih duhovnih perspektiva.

(Kurir.rs/Mirror)