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Jedan sat sna na temperaturi višoj od 40 stepeni Celzijusa pretvorio se u borbu za život za 82-godišnju Beti Lou Samer iz Arizone. Njena porodica podelila je stravične detalje nesreće kako bi upozorila na smrtonosne opasnosti toplotnog udara i izlaganja suncu, naročito kod starijih osoba.

Starija žena iz Sjedinjenih Američkih Država bori se za život s teškim opekotinama i zastojem organa nakon što je provela samo sat vremena spavajući na suncu. Početkom juna, 82-godišnja Beti Lou Samer otišla je na lokalni bazen u svom naselju u San Ten Veliju, nedaleko od Finiksa u Arizoni, kako bi se osunčala. Sela je na metalnu stolicu i pod jakim suncem utonula u san, ne sluteći da se opuštajuće poslepodne pretvara u noćnu moru, prenosi LADBible. Leta u južnoj Arizoni poznata su po ekstremno visokim temperaturama, a na dan nesreće živa u termometru popela se na više od 40 stepeni Celzijusa, stvarajući opasne uslove za boravak na otvorenom bez odgovarajuće zaštite i opreza.

Foto: Gofundme.com

Nakon otprilike sat vremena, drugi posetioci bazena primetili su da Beti Lou ne reaguje i da nešto nije u redu. Odmah su pozvali hitnu pomoć, a dok su čekali dolazak lekara, pokušali su da joj pomognu. Prekrili su je mokrim peškirima kako bi joj snizili telesnu temperaturu i premestili su je u hladovinu. Njena ćerka, Mišel Gabert, kasnije je objasnila šta se dogodilo. "Otišla je na sunčanje, legla, zaspala, onako, samo zadremala, a onda je prestala da reaguje na pozive", ispričala je Gabert, koja je po struci lekarka.

Kada su lekari stigli, Beti Lou je hitno prevezena u obližnju bolnicu, gde je njeno stanje ocenjeno kao kritično. Nedavno penzionisana 82-godišnjakinja pretrpela je težak toplotni udar, otkazivanje više organa i stravične opekotine koje su prekrivale oko 30 odsto njenog tela. "Imala je opekotine po celom telu, plikove", objasnila je njena ćerka. Dodala je kako je majka morala da bude intubirana. "Upala je u hipovolemijski šok, a bubrezi su počeli da joj otkazuju, što se i dešaca kod toplotnog udara." Lekari su je odmah priključili na respirator i dijalizu kako bi pružili podršku njenim organima koji su bili pred potpunim kolapsom.

Međutim, njene povrede nisu bile uzrokovane samo sunčevim zracima. Vruća metalna stolica na kojoj je spavala dodatno je pogoršala stanje, doslovno joj sprživši kožu na mestima gde ju je dodirivala. "Vrh malog prsta, koji je dodirivao metalnu stolicu, potpuno je nestao. Celog vrha prsta više nije bilo. Svaki deo tela koji je dotakao metal na stolici bio je potpuno spržen", dodala je Gabert u potresnoj ispovesti. U jednom od intervjua opisala je dubinu povreda rekavši kako je "čitav prednji deo njenog tela, sve do mišića i kosti, spaljen". Beti Lou je od tada prošla brojne operacije uklanjanja mrtvog i oštećenog tkiva, a lekari se i dalje bore za njen život.

Slučaj Beti Lou Samer tragično ilustruje povećani rizik od bolesti povezanih s vrućinom kod starijih osoba. Kako starimo, telo gubi sposobnost efikasnog regulisanja temperature i znojenja, što ga čini osetljivijim na ekstremne vrućine. Dodatni faktori rizika su hronične bolesti i lekovi koji mogu da utiču na sposobnost organizma da se nosi s visokim temperaturama. Njena porodica nada se da će ova priča poslužiti kao važno upozorenje svima o važnosti korišćenja odgovarajuće zaštite pri boravku na otvorenom, ali i kao podsetnik na smrtonosne opasnosti opekotina od sunca i toplotnog udara, koji mogu da nastupe iznenada i bez jasnih ranih simptoma. Stručnjaci naglašavaju da je ključno prepoznati znakove toplotnog udara, koji uključuju visoku telesnu temperaturu (40°C ili višu), promene u mentalnom stanju poput zbunjenosti ili dezorijentacije, vruću, crvenu i suvu kožu, ubrzan puls i glavobolju, vrtoglavicu i mučninu.

Ova nesreća dogodila se tokom opasnog toplotnog talasa koji je zahvatio Arizonu, s temperaturama koje su redovno prelazile 43 stepena Celzijusa, a Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenja na ekstremne vrućine za veći deo države. Arizona se suočava s ozbiljnim i rastućim problemom smrtnosti povezane s vrućinom. U okrugu Marikopa, gde se nalazi Finiks, 2023. godine zabeleženo je 645 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom, što je porast od čak 52 odsto u odnosu na prethodnu godinu, prema izveštaju stranih medija.

Starije osobe su posebno ugrožena grupa; podaci pokazuju da su između 2012. i 2022. godine stanovnici Arizone stariji od 65 godina činili gotovo polovinu svih smrtnih slučajeva uzrokovanih prekomernom vrućinom. Ovi toplotni talasi postaju sve češći i intenzivniji, što stručnjaci direktno povezuju s klimatskim promenama, a gradovi poput Finiksa suočavaju se s ogromnim izazovom zaštite najranjivijih grupa stanovništva.

Beti Lou se trenutno oporavlja od svojih teških povreda, a očekuje se da će u bolnici, odnosno u jedinici za opekotine, ostati još najmanje mesec dana. Pred njom su nove operacije, uključujući i presađivanje kože, kao i dugotrajna rehabilitacija. Njena porodica je u međuvremenu pokrenula GoFundMe kampanju kako bi prikupila sredstva za pokrivanje ogromnih medicinskih troškova i pomogla joj na putu oporavka. Njihova najveća želja je da njena borba spasi druge od slične sudbine.

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