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U novembru 1948. godine slučajni prolaznici su u 6.30 ujutru na plaži Somerton pronašli telo čoveka naslonjenog na zid. Nije pokazivao znake života, a kada se policija pojavila na licu mesta, shvatili su da uz sebe nema nijedan identifikacioni dokument.

Ubrzo je čovek s fotografije postao jedan od najpoznatijih ljudi u Australiji iz jednostavnog razloga - niko ne zna ko je bio niti kako je umro.

Foto: Wikipedia

Iznenađujući detalji

Sve je počelo u decembru 1948, kada su policajci reagovali na izveštaj da je na lokalnoj plaži zatečeno beživotno telo muškarca u belom odelu.

Ležalo je u pesku sa glavom naslonjenom na zid, ispruženih nogu i prekrštenih stopala, pa su prolaznici smatrali da čovek spava ili leži pijan.

Foto: Printscreen YouTube

Bio je lepo običen i imao između 40 i 50 godina. Na njegovoj odeći nije bilo čak ni etiketa, isečene su. Na desnom delu kragne stajala je dopola ispušena cigareta. U njegovim džepovima bilo je nekoliko stvari: neiskorišćena karta za voz do Henli biča, iskorišćena autobuska karta iz obližnjeg gradića, aluminijumski češalj, poluprazna kutija žvakaćih guma, cigarete i šibice.

Detaljnijom istragom utvrđeno je da je čovek imao tajni džep u pantalonama. U njemu je bio komad papira istrgnut sa poslednje stranice knjige persijske poezije "The Rubaiyat of Omar Khayyam". Na komadu papira bile su ispisane dve reči "tamam shud" ("Okončano je.")

Foto: Printscreen/Youtube

Puno pitanja, malo odgovora

Bio je to najvažniji i zapravo jedini dokaz u slučaju. Policija se stoga bacila na potragu za knjigom iz koje je papir istrgnut. Nekoliko dana kasnije javio se čovek koji je ujutru na dan ubistva na zadnjem sedištu našao knjigu. Tokom noći je sasvim slučajno ostavio blago spušten prozor automobila i neko ju je ubacio unutra. Naravno, iz knjige je iscepan deo poslednje stranice. Osim toga, u njoj je pronađen i papirić sa šifrom ispisanom običnom olovkom. Od pet redova naizgled nasumično ispisanih slova jedan je bio prekrižen, a u tu je bio i broj telefona kojeg nije bilo u telefonskom imeniku.

Narednih mesec dana nije bilo pomaka u istrazi, a onda se dogodilo nešto neočekivano. Na železničkoj stanici u Adelajdu pronađen je kofer povezan sa muškarcem iz Somertona. Sve nalepnice sa podacima bile su uklonjene, kao i etikete sa odeće.

Foto: Wikipedia

Policija je uspela da utvrdi da se radi o broju Džesike Tompson, medicinske sestre čija se kuća nalazila nekoliko metara od mesta na kojem je pronađen mrtav čovek. Ona je tvrdila da nikada nije videla žirtvu, a neki svedoci su govorili kako su ga viđali ispred njene kuće i ranije. Nakon detaljnog ispitivanja, policija od medicinske sestre nije uspela da izvuče ništa.

Okolnosti bizarnog slučaja navele su javnost da spekuliše, pa se govorilo da je reč o špijunu, da je izvršio samoubistvo ili da je otrovan.

Iako slabašni, dokazi su upućivali na to da je čovek sa plaže u Somertonu bio sovjetski špijun. Policija je posumnjala i da je Džesika bila špijun, ali zato su im nedostajali konkretni dokazi.

Foto: Wikipedia

Godinama kasnije, kada je Džesika umrla, policiji se javila njena ćerka Kejt i priznala im da je njena majka tečno govorila ruski jezik. Nije imala dokaza kojima bi potvrdila da je njena majka bila ruska špijunka, ali je rekla da je na to sumnjala od malih nogu. Rekla im je takođe da je njena majka poznavala čoveka sa plaže i da je sa njim bila u vezi. I ne samo to, verovala je kako je njen polubrat upravo dete misterioznog čoveka.

Foto: printscreen YT

Zanimljivo da je patolog Džon Burto Kliland saopštio da je beživotno telo bilo u “savršenom fizičkom stanju”.

Preokret u slučaju

Policija je zapela u ćorsokak - rešenje enigme nije bilo na vidiku, a telo nepoznatog muškarca je položeno na groblju u Adelejdu 1949. godine. Na nadgrobnom spomeniku piše: “Ovde leži nepoznati čovek koji je pronađen na plaži Somerton”.

Grob Foto: Printscreen YouTube

Profesor Derek Abot je 2022. tvrdio da je napravio napredak nakon analize DNK tragova, odnosno da je “napravio porodično stablo sa 4.000 imena” i identifikovao čoveka iz Somertona.

Došao je do zaključka da se zove Karl Veb, kao i da je bio najmlađi od šestoro braće i sestara i oženjen sa Doroti Robertson, poznatom kao Dof Veb.

Ekshumacija Foto: EPA/ MARK BRAKE

“Imamo dokaze da se odvojio od žene i da se ona preselila u Južnu Australiju. Moguće da je došao da je potraži“, rekao je Abot.

Uprkos svemu, policija Južne Australije nije potvrdila nalaze, što znači da misterija čoveka iz Somertona i dalje ”živi”.

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