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Gabi Svježevski pati od navike grickanja noktiju otkad zna za sebe. Ova navika je započela još u detinjstvu i pratila ju je kroz odraslo doba, retko kada izazivajući išta više od povremenog bolnog prsta ili zanoktice. Međutim, početkom februara 2026. godine, nešto je delovalo drugačije. Ono što je verovala da će biti još jedna bezazlena iritacija, brzo se pretvorilo u bolnu i zastrašujuću medicinsku dramu.

"Sve je počelo 6. februara. U početku se pojavilo kao zanoktica i bilo je izuzetno bolno. Zanoktice su mi česta pojava, pa sam, naravno, mislila da će proći samo od sebe, pošto grickam nokte od svoje osme godine," priča Svježevski za magazin People.

Pogoršanje stanja i neuspešni medicinski pokušaji

Ipak, u roku od samo jednog dana,prst Gabi Svježevski je postao "izuzetno otečen", zbog čega je odlučila da pozove svog izabranog lekara, misleći da je reč o još jednom uraslom noktu. Na pregledu 10. februara prepisana joj je doza antibiotika i mast koja je trebala da pomogne u lečenju infekcije.

Uprkos lekovima, situacija sa prstom se nije popravljala, pa je 12. februara odlučila da poseti ordinaciju hitne pomoći specijalizovanu za probleme sa uraslim noktima.

"Pokušali su da istisnu apsces i zasekli su ispod mog nokta, ali nisu uspeli da izvuku ništa osim krvi. Prepisali su mi drugi antibiotik," objašnjava Svježevski.

Pogledajte u galeriji fotografije Gabi Svježevski:

1/6 Vidi galeriju Gabi Svježevski - umalo ostala bez prsta zbog grickanja noktiju Foto: Printscreen/TikTok/gabbyswierzewski_

Međutim, do Dana zaljubljenih stanje se dodatno pogoršalo. Svježevski, koja radi kao menadžer restorana u lancu "TGI Fridays", izdržala je duge smene uprkos neizdrživom bolu. Kada je kasno te večeri konačno skinula zavoj, prst joj je poprimio tamnoljubičastu boju i snažno je pulsirao. Sledećeg dana je ponovo naterala sebe da odradi smenu, ali je do 16. februara bol postao nepodnošljiv.

"Probudila sam se plačući i bila sam na ivici da se onesvestim", priseća se ona i dodaje da se tog jutra se sama odvezla u hitnu pomoć u 6:30 ujutru.

Hitan hirurški zahvat pod totalnom anestezijom

Nakon što je odmah primljena, lekari su joj zasekli prst i drenirali više apscesa nalik cistama. Čak i nakon te procedure, otok je ostao ogroman, zbog čega su je lekari uputili kod specijaliste za hirurgiju šake na dalju procenu. Vesti koje je dobila na tom pregledu bile su alarmantne. Svježevski se priseća reči specijaliste koja joj je rekla da je to "najgori slučaj infekcije koji je ikada videla" kod tako mlade osobe.

Kao rezultat toga, Svježevski je 19. februara podvrgnuta hitnoj proceduri ispiranja i odstranjivanja mrtvog tkiva pod generalnom anestezijom, što je zahtevalo rez od 2 centimetra na prstu kako bi se očistila infekcija. U danima koji su usledili, neizvesnost joj je teško padala. Lekari su poslali uzorke tkiva u laboratoriju i tražili analize krvi kako bi utvrdili da li se infekcija proširila na kost. Postojala je i zastrašujuća mogućnost da izgubi nokat – ili čak čitav prst.

Na sreću, taj strah je otklonjen 4. marta kada su, na kontrolnom pregledu, lekari potvrdili da Gabi neće morati na novu operaciju niti na amputaciju. Doktor koji ju je tog dana pregledao rekao joj je da je "prilično impresivno koliko joj je prst bio veliki".

Podizanje svesti o opasnostima loše navike

Iako je ova drama sada iza nje, iskustvo je promenilo način na koji Svježevski posmatra naviku koju je nekada odbacivala kao bezopasnu.

"Ovo je veoma važna tema za podizanje svesti jer se čini da malo ljudi zna da grickanje noktiju može izazvati tako veliki problem, uključujući i mene samu", naglašava ona.

Gabi Svježevski - umalo ostala bez prsta zbog grickanja noktiju Foto: Printscreen/TikTok/gabbyswierzewski_

Iako je Svježevski tokom godina više puta pokušavala da ostavi ovu naviku, bila je neuspešna. Kada je bila dete, majka joj je kupovala gorki lak za nokte dizajniran da odvrati od grickanja, ali to nije delovalo. Akrilni nokti su se takođe pokazali kao neuspešni - često bi ih izgrizla u roku od nekoliko dana. Nedavno je uspela da zadrži nadograđene nokte tri nedelje, pa čak i da provede nedelju dana bez grickanja svojih prirodnih noktiju pre nego što se navika ponovo vratila.

Sada se nada da će joj ovo zastrašujuće iskustvo konačno pomoći da zauvek prekine taj krug. Deleći svoju priču na internetu, Svježevski želi da upozori druge koji bi mogli da potcene rizike. Njen savet ostalim ljudima koji grickaju nokte jeste da isprobaju različite strategije i pronađu zdravije načine za suočavanje sa stresom.

Neki ljudi mogu imati više sreće sa akrilnim noktima ili gorkim lakom nego ona. Kao učenica u osnovnoj školi, shvatila je da joj žvakanje žvakaće gume ponekad pomaže da suzbije želju za grickanjem, posebno u stresnim trenucima, priča ona za Peopl. Danas pokušava da bude svesnija kada ova navika počne da se prikrada.

"I dalje uhvatim sebe kako pokušavam da grizem nokte, ali umesto da jako zagrizem, ja ih samo blago grickam. Brzo se zaustavim i preispitam šta radim. Čvrsto verujem da ću ovog puta uspeti i da će navika prestati," kaže Svježevski.

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