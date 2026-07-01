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Mladić iz Notingema, Hari Lardž, suočava se s najvećom životnom bitkom nakon što mu je u 31. godini dijagnostikovan rak želuca. Njegov otac preminuo je od iste bolesti u 46. godini, a upravo je ta porodična istorija bila ključna da lekari ozbiljno shvate njegove simptome.

Hari, koji radi kao čistač u istoj bolnici u kojoj se i leči, dobio je dijagnozu adenokarcinoma, raka koji se razvio u sluznici gornjeg dela želuca, 9. juna ove godine. Odmah je podvrgnut laparoskopskoj operaciji koja je 25. juna donela prvu dobru vest i "ogromno olakšanje" – rak se nije proširio. Uprkos tome, pred njim je dug put koji uključuje hemoterapiju i operaciju potpunog uklanjanja želuca, zahvat koji će mu zauvek promeniti život, ali mu ga ujedno i spasiti. Odlučan u nameri da podigne svest, svoje putovanje detaljno dokumentuje na društvenim mrežama TikTok i Jutjub.

Prvi znak da nešto nije u redu pojavio se pre nekoliko godina u obliku ekstremnog umora, koji su lekari u početku pripisivali hroničnoj iscrpljenosti. Međutim, početkom 2026. godine stanje se drastično pogoršalo.

"Stvarno se pojačalo od januara. Došao bih na posao, vratio se kući i ceo dan bih proveo u krevetu. Ako se vraćate kući i idete pravo u krevet, nešto definitivno nije u redu", priseća se Hari. Ubrzo su se pojavili i drugi, neobični simptomi. Njegov ekcem, kožna bolest s kojom se borio, odjednom se jako pogoršao, a uobičajene kreme više nisu pomagale. Zatim je usledio najalarmantniji znak.

"Primetio sam da bih pojeo nekoliko zalogaja i već bih bio sit. Tada sam znao da nešto ozbiljno nije u redu", ispričao je. Iako je umor bio prvi i najdugotrajniji simptom, osećaj sitosti nakon minimalne količine hrane bio je kap koja je prelila čašu i naterala ga da potraži hitnu lekarsku pomoć.

Ova teška dijagnoza bacila je u drugi plan sve ostale životne probleme s kojima su se on i njegova verenica Džesika suočavali. Nedavno su bili primorani da se isele iz svoje tek kupljene kuće zbog pucanja cevi i presele se kod njenih roditelja, ali taj problem, kao i svi drugi, postao je beznačajan. "Vreme uzimaš zdravo za gotovo, a onda ti ovakva vest stavi sve u perspektivu. Imaš 99 problema sve dok se ne pojavi zdravstveni problem. Tada imaš samo jedan", slikovito je opisao.

Hari se sada priprema za život bez želuca, svestan da ga čekaju velika prilagođavanja. Jednjak će mu biti spojen direktno na tanko crevo, što znači da će se njegova ishrana sastojati od kašaste hrane, s većim udelom masti kako bi se pokrenula probava. Takođe, doživotno će morati da prima injekcije vitamina B12 jer telo više neće moći da ga apsorbuje iz hrane. Uprkos svemu, ostaje optimističan i veruje da će moći da vodi "savršeno normalan život". Njegov izbor, kaže, bio je lak: "Radije neću imati želudac kako bih mogao da živim malo duže."

Harijeva priča nije samo lična borba, već i važno upozorenje drugima. Svoju sudbinu podelio za LADbible kako bi podstakao ljude da se brinu o svom zdravlju i ne ignorišu signale koje im telo šalje. "Ne radi se samo o raku želuca. Može biti bilo šta. Rak možete da dobijete u bilo kom dobu. Ako nešto nije u redu, svakako se pregledajte. Zalažite se za sebe jer svoje telo poznajete bolje od lekara. Možete bolje da objasnite kako se osećate", poručuje Hari. Ističe kako je i sam u podsvesti osećao da nešto nije u redu, a lekarka opšte prakse, koja je ozbiljno shvatila njegove simptome i porodičnu istoriju, potencijalno mu je spasila život. Rana dijagnoza je, naglašava, najbolji ishod kojem iko može da se nada.

Harijev slučaj, nažalost, nije izuzetak, već se uklapa u zabrinjavajući globalni trend porasta incidencije raka želuca kod osoba mlađih od 50 godina. Iako ukupne stope obolevanja od ove bolesti u opštoj populaciji padaju, kod mlađih odraslih osoba beleži se porast, a bolest je kod njih često agresivnija i dijagnostikuje se u kasnijem, uznapredovalom stadijumu. Stručnjaci upozoravaju da se sličan trend porasta beleži i kod drugih karcinoma probavnog sistema, uključujući rak debelog creva, pankreasa i jednjaka. Naučnici još uvek istražuju tačne uzroke, a među mogućim krivcima su promene u načinu života i ishrani, gojaznost, te uticaj bakterije Helicobacter pylori.

Jedan od glavnih razloga za kasno postavljanje dijagnoze kod mlađih pacijenata jeste činjenica da su rani simptomi raka želuca često nejasni i lako je zameniti ih s uobičajenim probavnim smetnjama. To uključuje osećaj sitosti nakon vrlo male količine hrane, gorušicu i lošu probavu, mučninu i neprijatnost u stomaku, neobjašnjiv gubitak težine i apetita, te kronični umor. Budući da se rak želuca ne očekuje kod mlađih, vitalnih osoba, ove tegobe se često pripisuju stresu, nezdravoj ishrani ili drugim, manje ozbiljnim stanjima. Upravo zbog toga, priče poput Harijeve naglašavaju presudnu važnost osluškivanja sopstvenog tela i istrajnosti na lekarskim pregledima ako simptomi potraju ili se pogoršavaju, jer pravovremena reakcija može da znači razliku između života i smrti, prenosi Večernji.hr.

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